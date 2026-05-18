Υπουργείο Οικονομικών κατά Ανδρουλάκη για ιδιωτικό χρέος και funds: Με τον Τσίπρα μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις

Σε νέο πεδίο μετωπικής πολιτικής σύγκρουσης εξελίσσεται το ιδιωτικό χρέος, με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη να δέχονται σφοδρή επίθεση από το Υπουργείο Οικονομικών για τις προτάσεις τους απέναντι στα funds και τους servicers. Η κυβέρνηση κατηγορεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι επαναφέρει «χρεοκοπημένες συνταγές» και «ανέξοδες υποσχέσεις», προειδοποιώντας ότι τέτοιες πολιτικές θα οδηγούσαν σε αποσταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και θα επιβάρυναν τους συνεπείς πολίτες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, από την πλευρά του, επιμένει ότι το ιδιωτικό χρέος και η δράση των funds αποτελούν «κοινωνική πληγή» και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει μετατρέψει τη χώρα σε «ξέφραγο αμπέλι» για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Στην απάντησή του, το Υπουργείο Οικονομικών μιλά για «μάχη λαϊκισμού» ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες τους αναπαράγουν πολιτικές που η χώρα «πλήρωσε ακριβά».

«Μάχη ανέξοδων υποσχέσεων»

Στην ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Οικονομικών κάνει λόγο για «μάχη για το ποιος θα μοιράσει περισσότερες ανέξοδες υποσχέσεις» ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, δύο ημέρες μετά το «ρεσιτάλ δημαγωγίας» του πρώην πρωθυπουργού για το ιδιωτικό χρέος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε να αναπαράγει «σχεδόν φωτοτυπικά τις ίδιες χρεοκοπημένες συνταγές».

«Η πραγματικότητα δεν αλλάζει επειδή αλλάζει ο αφηγητής», σημειώνει το υπουργείο, προσθέτοντας ότι, ενώ η αντιπολίτευση «επενδύει στον λαϊκισμό», η κυβέρνηση θα συνεχίσει να μιλά «με πραγματικά δεδομένα, θεσμική σοβαρότητα και λύσεις που προστατεύουν την κοινωνία».

Η κόντρα για τον νόμο Κατσέλη

Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης «στα πρότυπα του νόμου Κατσέλη». Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο πλαίσιο, χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες, θα επανέφερε «συνθήκες αβεβαιότητας και αποσταθεροποίησης», με πολυετείς δικαστικές εκκρεμότητες και μεγάλες καθυστερήσεις.

Επικαλούμενο στοιχεία, το υπουργείο αναφέρει ότι περίπου το 43% των αιτήσεων που είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη κρίθηκαν τελικά από τα δικαστήρια ως μη δικαιούμενες προστασίας. Αντιπαραβάλλει δε τον εξωδικαστικό μηχανισμό, κάνοντας λόγο για «αυτοματοποιημένες διαδικασίες», «πραγματική προστασία της κύριας κατοικίας» και διευρυμένη κάλυψη της μεσαίας τάξης.

«Συνταγή κατάρρευσης της πιστωτικής λειτουργίας»

Το Υπουργείο Οικονομικών απορρίπτει και την πρόταση Ανδρουλάκη για κατοχύρωση του δικαιώματος του δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε fund. Σύμφωνα με την κυβερνητική απάντηση, μια τέτοια πρόβλεψη θα δημιουργούσε «προφανές κίνητρο στρατηγικής αθέτησης πληρωμών».

«Κάθε δανειολήπτης θα είχε συμφέρον να σταματήσει να εξυπηρετεί το δάνειό του ώστε να το επαναγοράσει αργότερα σε χαμηλότερη αξία», σημειώνεται χαρακτηριστικά, με το υπουργείο να κάνει λόγο για «συνταγή κατάρρευσης της πιστωτικής λειτουργίας και διακοπής της χρηματοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων».

Τα «πυρά» για εγγυητές και ελβετικό φράγκο

Αντίστοιχα, η κυβέρνηση απορρίπτει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών αναλογικά με την τιμή αγοράς της απαίτησης από το fund, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε δραστικό περιορισμό της χορήγησης δανείων στην οικονομία.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών ασκεί κριτική και στις προτάσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, σημειώνοντας ότι μεγάλο μέρος τους έχει τιτλοποιηθεί με κρατικές εγγυήσεις μέσω του «Ηρακλή». «Ο τελικός λογαριασμός θα κατέληγε στον Έλληνα φορολογούμενο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για τα funds

Νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτησή του ανέδειξε το ιδιωτικό χρέος ως κεντρικό κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, κάνοντας λόγο για «τη μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της λεηλασίας των ξένων funds». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι το κόμμα του αναλαμβάνει «δημόσια δέσμευση» να βάλει «τέλος στην ασυδοσία των funds» και να αποκαταστήσει την ισορροπία ανάμεσα σε δανειολήπτες και πιστωτές.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, κατηγορεί τη ΝΔ ότι «μετέτρεψε σε λεωφόρο» το θεσμικό πλαίσιο που είχε ήδη ανοίξει επί ΣΥΡΙΖΑ για τη λειτουργία των funds και των πλειστηριασμών, ενώ προειδοποιεί ότι χωρίς βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών «το ιδιωτικό χρέος θα υπονομεύσει οριστικά την κοινωνική συνοχή».

Η απάντηση του ΥΠΟΙΚ στον Νίκο Ανδρουλάκη

«Μάχη για το ποιος θα μοιράσει περισσότερες ανέξοδες υποσχέσεις δίνουν το τελευταίο 48ωρο οι κύριοι Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης. Δύο ημέρες μετά το ρεσιτάλ δημαγωγίας του Αλέξη Τσίπρα για το ιδιωτικό χρέος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε να αναπαράγει, σχεδόν φωτοτυπικά, τις ίδιες χρεοκοπημένες συνταγές που η χώρα πλήρωσε ακριβά. Πολιτικές που επιβάρυναν τους συνεπείς πολίτες και έφεραν το τραπεζικό σύστημα στα όριά του.

Όμως η πραγματικότητα δεν αλλάζει επειδή αλλάζει ο αφηγητής. Και όσο εκείνοι επενδύουν στον λαϊκισμό, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να μιλά με πραγματικά δεδομένα, θεσμική σοβαρότητα και λύσεις που προστατεύουν την κοινωνία.

Ο κ. Ανδρουλάκης προτείνει: «Επαναφέρουμε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης, στα πρότυπα του ν.3869/2010».

Η αλήθεια είναι ότι η επαναφορά ενός πλαισίου τύπου νόμου Κατσέλη, χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες και με δικαστικές διαδικασίες που οδηγούσαν σε πολυετείς καθυστερήσεις, θα επανέφερε συνθήκες αβεβαιότητας και αποσταθεροποίησης. Τα ίδια τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 43% των αιτήσεων που υπήχθησαν στον νόμο Κατσέλη κρίθηκαν τελικά από τα δικαστήρια ως μη δικαιούμενες προστασίας. Η κυβέρνηση, αντίθετα, προχωρά σε ουσιαστική ενίσχυση του εξωδικαστικού μηχανισμού, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, πραγματική προστασία της κύριας κατοικίας και διευρυμένη κάλυψη της μεσαίας τάξης. Η φιλοσοφία της ρύθμισης είναι ο πολίτης να προστατεύσει την κύρια κατοικία του, με αξιοποίηση και ρευστοποίηση της λοιπής περιουσίας, ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστική ελάφρυνση της οφειλής και χαμηλότερη δόση. Και όλα αυτά με γρήγορες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες , όχι με πολυετείς δικαστικές εκκρεμότητες και καθεστώς αβεβαιότητας, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπόσχεται: «Κατοχυρώνουμε το δικαίωμα του δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε fund και σε αντίστοιχη ευνοϊκή τιμή».

Στην πραγματικότητα, μια τέτοια πρόταση δημιουργεί προφανές κίνητρο στρατηγικής αθέτησης πληρωμών. Κάθε δανειολήπτης θα είχε συμφέρον να σταματήσει να εξυπηρετεί το δάνειό του ώστε να το επαναγοράσει αργότερα σε χαμηλότερη αξία. Αυτό δεν αποτελεί κοινωνική πολιτική αλλά συνταγή κατάρρευσης της πιστωτικής λειτουργίας και διακοπής της χρηματοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύεται: «Περιορίζουμε την ευθύνη του εγγυητή αναλογικά με την τιμή αγοράς της απαίτησης από το fund».

Η εγγύηση υπάρχει ακριβώς για να εξασφαλίζεται η αποπληρωμή μιας οφειλής. Η ουσιαστική κατάργηση της εγγυητικής ευθύνης θα οδηγούσε σε δραστικό περιορισμό της χορήγησης δανείων στην οικονομία. Αντίθετα, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ήδη δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης και στους εγγυητές, με βάση την πραγματική οικονομική τους κατάσταση.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξαγγέλλει: «Καθιστούμε υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό».

Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό χωρίς όρους και κριτήρια, αυτή έρχεται σε αντίθεση ακόμη και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αφερεγγυότητας και το δικαίωμα ψήφου των πιστωτών στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης. Η κυβέρνηση έχει ήδη επεκτείνει σημαντικά τα όρια προστασίας ώστε να καλύπτεται ουσιαστικά το σύνολο της μεσαίας τάξης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα ενθαρρύνονται στρατηγικές κακοπληρωτών.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανακοινώνει: «Δίκαιη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, με μετακύλισή του μεγαλύτερου μέρους της επιβάρυνσης στον πιστωτή».

Η πρόταση αυτή αγνοεί πλήρως ότι μεγάλο μέρος αυτών των δανείων έχει τιτλοποιηθεί με κρατικές εγγυήσεις μέσω του «Ηρακλή». Με άλλα λόγια, ο τελικός λογαριασμός θα κατέληγε στον Έλληνα φορολογούμενο. Η λύση που προωθεί η Πολιτεία είναι ισορροπημένη, συμβατή με τις δικαστικές αποφάσεις και παρέχει μόνιμη προοπτική ελάφρυνσης μέσω σταθερών δόσεων, σταθερού επιτοκίου και δυνατότητας επιμήκυνσης.

Ο κ. Ανδρουλάκης διαφημίζει: «Θεσπίζουμε αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές των servicers».

Η πραγματικότητα είναι ότι ήδη εφαρμόζεται αυστηρό πλαίσιο εποπτείας και κυρώσεων μέσω του ν. 5072/2023, με αρμόδιες αρχές την Τράπεζα της Ελλάδος και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς, οι οποίες έχουν επιβάλει σειρά προστίμων όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

Η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει το ιδιωτικό χρέος ούτε ως πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης ούτε ως ευκαιρία εύκολων συνθημάτων. Το αντιμετωπίζει ως ένα υπαρκτό κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί ισορροπία: προστασία των ευάλωτων, στήριξη της μεσαίας τάξης και διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η χώρα πλήρωσε ακριβά τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Πλέον έχει ανάγκη μόνο από σοβαρές, εφαρμόσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις.»