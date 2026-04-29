ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εξαπατήσατε το Δημόσιο» – «Ο Ανδρουλάκης δε θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός»

Σε νέα φάση έντασης περνά η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Μακάριου Λαζαρίδη, με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τελευταία ανάρτηση του παραιτηθέντος υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία επιτίθεται προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του παραιτηθέντος υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας τον ευθέως ότι «ομολόγησε πως εξαπάτησε το Δημόσιο» και ότι «προκαλούσε επί ημέρες το δημόσιο αίσθημα», έχοντας –όπως αναφέρει– ως «κάλυψη» τη σχέση του με τον πρωθυπουργό.

«Ο κ. Λαζαρίδης […] επανήλθε στην ενεργό δράση… των social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του. Καμία έκπληξη», σημειώνεται στην ανακοίνωση, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανεβάζει τους τόνους και να διευρύνει το πεδίο της κριτικής.

Σε προσωπικό τόνο, η Χαριλάου Τρικούπη απευθύνεται στον Μακάριου Λαζαρίδη λέγοντας «έχετε γράμμα», για να προσθέσει: «Με την πλάτη του κ. Ανδρουλάκη δεν ζημίωσε κανείς το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο συμφέρον». Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «πλειάδα στελεχών» που, «με την πλάτη του Πρωθυπουργού», ζημίωσαν το δημόσιο συμφέρον στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά στον ίδιο τον Μακάριο Λαζαρίδη, για τον οποίο σημειώνεται ότι «εξαπάτησε –όπως παραδεχθήκατε– το Δημόσιο καταλαμβάνοντας θέσεις και εισπράττοντας αμοιβές χωρίς τα απαραίτητα πτυχία». Το ΠΑΣΟΚ θέτει μάλιστα και συγκεκριμένο ερώτημα για την οικονομική διάσταση της υπόθεσης: «Σε τι στάδιο βρίσκεται ο καταλογισμός των ποσών που εισπράξατε αχρεωστήτως;».

Η ανάρτηση Λαζαρίδη και η επίθεση στον Ανδρουλάκη

Η έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη ήρθε μετά τη νέα ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη. Με αφορμή τις θέσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτήρισε «πρόχειρη και προσωρινή λύση» τη μεταφορά του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ, όπως αυτή περιγράφηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη, και σχολίασε την πρότασή του για δημιουργία νέου φορέα με τετραετή θητεία διοίκησης.

«Του προτείνω να τοποθετήσει στη θέση αυτή τον προφυλακισμένο κουμπάρο του στην Κρήτη», ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο «σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχει κρίσιμο ρόλο στη συσταθείσα εγκληματική οργάνωση σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ας κάνει τον προφυλακισμένο κουμπάρο του πρόεδρο στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Ν. Ανδρουλάκης



«Πρόχειρη και προσωρινή λύση» χαρακτήρισε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ο πρόεδρος του @pasok @androulakisnick!



Μάλιστα σημείωσε ότι «πρέπει να πιστοποιήσουμε έναν νέο ΟΠΕΚΕΠΕ με ηγεσία… pic.twitter.com/AzuzW83vSD — Μακάριος Λαζαρίδης (@mvlazaridis) April 29, 2026

Στην ίδια ανάρτηση, ο παραιτηθείς υφυπουργός προσθέτει με σκωπτικό τόνο: «Όλα αυτά εφόσον γίνει πρωθυπουργός! Που δεν θα γίνει ποτέ!», συνοδεύοντας τη δημοσίευσή του με φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη από τον γάμο του λογιστή και προέδρου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Γιώργου Λαμπράκη, και της δικηγόρου Χρυσάνθης Κουτάντου, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.



