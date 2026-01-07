Αγρότες: Στα 8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα, επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία – Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

«Κάθε αγρότης θα κατεβάσει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέσω του myDATA app – η εφαρμογή θα παράγει ένα κωδικό QR που ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο», τόνισε ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Όπως είπε, μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ότι:

ο πελάτης είναι αγρότης, δικαιούχος έκπτωσης, ότι το προϊόν είναι diesel κίνησης και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης.

Έκπτωση δίνεται «στην αντλία», με την έκδοση του τιμολογίου (στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο κωδικός QR).

Για τους πρατηριούχους, θα αναπτυχθεί ειδική διαδικασία συμψηφισμού/επιστροφής του ΕΦΚ σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα.

Χρονοδιάγραμμα: Από την 1η Νοεμβρίου του 2026, μετά την υποβολή του νέου ΟΣΔΕ 2026 (μέχρι τότε το υπάρχον σύστημα). + Σύσταση επιτροπής που θα επανεξετάσει τα όρια της επιδότησης του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια.