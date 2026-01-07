ΠΑΣΟΚ: «Ξαναζεσταμένη σούπα» τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τα μέτρα που ανακοίνωσε για τον πρωτογενή τομέα ασκεί η Χαριλάου Τρικούπη, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι επιχειρεί να παρουσιάσει παλιά και καθυστερημένα μέτρα ως νέα στήριξη των αγροτών. Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «ξαναζεσταμένη σούπα», υποστηρίζοντας ότι μέσω λογιστικών τεχνασμάτων και παραπλανητικών αθροισμάτων εμφανίζονται ως ενισχύσεις δαπάνες που δεν κατευθύνονται ουσιαστικά στους παραγωγούς.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο 2025, το οποίο χαρακτηρίζεται «ιδιόμορφη χρονιά», καθώς υλοποιούνται ταυτόχρονα δύο προγράμματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής: το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2022, που αφορά κυρίως την εκκαθάριση παλαιών υποχρεώσεων, και το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023–2027, το οποίο –σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ– εφαρμόζεται με σοβαρές καθυστερήσεις και αστοχίες. Η παρουσίαση των σχετικών πληρωμών ως «τρέχουσα ενίσχυση εισοδήματος» χαρακτηρίζεται συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το 2025 αποτέλεσε τη χειρότερη χρονιά πληρωμών άμεσων ενισχύσεων, με νέους αγρότες να παραμένουν απλήρωτοι και δικαιούχους προηγούμενων ετών να αναμένουν ακόμη τις τελικές καταβολές. Ανάλογη εικόνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επικρατεί και στους βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς παρατεταμένης οικονομικής πίεσης.

Αιχμές αφήνονται και για την ανακατανομή 160 εκατ. ευρώ, η οποία –όπως υποστηρίζεται– παρουσιάζεται εσφαλμένα ως νέα ενίσχυση, ενώ πρόκειται για ποσά που επί σειρά ετών κατευθύνονταν σε μη δικαιούχους. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου δεν αποτελεί νέα πολιτική, υπενθυμίζοντας ότι έχει προτείνει επανειλημμένα αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία.

Κριτική ασκείται και στη μείωση του ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές, η οποία χαρακτηρίζεται «επικοινωνιακό τέχνασμα», καθώς –όπως σημειώνεται– δεν μειώνει ουσιαστικά το κόστος παραγωγής. Στο μέτωπο της ενέργειας, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει την πρότασή του για ανώτατη τιμή ρεύματος στα 0,07 ευρώ ανά kWh για πέντε χρόνια, με στόχο τη σταθερότητα του κόστους για τους παραγωγούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά τον τομέα της κτηνοτροφίας και τον ΕΛΓΑ, η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στην κυβέρνηση ευθύνες για την ανεπαρκή αντιμετώπιση των ζωονόσων, τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και τη διατήρηση ενός παρωχημένου κανονισμού ασφάλισης, που δεν καλύπτει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, οι αγρότες «δεν πείθονται πλέον από εξαγγελίες και λογιστικούς χειρισμούς», ζητώντας ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις και σεβασμό στον κόπο τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση επιχείρησε για ακόμη μία φορά να σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων «ξαναζεσταμένη σούπα», βαφτίζοντας παλιά μέτρα, καθυστερημένες πληρωμές και λογιστικά τεχνάσματα ως δήθεν νέα στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Με ένα τεχνητό και παραπλανητικό άθροισμα, παρουσίασε ως «ενισχύσεις αγροτικού εισοδήματος» κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην ελληνική ύπαιθρο, ανεξαρτήτως αν κατευθύνεται πράγματι στους παραγωγούς.

Το 2025 είναι μια ιδιόμορφη χρονιά, καθώς υλοποιούνται ταυτόχρονα δύο ευρωπαϊκά προγράμματα της ΚΑΠ:

α) το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2022, το οποίο απλώς κλείνει εκκρεμότητες και πληρώνει τελικούς λογαριασμούς για δημόσια έργα, μεταποίηση, προγράμματα LEADER κ.ά., και

β) το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023–2027, το οποίο εφαρμόζεται με σοβαρές καθυστερήσεις και αστοχίες.

Η παρουσίαση αυτών των πληρωμών ως «τρέχουσα ενίσχυση εισοδήματος» συνιστά συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας, που βιώνουν οι αγρότες στην τσέπη τους.

Το 2025 αποτέλεσε τη χειρότερη χρονιά πληρωμών άμεσων ενισχύσεων. Οι νέοι αγρότες που εντάχθηκαν το 2025 παραμένουν απλήρωτοι, ενώ ακόμη και οι δικαιούχοι του 2022 αναμένουν την τελική τους πληρωμή. Το ίδιο ισχύει και για τους βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι βρίσκονται σε παρατεταμένη οικονομική ασφυξία, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων που δικαιούνται.

Ιδιαίτερη πρόκληση συνιστά η παρουσίαση της ανακατανομής 160 εκατομμυρίων ευρώ ως «νέες πληρωμές». Πρόκειται για ποσό που, επί επτά χρόνια, κατά ομολογία του ίδιου του Πρωθυπουργού, δινόταν σε μη δικαιούχους. Τα χρήματα αυτά κατευθύνονται τώρα σε κτηνοτρόφους, βαμβακοπαραγωγούς και καλλιεργητές σιταριού, χωρίς όμως να απαντάται το κρίσιμο ερώτημα: ποιος φέρει την πολιτική ευθύνη για τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που αφαιρέθηκαν όλα αυτά τα χρόνια από το πραγματικό αγροτικό εισόδημα και ποιος θα λογοδοτήσει;

Αντίστοιχα, η εξαγγελία για επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου από τον Νοέμβριο του 2026 δεν αποτελεί νέα πολιτική. Είναι πρόταση που το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει επανειλημμένα με τροπολογίες στη Βουλή, τόσο επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όσο και επί Νέας Δημοκρατίας. Η διαφορά είναι ουσιαστική: εμείς επιμένουμε σε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, στο σύνολό του, και όχι σε αποσπασματικές και καθυστερημένες επιστροφές.

Η δήθεν μείωση του ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές αποτελεί καθαρό επικοινωνιακό τέχνασμα. Δεν μειώνει ουσιαστικά το κόστος παραγωγής, καθώς συμψηφίζεται με τον ΦΠΑ των εσόδων των αγροτών. Το όφελος για τον παραγωγό είναι μηδενικό, ενώ η κυβέρνηση εμφανίζει ως στήριξη ένα απλό λογιστικό πυροτέχνημα.

Σε ό,τι αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα, η θέση μας είναι ξεκάθαρη και κοστολογημένη: ανώτατη τιμή ενέργειας στα 0,07 €/kWh για πέντε χρόνια, ώστε ο αγρότης να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν θα πληρώσει ούτε ένα λεπτό παραπάνω, καθώς και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται για πραγματική ασφάλεια κόστους παραγωγής και όχι για αόριστες υποσχέσεις.

Ως προς την κτηνοτροφία, η κυβέρνηση αποσιωπά τις δικές της ευθύνες. Η αποτυχημένη πολιτική πρόληψης και αντιμετώπισης των ζωονόσων οδήγησε στον υποχρεωτικό σφαγιασμό περισσότερων από 450.000 αιγοπροβάτων. Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται με μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ δεν υπάρχει κανένας σαφής και δεσμευτικός προγραμματισμός για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και την επαναλειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων.

Στο ίδιο πλαίσιο αποσπασματικών και προσχηματικών παρεμβάσεων εντάσσεται και η στάση της κυβέρνησης απέναντι στον ΕΛΓΑ. Παρά τις εξαγγελίες περί «εκσυγχρονισμού», δεν προχωρά σε ουσιαστική αναθεώρηση του Κανονισμού Ασφάλισης, αφήνοντας εκτός κάλυψης ζημιές που προκαλούνται από νέα και ολοένα συχνότερα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης. Ο ΕΛΓΑ συνεχίζει να λειτουργεί με έναν παρωχημένο κανονισμό, μετακυλίοντας το κόστος της κλιματικής αλλαγής εξ ολοκλήρου στους αγρότες, οι οποίοι πληρώνουν εισφορές χωρίς να αποζημιώνονται όταν πλήττονται.

Οι αγρότες δεν πείθονται πλέον από εξαγγελίες και λογιστικούς χειρισμούς. Έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους σε μια κυβέρνηση που εδώ και χρόνια υπόσχεται στήριξη, αλλά στην πράξη παραδίδει καθυστερήσεις, αβεβαιότητα και συρρίκνωση του εισοδήματος. Η πραγματικότητα της παραγωγής δεν αλλάζει με επικοινωνιακές παρουσιάσεις. Αλλάζει μόνο με καθαρές πολιτικές επιλογές, συνέπεια και σεβασμό στον κόπο του αγρότη — και αυτή είναι η πολιτική ευθύνη που σήμερα παραμένει ακάλυπτη με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.