Βουλή: Γαλάζιος καβγάς μεταξύ Ταχιάου και Γιόγιακα: «Δεν μας ακούνε μόνο ψηφοφόροι σας», «ούτε ερωτήσεις να μην κάνουμε»

Γαλάζια κόντρα στην Ολομέλεια της Βουλής με φόντο τον πόλο των πέντε βουλευτών της ΝΔ αλλά και της υπόκωφης αντίδρασης τους στην πρόταση περί εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, σημειώθηκε μεταξύ του βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, Βασίλη Γιόγιακα, και του εξωκοινοβουλευτικού υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου.

Ο γαλάζιος καβγάς σημειώθηκε κατά την συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής Θεσπρωτίας της ΝΔ, Βασίλειος Γιόγιακας, για την χρηματοδότηση κατασκευής έργου «Οδικός Άξονας Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας», στην οποία και απάντησε ο Νίκος Ταχιάος.

Βασίλης Γιόγιακας: Εγώ εκπροσωπώ την Θεσπρωτία κύριε Ταχιάο και η Θεσπρωτία για εμένα είναι πρωτεύον γεγονός να αγωνίζομαι γι’ αυτή […] Η αγωνία κάθε βουλευτή για την περιοχή του είναι ξεχωριστή. Έχετε έρθει στην Ηγουμενίτσα κύριε Ταχιάο; Την έχετε επισκεφθεί; Ποιες είναι οι προτεραιότητες που βάζετε;

Νίκος Ταχιάος: Τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν ακολουθούν καν τον εκλογικό κύκλο […] Είμαι ειλικρινής για να μην έχετε λάθος εντυπώσεις και πουν οι εκλογείς σας ότι υποσχεθήκατε κάτι που δεν είστε σε θέση να ανταποκριθείτε.

Βασίλης Γιόγιακας: Ούτε ερωτήσεις να μην κάνουμε….

Νίκος Ταχιάος: Να κάνετε, αλλά και εγώ καλά κάνω και σας δίνω αυτή την απάντηση. Είναι μία απάντηση όχι μόνο για εσάς, αλλά για να ακούγεται παντού. Για να είμαστε ρεαλιστές και ειλικρινείς στον ελληνικό λαό, διότι δε μας ακούν μόνο οι ψηφοφόροι της Ηγουμενίτσας και της Θεσπρωτίας. Μας ακούν όλοι.

Αυτό που ενόχλησε τον βουλευτή ήταν η απάντηση του υφυπουργού που όπως είπε «δεν περίμενα να ακούσω», ότι δηλαδή «δεν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου», σημειώνοντας μάλιστα ότι η υλοποίηση των έργων «δεν εξαρτώνται μόνο από τη πολιτική βούληση, αλλά από τη χάραξη στρατηγικής που έχει λόγο και η Περιφέρεια», καθώς «μπορεί ένα έργο να θεωρείται ώριμο ως μελέτη, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί. εάν δεν υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία».

Στην «τεχνοκρατική πόρτα» του εξωκοινοβουλευτικού Νίκου Ταχιάου ο κ. Γιόγιακας έδειξε να παθαίνει ένα μικρό σοκ λέγοντάς του:

«Λυπάμαι ειλικρινά. Περίμενα κάτι διαφορετικό σήμερα στην απάντησή σας. […] Εσείς τα ισοπεδώσατε όλα. Δεν υπάρχει άλλου Ελλάδα […] Με την τοποθέτηση σας με έχετε εκπλήξει αρνητικά».

Ο υφυπουργός μάλιστα, όξυνε την αντιπαράθεση με τον βουλευτή λεγοντάς του πως «νομίζετε ότι σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη μπορούμε να πηγαίνουμε και να λέμε θα κάνουμε αυτό, το άλλο, δεν μπορούμε [..] Δεν θα πέσουμε στον λαϊκισμό το να πάμε και να υποσχεθούμε σε κάθε τόπο την κάθε ανάγκη του. Δεν είναι εφικτό [..] Και προσπαθώ να καταλάβω ποια ήταν η απάντηση που περιμένατε [..] Δεν ξέρατε ποια θα ήταν η απάντηση; Δεν μπορούν όλες οι παρεμβάσεις να ανοίξουν μαζί. Δεν υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα [..] Έτσι, για να είμαστε ρεαλιστές και ειλικρινείς στον ελληνικό λαό. Διότι δε μας ακούν μόνο οι ψηφοφόροι της Ηγουμενίτσας και της Θεσπρωτίας. Μας ακούν όλοι».