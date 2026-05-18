ΠΑΣΟΚ κατά ΥΠΟΙΚ για ιδιωτικό χρέος: «Παραδώσατε τη χώρα στα ξένα funds, θέλει θράσος να κουνάς το δάχτυλο»

Απάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών έδωσε το ΠΑΣΟΚ, με τον Κώστα Τσουκαλά να ανεβάζει τους τόνους για το ιδιωτικό χρέος και τα funds, μετά κυβερνητικά πυρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει παραδώσει τη χώρα στα ξένα funds και ότι βαφτίζει «χρεοκοπημένη συνταγή» την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στο Υπουργείο Οικονομικών για το ιδιωτικό χρέος και τα funds, υπερασπίστηκε τη γραμμή που χάραξε ο Νίκος Ανδρουλάκης και εξαπέλυσε μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση. «Η κυβέρνηση του ρεκόρ πλειστηριασμών βάφτισε χρεοκοπημένη συνταγή την προστασία της πρώτης κατοικίας», ανέφερε χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις αιτιάσεις περί «ανέξοδων υποσχέσεων».

«Θέλει θράσος να κουνάς το δάχτυλο»

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη ήρθε μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι επαναφέρει «χρεοκοπημένες συνταγές» για το ιδιωτικό χρέος και ότι μοιράζει, μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, «ανέξοδες υποσχέσεις». Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι προτάσεις αυτές θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν το τραπεζικό σύστημα και να επιβαρύνουν τους συνεπείς πολίτες.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, απάντησε πως «θέλει θράσος να έχεις παραδώσει τη χώρα στα ξένα funds και να κουνάς και το δάχτυλο». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εμφανίσει ως κίνδυνο την προστασία της πρώτης κατοικίας, την ώρα που, όπως υποστήριξε, η ακίνητη περιουσία των πολιτών «αλλάζει χέρια με τις ευλογίες» της.

«Ο εξωδικαστικός έχει αποτύχει παταγωδώς»

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται και ο εξωδικαστικός μηχανισμός, τον οποίο η κυβέρνηση προβάλλει ως βασικό εργαλείο ρύθμισης οφειλών. Το ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, υποστηρίζει ότι πρόκειται για μηχανισμό που «έχει αποτύχει παταγωδώς», καθώς, όπως αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς, έχει ρυθμίσει «ένα ελάχιστο ποσοστό του ιδιωτικού χρέους», το οποίο συνεχίζει να αυξάνεται.

Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι τροποποιεί τον εξωδικαστικό «ανά δίμηνο», ενώ την ίδια στιγμή τον παρουσιάζει ως επιτυχία. Κατά το ΠΑΣΟΚ, η διαρκής ανάγκη αλλαγών αποδεικνύει ακριβώς την αδυναμία του υφιστάμενου πλαισίου να δώσει ουσιαστική λύση στους δανειολήπτες.

Η σύγκρουση για την πρώτη κατοικία

Η κυβέρνηση, στην ανακοίνωσή της, είχε απορρίψει την πρόταση Ανδρουλάκη για επαναφορά ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, υποστηρίζοντας ότι μια επιστροφή σε πλαίσιο τύπου νόμου Κατσέλη θα αναβίωνε συνθήκες αβεβαιότητας και θα άνοιγε παράθυρο σε στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Το ΠΑΣΟΚ απαντά ότι η κυβέρνηση ταυτίζει σκόπιμα την προστασία της πρώτης κατοικίας με «χρεοκοπημένες συνταγές», προκειμένου να αποφύγει τη θέσπιση κανόνων απέναντι στα funds και στους servicers. «Δεν θέλετε να βάλετε κανόνες, είστε τροχονόμοι συμφερόντων», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, δίνοντας σαφώς πιο επιθετικό τόνο στη σύγκρουση.

Το ελβετικό φράγκο και οι δανειολήπτες

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι η Ελλάδα είναι «η μόνη χώρα όπου το ζήτημα λύθηκε σε βάρος των δανειοληπτών». Η αναφορά αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη να εμφανίσει την κυβέρνηση ως πολιτικά και θεσμικά ευθυγραμμισμένη με τα συμφέροντα των πιστωτών και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.