Γεωργιάδης σε Σαλμά: Είστε άσχετος ή εκπρόσωπος συγκεκριμένης εταιρείας, σε λίγο θα έρθει και η αγωγή

Σφοδρή αντιπαράθεση είχαν το απόγευμα της Δευτέρας (18.05.2026) στην Ολομέλεια της Βουλής ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Μάριος Σαλμάς, με φόντο τον διαγωνισμό για τη διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων. Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον ανεξάρτητο βουλευτή ότι λειτουργεί ως εκπρόσωπος συγκεκριμένων συμφερόντων, ενώ ο Μάριος Σαλμάς υποστήριξε ότι οι όροι της διαδικασίας ήταν «φωτογραφικοί» και εις βάρος του Δημοσίου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Μάριο Σαλμά, επιμένοντας ότι ο επίμαχος διαγωνισμός έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ότι, σύμφωνα με την απόφαση, το Δημόσιο πέτυχε μείωση κόστους κατά 15%. Ο Μάριος Σαλμάς, από την πλευρά του, απέρριψε τις αιχμές περί σχέσης με εταιρείες, δηλώνοντας ότι δεν έχει συναντηθεί με καμία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφορμή για τη σύγκρουση αποτέλεσε επίκαιρη ερώτηση του Μάριου Σαλμά σχετικά με τον διαγωνισμό για τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων. Ο ανεξάρτητος βουλευτής υποστήριξε ότι οι όροι της διαδικασίας ήταν «φωτογραφικοί» και έθεσε ζήτημα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. Ο υπουργός Υγείας αντέτεινε ότι ο διαγωνισμός κρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο, όπως είπε, δεν περιορίστηκε στον τυπικό έλεγχο, αλλά μπήκε στην ουσία της υπόθεσης και εξέτασε αν η διαδικασία έγινε προς όφελος του Δημοσίου.

«Φέρατε στη Βουλή τα επιχειρήματα της εταιρείας»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε τον κ. Σαλμά ότι μετέφερε στην Ολομέλεια επιχειρήματα εταιρείας που είχε αποκλειστεί από τον διαγωνισμό και είχε προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο. «Είναι περίεργο που φέρνετε στη Βουλή τα επιχειρήματα της εταιρείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα περίμενε κανείς ότι, έχοντας περάσει τη σκευωρία Novartis, θα είχατε την ευπρέπεια να μην κατηγορείτε με ψεύδη τους συναδέλφους σας», είπε ο υπουργός Υγείας, απευθυνόμενος στον ανεξάρτητο βουλευτή. «Εσείς όμως γυρίζετε τα κανάλια και λέτε ότι ο Γεωργιάδης είναι διεφθαρμένος. Σας έχω κάνει μήνυση και σε λίγο θα σας έρθει και η αγωγή για όλα αυτά», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση για το κόστος

Στη δευτερολογία του, ο ΄Άδωνις Γεωργιάδης επικαλέστηκε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι το Δημόσιο βγαίνει κερδισμένο από τη νέα σύμβαση. Όπως είπε, πριν από τον διαγωνισμό η μέση τιμή διαχείρισης νοσοκομειακών απορριμμάτων ήταν 1,98, ενώ μετά τη διαγωνιστική διαδικασία μειώθηκε σε 1,48.

«Σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Δημόσιο κερδίζει 15%», σημείωσε ο υπουργός Υγείας, επιμένοντας ότι, από τη στιγμή που ο διαγωνισμός πήρε το «πράσινο φως» από το αρμόδιο δικαστήριο, ο ίδιος ήταν υποχρεωμένος να τον υπογράψει.

«Δεν ρωτάτε με δόλο, αλλά επειδή είστε άσχετος»

Η σύγκρουση κορυφώθηκε όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης στράφηκε εκ νέου προσωπικά κατά του κ. Σαλμά, λέγοντας: «Προφανώς είστε τιμιότατος και το κάνετε για την ψυχή της μάνας σας. Να δεχθώ λοιπόν ότι δεν ρωτάτε με δόλο, αλλά επειδή είστε άσχετος».

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο Μάριο Σαλμάς όφειλε να γνωρίζει πως, όταν ένας διαγωνισμός εγκρίνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο υπουργός έχει υποχρέωση να προχωρήσει στην υπογραφή του.

«Δεν έχω συναντηθεί με καμία εταιρεία»

Από την πλευρά του, ο Μάριος Σαλμάς απέρριψε τις κατηγορίες και έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει καμία σχέση με εταιρείες που εμπλέκονται στον διαγωνισμό. «Δεν έχω συναντηθεί με καμία εταιρεία», ανέφερε, επιχειρώντας να αποκρούσει τις αιχμές του υπουργού Υγείας περί εξυπηρέτησης συμφερόντων.