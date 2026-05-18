ΣΥΡΙΖΑ: Αναταράξεις μετά τη διαγραφή Πολάκη – Μέλη της ΚΕ ζητούν ακύρωση της διαγραφής του

Εσωκομματικό «αντάρτικο» προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η απόφαση για τον Παύλο Πολάκη, με έντεκα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής από την Κρήτη να ζητούν ανοιχτά την ακύρωση της διαγραφής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Στην επιστολή τους κάνουν λόγο για πολιτική πράξη που εγείρει «σοβαρά ερωτήματα» ως προς την καταστατική και δημοκρατική λειτουργία του κόμματος, προειδοποιώντας για «δυνητικά αυτοκαταστροφικές συνέπειες» στην ενότητά του.

Η υπόθεση του βουλευτή Χανίων βαθαίνει την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τα έντεκα μέλη της ΚΕ υποστηρίζουν ότι ο Παύλος Πολάκης στοχοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως αναφέρουν, στελέχη του κόμματος βρίσκονται «με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ», χωρίς ωστόσο να έχουν υπάρξει αντίστοιχες πειθαρχικές κινήσεις. Οι υπογράφοντες ζητούν την άμεση επαναφορά του βουλευτή Χανίων στην ΚΟ, κάνοντας λόγο για ανάγκη «αποκατάστασης της εσωκομματικής δημοκρατίας».

«Λανθασμένη εντύπωση επιλεκτικής εφαρμογής κανόνων»

Στην ανοιχτή επιστολή τους, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής χαρακτηρίζουν τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη «αντικαταστατική» και υποστηρίζουν ότι δημιουργεί εικόνα επιλεκτικής εφαρμογής κανόνων. Όπως σημειώνουν, η επιλογή να αποπεμφθεί ένα στέλεχος που, κατά την άποψή τους, δίνει «ασίγαστη καθημερινή μάχη με τη σημαία του κόμματος απέναντι στη διαπλοκή, τη διαφθορά και το καθεστώς Μητσοτάκη», ενθαρρύνει «διαλυτικά σχέδια».

Οι «11» υπενθυμίζουν ότι από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα βουλευτές, μέλη της ΚΕ και στελέχη πρώτης γραμμής έχουν δηλώσει δημοσίως ότι αναμένουν πολιτικές εξελίξεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης. Ωστόσο, όπως αναφέρουν, «δεν υπήρξε καμία μομφή, καμία κλήση σε απολογία, καμία διαγραφή».

«Η εικόνα πολιτικής δυσλειτουργίας στα όρια της δυστοπίας»

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά τους στην εικόνα που εκπέμπει το κόμμα προς την κοινωνία. «Η εικόνα που εκπέμπεται προς την κοινωνία είναι εικόνα πολιτικής δυσλειτουργίας, στα όρια της δυστοπίας», σημειώνουν, προειδοποιώντας ότι η δημόσια εικόνα διάλυσης του χώρου εντείνει την κρίση αξιοπιστίας.

Στο ίδιο κείμενο τονίζουν ότι, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ «αιμορραγεί» και οι πολίτες παρακολουθούν «σε οθόνες τη δημόσια διάλυση του χώρου», η «εσωτερική εκκαθάριση» φωνών που ζητούν τα αυτονόητα δεν συνιστά επίδειξη ηγετικής πυγμής ούτε συμβάλλει στην ενότητα μέσω διαλόγου και συλλογικής λειτουργίας.

Ζητούν σύγκληση Πολιτικής Γραμματείας και Κεντρικής Επιτροπής

Τα μέλη της ΚΕ από την Κρήτη ζητούν την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, την άμεση σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας με την παρουσία όλων, «και του ιδίου», καθώς και τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.

Όπως υποστηρίζουν, η αποπομπή του βουλευτή Χανίων ήρθε ως απάντηση σε ένα αίτημα που αποτελεί «θεμελιώδη καταστατική πρόβλεψη και στοιχειώδη δημοκρατική λειτουργία»: τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Η παράκαμψη των συλλογικών διαδικασιών, αναφέρουν, υπονομεύει τις αρχές ενός κόμματος που αυτοπροσδιορίζεται ως «ενιαίο, μαζικό, δημοκρατικό» και «κόμμα των μελών του».

Η Κρήτη στέλνει μήνυμα στην Κουμουνδούρου

Η παρέμβαση των έντεκα μελών της ΚΕ από την Κρήτη έρχεται να προστεθεί στο ήδη βαρύ κλίμα που επικρατεί στην Κουμουνδούρου μετά τη διαγραφή Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Οι υπογράφοντες προειδοποιούν ότι η «πολιτική και οργανωτική κατάρρευση» καθίσταται σταδιακά «μη αναστρέψιμη», ζητώντας άμεσες κινήσεις εκτόνωσης.

Η επιστολή των «11» για την διαγραφή Πολάκη

«Η πρόσφατη απόφαση διαγραφής από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. του βουλευτή Χανίων, πρώην αν. Υπουργού Υγείας, Τομεάρχη Διαφάνειας και μέλους της Πολιτικής Γραμματείας Παύλου Πολάκη, συνιστά πολιτική πράξη που εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την καταστατική και δημοκρατική λειτουργία του κόμματος, με δυνητικά αυτοκαταστροφικές συνέπειες για την ενότητά του.

Στο πλαίσιο της πολιτικής και κομματικής μας ευθύνης ζητάμε την ακύρωση αυτής της απόφασης και την επαναφορά του σ. Παύλου Πολάκη στην Κ.Ο. του κόμματος. Σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. βιώνει τη σοβαρότερη ίσως κρίση της ιστορίας του, με δημόσιες διαφοροποιήσεις στελεχών, δηλώσεις αποχώρησης και ανοιχτές προαναγγελίες προσχώρησης σε άλλο πολιτικό φορέα, η επιλογή να στοχοποιηθεί ένα στέλεχος που δίνει ασίγαστη καθημερινή μάχη με τη σημαία του κόμματος απέναντι στη διαπλοκή, τη διαφθορά και το καθεστώς Μητσοτάκη, δημιουργεί λανθασμένη εντύπωση επιλεκτικής εφαρμογής κανόνων και ενθαρρύνει διαλυτικά σχέδια.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στελέχη πρώτης γραμμής έχουν δηλώσει δημοσίως ότι βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ, αναμένοντας τις πολιτικές εξελίξεις. Ωστόσο, για αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπήρξε καμία μομφή, καμία κλήση σε απολογία, καμία διαγραφή, ούτε θεωρήθηκε ότι προσβάλλεται το κόμμα και η ηγεσία του. Αυτό όσον μας αφορά, αλλά και για χιλιάδες έντιμα και αφοσιωμένα μέλη και στελέχη του κόμματος, δεν μπορεί πλέον να παραμείνει ανεκτό και να συνεχίζεται. Αντιθέτως, η αποπομπή του Π. Πολάκη, φαίνεται να έρχεται ως απάντηση σε ένα αίτημα από τη μεριά του, που αποτελεί θεμελιώδη καταστατική πρόβλεψη και στοιχειώδη δημοκρατική λειτουργία: τη σύγκληση των οργάνων, της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής.

Το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ορίζει σαφώς ότι το κόμμα είναι «ενιαίο, μαζικό, δημοκρατικό» και «κόμμα των μελών του», σεβόμενο «θεσμικά και έμπρακτα κάθε μέλος του, τις απόψεις και τις εμπειρίες του». Η παράκαμψη των συλλογικών διαδικασιών υπονομεύει αυτές τις αρχές. Η εικόνα που εκπέμπεται προς την κοινωνία είναι εικόνα πολιτικής δυσλειτουργίας, στα όρια της δυστοπίας. Την ώρα που το κόμμα «αιμορραγεί» και οι πολίτες παρακολουθούν σε οθόνες τη δημόσια διάλυση του χώρου, η «εσωτερική εκκαθάριση» φωνών που ζητούν τα αυτονόητα δεν αποτελεί επίδειξη ηγετικής πυγμής, ούτε συντείνει στην ζητούμενη ενότητα μέσω του διαλόγου και της συλλογικής λειτουργίας.

Οι υπογράφουσες και οι υπογράφοντες, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. από την Κρήτη, ζητούμε άμεσα τα παρακάτω αυτονόητα:

– Την ανάκληση της διαγραφής του συντρόφου Παύλου Πολάκη από την Κ.Ο., ως πράξη αποκατάστασης της εσωκομματικής δημοκρατίας και πράξη ενίσχυσης του εσωκομματικού διαλόγου, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον πολιτικό μας χώρο.

– Την άμεση σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας, με την παρουσία όλων – και του ιδίου -, όπως προβλέπεται καταστατικά και επιβάλλεται από την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο.

– Τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, και μάλιστα άμεσα, καθώς η πολιτική και οργανωτική κατάρρευση καθίσταται σταδιακά μη αναστρέψιμη.

Βαγγέλης Διαλυνάς

Νίκος Ηλιάκης

Μανώλης Καλαϊτζάκης

Μαρία Καράτζη

Φανή Μπουμπόναρη

Γωγώ Περάκη

Ντίνα Πολάκη

Σάββας Σεληθωμάς

Βασίλης Σμπώκος

Γιάννης Χανιωτάκης

Μάρκος Χατζησάββας