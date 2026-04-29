Αφροδίτη Λατινόπουλου: Η φωτογραφία της με την τούρτα για τα 35α γενέθλιά της

Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα (29/4/2026) η πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία ανέβασε σχετική φωνογραφία στον λογαριασμό της στο instagram ευχαριστώντας τους διαδικτυακούς της φίλου για τις ευχές.
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου πόζαρε με την τούρτα και τα κεράκια για τα 35α γενέθλιά της με ένα μεγάλο χαμόγελο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
«Από το πρωί με έχει κατακλύσει η αγάπη σας με τα μηνύματα και τα τηλέφωνά σας για τα γενέθλιά μου! Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου», έγραψε στην ανάρτησή της η κυρία Λατινοπούλου.
Χαρούμενη και περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της ανθρώπους θα περάσει και αυτά τα γενέθλιά της.