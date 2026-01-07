Αγρότες: Στα 8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα, επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία – Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Τη μείωση της τιμής του ρεύματος για τους αγρότες που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στα 8,5 λεπτά/kWh, την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου στην αντλία και αποζημιώσεις 100% από τον ΕΛΓΑ αλλά και barcode στα ελληνικά προϊόντα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το μεσημέρι της Τετάρτης (7.1.26), ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.
Η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε.
«Είναι πρωτοφανές οι αγροτοσυνδικαλιστές που κλείνουν τους δρόμους να μην δέχονται τον διάλογο που τους ζητά η κυβέρνηση, η οποία τους ικανοποιεί τα περισσότερα αιτήματα», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.
Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και οι υπουργοί απαντούν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
4. Αποτελεσματικότητα: Το κράτος διενεργεί «έξυπνους» και στοχευμένους ελέγχους βάσει των υποδείξεων του συστήματος.
3. Άμεση καταγγελία: Με ένα πάτημα, ο πολίτης ενημερώνει τον ΕΦΕΤ για τυχόν παρατυπίες.
2. Έλεγχος στο ράφι: Δυνατότητα διασταύρωσης αν η ταμέλα του καταστήματος συμφωνεί με τα ψηφιακά δεδομένα.
1. Scan & Verify: Ο καταναλωτής θα σκανάρει το QR Code της απόδειξης και θα βλέπει ακαριαία τον παραγωγό και την ημερομηνία.
Ο Δημήτρης Παπαστεργίου εξήγησε ότι με το καινοτόμο σύστημα Εθνικής Ιχνηλάτησης καταγράφεται τι συμβαίνει με τα ελληνικά προϊόντα, καθώς σήμερα δεν αναγράφεται με σαφήνεια η προέλευση, και γι' αυτό εισάγεται κωδικοποίηση ώστε κάθε ελληνικό προϊόν να διαθέτει μοναδικό barcode που το ακολουθεί από το χωράφι στο ράφι, επιτρέποντας να γνωρίζουμε πόσα προϊόντα στα ράφια είναι ελληνικά και πόσα φέρουν εισαγόμενο barcode.
Τον λόγο έχει πάρει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.
«Κάθε αγρότης θα κατεβάσει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέσω του myDATA app – η εφαρμογή θα παράγει ένα κωδικό QR που ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο», τόνισε ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.
Όπως είπε, μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ότι:
ο πελάτης είναι αγρότης, δικαιούχος έκπτωσης, ότι το προϊόν είναι diesel κίνησης και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης.
Έκπτωση δίνεται «στην αντλία», με την έκδοση του τιμολογίου (στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο κωδικός QR).
Για τους πρατηριούχους, θα αναπτυχθεί ειδική διαδικασία συμψηφισμού/επιστροφής του ΕΦΚ σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα.
Χρονοδιάγραμμα: Από την 1η Νοεμβρίου του 2026, μετά την υποβολή του νέου ΟΣΔΕ 2026 (μέχρι τότε το υπάρχον σύστημα). + Σύσταση επιτροπής που θα επανεξετάσει τα όρια της επιδότησης του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια.
Υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την ενεργοποίηση των τριών νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων του ΣΣ ΚΑΠ.
Αρχική δημόσια δαπάνη: 160 εκατ. ευρώ – υπερδιπλάσια του αρχικά προγραμματισμένου προϋπολογισμού. Με τη μόχλευση, η συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα θα ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις.
Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του ΣΣ ΚΑΠ αφορούν:
• Εγγυήσεις για επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους
• Μικρά δάνεια με άτοκη συμμετοχή και επιδότηση επιτοκίου
• Καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο αποκλειστικά για γεωργούς νεαρής ηλικίας, που συνδυάζει δάνειο με μη επιστρεπτέα ενίσχυση και τεχνική στήριξη
H συνολική επενδυτική κινητοποίηση εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, µε την ιδιωτική συµµετοχή και τη µόχλευση των κεφαλαίων
1. Πρόσκληση για την Κατασκευή και Εκσυγχρονισμό των Θερμοκηπίων – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη
2. Νέα Πρόσκληση για Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης)
3. Πρόγραμμα Νέων Γεωργών – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και καταβολή 1ης δόσης (ΣΣ ΚΑΠ) και 2ης δόσης στους ενταγμένους
4. Νέα Πρόσκληση δράσης για τη Μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες
5. Πρόσκληση για τη Στήριξη επενδύσεων για τη Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη
6. Πρόσκληση της δράσης ενθάρρυνσης σύστασης Συλλογικών Σχημάτων – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη
7. Πρόσκληση της Συνεργασίας μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων για την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη
8. Νέες προσκλήσεις για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στο σύνολο των Τοπικών Προγραμμάτων LEADER
9. Νέα Πρόσκληση για δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης γεωργών.
Θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας (από 80% σήμερα), χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς.
Παράλληλα, ο Κώστας Τσιάρας τόνισε πως για το σύνολο γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων θα ισχύει πλέον από την καταβολή στα τέλη του 2026 η παρακράτηση από τη βασική ενίσχυση σε δύο στάδια, έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλισμένοι.
Αυξάνεται το όριο αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ (από 70.000 ευρώ σήμερα).
Ανοίγει διάλογος για επόμενες τροποποιήσεις σε δεύτερο στάδιο σε συνεργασία με τους φορείς των αγροτών.
Στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη.
Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα.
Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην ΕΕ που εφαρμόζει σύστημα εγγυημένων τιμών – αυτή είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή, ώστε να μην εγερθούν θέματα ανταγωνισμού.
Όλοι οι νέοι αγρότες θα έχουν το δικαίωµα συµµετοχής στο ΓΑΙΑ – σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι έχουν ήδη ενταχθεί.
Οι πόροι που θα μείνουν αδιάθετοι από τη βασική ενίσχυση θα διανεμηθούν στους αγρότες. Δεν θα επιστρέψουν στις Βρυξέλλες.
Εκτιμάται ότι από τη βασική ενίσχυση θα περισσέψουν περίπου 160 εκατ. ευρώ.
Οι βαμβακοπαραγωγοί και οι σιτοπαραγωγοί θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης. Φυσικά εξετάζουμε και την περίπτωση των παραγωγών της μηδικής η εμπορία της οποίας επλήγη από τα μέτρα βιοασφάλειας για την ευλογιά.
Παράλληλα, έκανε γνωστό πως οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ:
40 εκατ. ευρώ επιπρόσθετης βασικής ενίσχυσης.
40 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης.
Η πληρωμή των οικολογικών σχημάτων πραγματοποιείται εντός του β΄ τριμήνου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.
Όπως είπε, για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur υπήρξε ένα πολιτικό πλαίσιο το 2019 επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
Οι ελληνικές εξαγωγές στις χώρες του Mercosur ανέρχονται σε 34 εκατ ευρώ.
21 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ θα προστατεύονται από απομιμήσεις (π.χ. φέτα, ελαιόλαδο, κρίκος Κοζάνης, μαστίχα Χίου)- άρα υπάρχει δυνατότητα για πώληση σε υψηλότερες τιμές.
Παράλληλα, τόνισε πως η Ελλάδα διεκδικεί:
Σαφείς και λειτουργικές ρήτρες διασφάλισης.
Αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και συνεχούς παρακολούθησης των επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή παραγωγή.
Εφαρμογή ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην πράξη
Επισήμανε πως τις ρήτρες διασφάλισης στο πλαίσιο Κανονισμού της ΕΕ που ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο μόνο οι ευρωβουλευτές της ΝΔ.
«Επιπλέον διεκδικούμε την ανακατεύθυνση πρόσθετων πόρων για την ΚΑΠ εντός του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του Unity Safety Net για τις διαταραχές στην αγορά αγροτικών προϊόντων», τόνισε.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε εκτενή αναφορά στη συμφωνία ΕΕ - Mercosur.
Ο Κώστας Τσιάρας υπενθύμισε πως από τον Νοέμβριο του 2025 η επιστροφή γίνεται στο στο 150% των ανώτατων ορίων.
Θεσμοθετήθηκε από το 2025 η δυνατότητα ρυθμίσεων των κόκκινων δανείων αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε ειδικούς εκκαθαριστές.
Όπως είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αφορά όσους διαθέτουν το προϊόν τους μέσω συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας από το 2022.
Θεσμοθετήθηκε νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, η οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το 2021, με συντελεστές που ξεκινούν από το 9%, αντί για 22%.
Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13% σε 6% από το 2021.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε 11 πρωτοβουλίες στήριξης των αγροτών και ενίσχυσης του εισοδήματός τους.
Τα αγροδιατροφικά προϊόντα ξεπέρασαν τα 11,2 δισ. ευρώ σε εξαγωγές, σχεδόν το ένα τέταρτο της συνολικής ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας.
Υπογράψαμε πρωτόκολλα εξαγωγών σε 15 χώρες, με πάνω από 60 αιτήματα για αγροτικά προϊόντα ελληνικής προέλευσης.
Ίδρυση Διεπαγγελματικών Οργανώσεων για τα σημαντικότερα των προϊόντων μας (κρέατος και φέτας).
Νέος νόμος που επέτρεψε την ίδρυση της ΕΘΕΑΣ.
Ψηφιακή υπηρεσία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Μητρώο Εμπόρων Ζώντων Ζώων, Εφαρμογή Greek Farms, Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο κ.α.
Σχεδόν 500 εκατ. ευρώ από ΤΑΑ για εκσυγχρονισµό, µεταποίηση, αναδιάρθρωση καλλιεργειών, υδατοκαλλιέργειες κ.α. + Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας.
Ο Κώστας Τσιάρας παρουσιάζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα:
Σε εξέλιξη βρίσκονται 98 έργα (ΠΑΑ) με προϋπολογισμό περίπου 1 δις ευρώ και 5 μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ (Νέστος, Υπέρεια–Ορφανά , Ταυρωπός, η λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών και το φράγμα Αγίου Ιωάννη στο Λασίθι και το Μιναγιώτικο)
«Η επιδίωξή μας είναι να μεταβούμε από την κρίση στην κανονικότητα (...) Τα μέτρα που παρουσιάζουμε σήμερα είναι κοστολογημένα και εφαρμόσιμα. Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορούν να ληφθούν και άλλα μέτρα τον καλούμε να τα παραθέσει κοστολογημένα, αναλύοντας και από πού θα βρεθούν οι πόροι γι' αυτά», σχολίασε.
«Για τη νέα ΚΑΠ σύντομα ξεκινάμε διάλογο με τους αγρότες σε όλη τη χώρα», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.
Ο Κωστής Χατζηδάκης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του και τον λόγο πήρε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.
Ο Κωστής Χατζηδάκης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του επαναλαμβάνοντας ότι η πόρτα της κυβέρνησης είναι ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες. «Δεν είναι δυνατό αυτοί που προβαίνουν σε αυτές τις διαμαρτυρίες κλείνοντας τους δρόμους να αρνούνται τον διάλογο με τη νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.
Παράλληλα, χαρακτήρισε «μεγάλη ευκαιρία» την πρόταση του πρωθυπουργού για τη θέσπιση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό ζήτημα. «Αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για έναν δυναμικό αγροτικό τομέα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ», υπογράμμισε.
Όπως είπε ο Κωστής Χατζηδάκης επτά από τα αγροτικά αιτήματα είναι εκτός δημοσιονομικού και ευρωπαϊκού πλαισίου.
Χαρακτήρισε βασική μεταρρύθμιση τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ λόγω αυξημένης αξιοπιστίας με θετική αποδοχή από την Κομισιόν και διευκρίνισε ότι η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας δεν είναι εφικτή, καθώς, όπως είπε, αποτελεί υποχρέωση σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Ο Κωστής Χατζηδάκης δηλώνει ότι είχαν κατατεθεί 27 διαφορετικά αιτήματα από αγροτοσυνδικαλιστές, στα οποία το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη απαντήσει. «Τέσσερα από τα 27 αιτήματα είναι υπό επεξεργασία», ανέφερε.
«Οι αγρότες μας θα παίρνουν τα ίδια χρήματα που έπαιρναν και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτά τα χρήματα θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο προς όφελος των πραγματικών παραγωγών», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας πως θα διερευνηθούν όλες οι περιπτώσεις όσων έπαιρναν επιδοτήσεις χωρίς να τα δικαιούνται.
«Σημειώθηκε μια καθυστέρηση ενός μήνα σε σχέση με τις πληρωμές του 2024 και ξεκίνησαν λίγες μέρες μετά το πράσινο φως που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές Δεκεμβρίου», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.
Όπως εξήγησε 237 εκατ. ευρώ της βασικής εισοδηματικής στήριξης δεν έχουν καταβληθεί έως σήμεραλόγω μη ενεργοποίησης δικαιωμάτων και εκρρεμών ελέγχων. «Εκτιμάται ότι μετά τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων και την ολοκλήρωση των ενστάσεων, το ποσό αυτό θα διαμορφωθεί στα 160 εκατ. ευρώ».
Ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε πίνακα με τα συνολικά ποσά πληρωμών (3,28 δισ. ευρώ) στους αγρότες το 2025.
«Η κυβέρνηση στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αναλάβει τις ευθύνες της, κάτι που έχει κάνει μόνο η ΝΔ σε σχέση με άλλα κόμματα», είπε αρχικά ο Κωστής Χατζηδάκης.
Η συνέντευξη Τύπου ξεκίνησε με την τοποθέτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.
Μείωση της τιμής της κιλοβατώρας για το αγροτικό ρεύμα.
Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία χωρίς πλαφόν.
Στήριξη προϊόντων που οι τιμές τους έχουν καταρρεύσει.
Αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ στο 100% των ζημιών.
Ανοιχτό παραμένει σήμερα το οδικό δίκτυο στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι, που βρίσκονται εδώ και ενάμιση μήνα στα μπλόκα, δεν προχωρούν σε αποκλεισμούς, ενώ αναμένουν εντός της ημέρας την εξειδίκευση των μέτρων για τον πρωτογενή τομέα.
Το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα, με αντικείμενο τον καθορισμό της στάσης τους, σε συντονισμό με τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.
Οι τελικές αποφάσεις θα προκύψουν μετά τη μεταξύ τους διαβούλευση και θα κρίνουν, εάν θα συμμετάσχουν στον διάλογο με την κυβέρνηση ή αν θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, όπως έχει προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.
Τα μέτρα για τους αγρότες θα ανακοινώσουν σε συνέντευξη Τύπου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.
Καλημέρα σας από το newsit.gr, μαζί θα παρακολουθήσουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης στον πρωτογενή τομέα.