Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Τσίπρα: Είναι αργά για δάκρυα και για να ξαναγραφτεί η ιστορία

Με αιχμηρές αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα και για την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα (18.05.2026), σχολιάζοντας τις διεργασίες για την ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. «Η ώρα του Αλέξη Τσίπρα ήταν όταν ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας πως «τώρα είναι αργά για δάκρυα και για να ξαναγραφτεί η ιστορία».

Ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα με φόντο την 26η Μαΐου και τις πληροφορίες για ανακοίνωση νέου κόμματος, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στην περίοδο 2015–2019, λέγοντας ότι «είναι αργά να μας απαντήσει ο κ. Τσίπρας γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους» και γιατί «φόρτωσε τη χώρα με πάνω από 100 δισ. ευρώ». Παράλληλα, τον κάλεσε να απολογηθεί πολιτικά «για τους χιλιάδες βαρυποινίτες που αποφυλάκισε», για τα «παραυπουργεία Δικαιοσύνης», αλλά και για μια πολιτική που, όπως είπε, οδήγησε την Ελλάδα το 2019 να βρίσκεται «27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης». «Τελευταία, πιο κάτω δεν υπήρχε», σχολίασε με νόημα, πριν προσθέσει ότι «σε μια δημοκρατία ο καθένας έχει δικαίωμα σε πολλές ευκαιρίες».

«Η ΝΔ βγήκε πιο ενωμένη από το Συνέδριο»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να αντιπαραβάλει το μήνυμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με τις διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, υποστηρίζοντας ότι η ΝΔ «δεν έκανε συνέδριο για να πει με ποιον δεν θα συγκυβερνήσει», αλλά για να απαντήσει «στα αιτήματα της κοινωνίας». Όπως είπε, το κυβερνών κόμμα βγήκε από τη διαδικασία «περισσότερο ενωμένο», ενώ επέμεινε πως «ό,τι υποσχεθήκαμε, το κάναμε».

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το συνέδριο «οργανωτικά άρτιο» και «ένα από τα μαζικότερα σε παρουσία», σημειώνοντας ότι «ακούστηκαν όλες οι απόψεις». Ειδική αναφορά έκανε σε ζητήματα καθημερινότητας, όπως η ακρίβεια, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλλαγές στον χώρο της Υγείας και η αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια, επιχειρώντας να αναδείξει –όπως είπε– τη στόχευση της κυβέρνησης «πέρα από τα στενά κομματικά όρια».

Για την ακρίβεια και το στεγαστικό

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με «μία από τις μεγαλύτερες πληθωριστικές κρίσεις», επιμένοντας ωστόσο ότι πρόκειται για «εισαγόμενη κρίση» και όχι για κρίση που προκάλεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. «Η διαφορά αυτής της κρίσης είναι ότι δεν την προκάλεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη», επεσήμανε.

«Τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα της Ελλάδας είναι ο πληθωρισμός τροφίμων και η άνοδος στις τιμές των ενοικίων», είπε ο Παύλος Μαρινάκης και τόνισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξάνει όσο μπορεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και να κάνει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα».

«Η αύξηση των εισοδημάτων πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο που δεν επηρεάζει τις ανθρώπινες γενιές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη πρωθυπουργός μια χώρας που ήταν οικονομικά ο ουραγός της Ευρώπης. Έκτοτε η Ελλάδα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», κατέληξε.

Για το στεγαστικό, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η κατάσταση είναι βελτιωμένη, αλλά το πρόβλημα παραμένει «τεράστιο» και «δεν αντιμετωπίζεται με μαγικές συνταγές». Όπως είπε, η στεγαστική πολιτική «δεν εξαντλείται σε ένα ή δύο μέτρα», ενώ συνέδεσε τις παρεμβάσεις με τις μειώσεις φόρων, κυρίως για τις νεότερες γενιές, και την ανάγκη συνολικής ενίσχυσης των εισοδημάτων. Αντίστοιχα, για τα καύσιμα παραδέχθηκε ότι υπάρχει ζήτημα, σημειώνοντας όμως ότι «η οριζόντια αύξηση των εισοδημάτων» είναι ο βασικός δρόμος ανακούφισης των πολιτών.

Μήνυμα στην Τουρκία: «Τα δικαιώματα της χώρα δεν αμφισβητούνται»

Νωρίτερα, ανοίγοντας την ενημέρωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την οποία έγινε επισκόπηση των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα για τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα οχήματα, τα drones. Ερωτηθείς εκ νέου για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στο ΚΥΣΕΑ και αν σε αυτά συμπεριλήφθηκε το ομοσχέδιο που ετοιμάζει η Άγκυρα ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ή να σχολιάσει διαρροές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι η ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά το θέμα και είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Παράλληλα, επανέλαβε ότι αν μια χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερώς, τα οποία σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να ληφθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο για εσωτερική χρήση και δεν έχει καμία διεθνή εφαρμογή». «Σε κάθε περίπτωση, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται από μονομερείς ενέργειες».

Για το ψηφιακό μητρώο ραδιοφωνικών σταθμών

Αναφερόμενος στο ψηφιακό μητρώο ραδιοφωνικών σταθμών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η προθεσμία του ενός μηνός ισχύει, λέγοντας ότι «δεν είναι φίλος των παρατάσεων». Χαρακτήρισε τη διαδικασία «κομβική» και «με ιστορική αξία», καθώς, όπως είπε, στόχος είναι η ρύθμιση του ραδιοφωνικού τοπίου. «Δεν θεωρώ ότι κάποιος δεν θα προλάβει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι από τη διαδικασία «μόνοι κερδισμένοι» θα είναι οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι.

Για την ημέρα μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων

Με αφορμή την αυριανή (19.05.2026) ημέρα μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για ένα έγκλημα που «έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στη μνήμη των απανταχού Ελλήνων». «Δεν θα ξαναγράψουμε την ιστορία. Στο όνομα μιας καλής γειτονίας, θα λέμε την αλήθεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την ανάλυση Γεωργιάδη για το κόμμα Καρυστιανού»

Ερωτηθείς για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «εμείς απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά η πολιτική μας δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπισης συμφερόντων άλλων χωρών, πέρα της δικής μας χώρας… στο τέλος, όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες». Είπε επίσης ότι κυβέρνηση παρακολουθεί «με ενδιαφέρον» την ανάλυση του υπουργού Υγείας και αναμένει απαντήσεις.

Για την τοποθέτηση Δένδια στο Συνέδριο της ΝΔ

Σχολιάζοντας τα περί «καγκελαρίας τεχνοκρατών», που ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στην τοποθέτηση του στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ, ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, λέγοντας πως «δεν ήταν επίθεση σε κανέναν». «Στο τέλος της ημέρας όμως το συμπέρασμα είναι ότι ο στόχος είναι κοινός και αυτό βγήκε από το συνέδριο και από όλες τις ομιλίες, όπως και από την ομιλία του υπουργού Άμυνας». Όπως ανέφερε, ο Νίκος Δένδιας, «έβαλε μια σειρά από θέματα ως προς τη δική του θεώρηση, αλλά στο τέλος της ημέρας υπεραμύνθηκε του έργου και του ιδίου και της κυβέρνησης».

Για Σαμαρά και Καραμανλή

Σε ό,τι αφορά δε τις απουσίες των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά απάντησε: «Δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω προσωπικές επιλογές πολιτικών που έφτασαν στο σημείο να ηγούνται της χώρας και όχι μόνο της παράταξης που ανήκω. Δικές τους είναι οι επιλογές, είναι απολύτως σεβαστές. Εγώ επαναλαμβάνω ότι σε ένα συνέδριο πηγαίνεις για τους ανθρώπους που υπηρετούν αυτή την παράταξη σήμερα, τους υπηρετούσαν καθ’όλη τη διάρκεια της ιστορίας της και ζητάς στο μέλλον να συνεχίσουν να το κάνουν με τον ίδιο ανιδιοτελή και αποτελεσματικό τρόπο».

Εκκρεμεί το πόρισμα για το ουκρανικό drone

Ερωτηθείς για το ουκρανικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περιορίστηκε να πει ότι «εκκρεμεί το πόρισμα».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Μη Επανδρωμένα Οχήματα 2026-2030.

– – – –

Ακόμη ένα σημαντικό βήμα έγινε για την ενεργοποίηση της κοινωνικής αντιπαροχής, με την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει το πλαίσιο για την κατασκευή κατοικιών, την ανακαίνιση ή επισκευή υφιστάμενων ακινήτων και, όπου απαιτείται, τη διαχείριση κοινωνικών κατοικιών μέσω της αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων.

Η κοινωνική αντιπαροχή αποτελεί ένα νέο εργαλείο στεγαστικής πολιτικής με στόχο, τόσο την αύξηση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος, όσο και τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών.

Μέσα από τη συνεργασία του Δημοσίου με ιδιώτες αναδόχους αξιοποιούνται δημόσια ακίνητα για την ανέγερση κατοικιών, ενώ τουλάχιστον το 30% αυτών θα διατίθεται για κοινωνική χρήση.

Δημόσια περιουσία που παρέμενε ανενεργή μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί με κανόνες, διαφάνεια, σαφή κοινωνικό προσανατολισμό και ποιοτικές προδιαγραφές, όπως η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, η τήρηση περιβαλλοντικών κριτηρίων, η ενεργειακή αυτονομία, η πυρασφάλεια και η ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Σταδιακά, διαμορφώνεται ένας νέος θεσμός κοινωνικής κατοικίας, που αυξάνει την προσφορά στέγης, δίνοντας προτεραιότητα σε συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

– – – –

Επένδυση ύψους 340 εκατ. ευρώ, η οποία καθιστά την Ελλάδα ικανή να παράγει γάλλιο σε ποσότητες που μπορούν να καλύψουν το 100% των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.

Το γάλλιο είναι μια κρίσιμη πρώτη ύλη με εφαρμογές σε τεχνολογίες αιχμής, όπως οι ημιαγωγοί, τα αμυντικά συστήματα, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τα σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Μάλιστα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, εξασφαλίζοντας την κάλυψη σημαντικού μέρους του προϋπολογισμού του έργου. Συνολικά, η επένδυση θα λάβει ενίσχυση ύψους 118 εκατ. ευρώ μέσω επιχορηγήσεων και φορολογικών κινήτρων.



Σε εθνικό επίπεδο η επένδυση ενδυναμώνει τη βιομηχανική βάση της χώρας και δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, συνιστά μια εμβληματική πρωτοβουλία ευρωπαϊκής σημασίας, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια εφοδιασμού και τη γεωοικονομική θωράκιση της Ευρώπης.

Το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη στρατηγική αυτονομία.

– – – –

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης έθεσε σε πλήρη λειτουργία τη νέα Εθνική Πύλη Δεδομένων.

Μετά τον εκσυγχρονισμό της, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, κάθε ενδιαφερόμενος έχει ελεύθερη πρόσβαση σε περισσότερα από 9.000 σύνολα δεδομένων από 450 φορείς του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Διευκρινίζεται πως δεν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα, αλλά για πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για νέες εφαρμογές, έρευνα, καινοτομία και μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία του Δημοσίου.

Η πλατφόρμα λειτουργεί, επίσης, ως κόμβος πολιτικής και βασική υποδομή για την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς η διαθεσιμότητα ποιοτικών και δομημένων δεδομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για αξιόπιστες ψηφιακές υπηρεσίες.

Η Εθνική Πύλη Δεδομένων αναβαθμίζει τις προοπτικές της ψηφιακής θέσης της Ελλάδας, αποτελεί το πλέον σύγχρονο εργαλείο καθημερινής χρήσης για την ψηφιακή οικονομία και συνιστά παράγοντα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της αύξησης του ΑΕΠ, της απασχόλησης και προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι να συνεργαστούμε με κάθε φορέα και οργανισμό, ώστε να ανοίξει με ασφάλεια και σωστό τρόπο τα δεδομένα του» υπογράμμισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.

– – – –

Από τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι η τάση φυγής των Ελλήνων τα χρόνια της οικονομικής κρίσης έχει εξελιχθεί, πλέον, σε τάση επιστροφής στην πατρίδα μας.

Συνολικά, κατά το χρονικό διάστημα 2010 – 2024 έφυγαν από τη χώρα μας 773.296 Έλληνες, ενώ έχουν επιστρέψει 473.044.

Το 2024, μάλιστα, αποτελεί χρονιά-ρεκόρ για τους επαναπατρισμούς Ελλήνων, καθώς ξεπέρασαν -για πρώτη φορά- τους 50.000, ενώ ιστορικά κινούνταν στα επίπεδα των 25.000-30.000 ετησίως. Και ενώ, αντίστοιχα κατά τη δεκαετία της κρίσης οι Έλληνες που έφευγαν από τη χώρα μας προσέγγιζαν ή και ξεπερνούσαν μεσοσταθμικά τους 60.000 ετησίως, το 2024 μειώθηκαν στους 32.141, δηλαδή σχεδόν κατά 50%.

Σε γενικές γραμμές, από το 2022 και μετά οι επαναπατρισμοί Ελλήνων πολιτών σημειώνουν μια σταθερή και αξιοσημείωτη άνοδο που ξεπερνάει πλέον αριθμητικά την αντίστροφη φυγή Ελλήνων προς το εξωτερικό.

Αναγνωρίζουμε πως οι προκλήσεις παραμένουν. Αναγνωρίζουμε, όμως, και ότι αυτή η μετάβαση από το brain drain στο brain gain δεν προέκυψε τυχαία. Είναι αποτέλεσμα μιας σειράς επιτυχημένων πολιτικών που εφαρμόζουμε, όπως:

• η μείωση ή κατάργηση 83 φόρων και εισφορών, που βελτιώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και δημιουργούν ευκαιρίες για επενδύσεις και νέες, καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας,

• η μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% και η δημιουργία περισσότερων από 600.000 νέων θέσεων εργασίας,

• οι έξι διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, κ.ά.

Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που δημιουργούν ευκαιρίες, ενισχύουν την ποιοτική απασχόληση και δίνουν ουσιαστικά κίνητρα στους Έλληνες να επιστρέψουν και να δημιουργήσουν στην πατρίδα μας.