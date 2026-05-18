ΥΠΕΞ για Global Sumud Flotilla: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών

Τις εξελίξεις γύρω από τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» παρακολουθεί στενά το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (18.05.2026) ότι έχει προχωρήσει σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΥΠΕΞ ζήτησε να ληφθούν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την προστασία των Ελλήνων πολιτών, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ.

Η ελληνική πρεσβεία, όπως επισημαίνεται, βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για τον στολίσκο Global Sumud Flotilla

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή.