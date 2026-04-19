ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει ο ίδιος με ”λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δείχνει καθημερινά στην κοινωνία την αλαζονεία με την οποία κυβερνά», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς
Σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού για την ανασκόπηση της εβδομάδας.

«Η σημερινή κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού πιστοποιεί την αποδρομή, στην οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του με τίτλο: «Αργά και υποκριτικά θυμήθηκε τη δικαιοσύνη ο πρωθυπουργός».

Σχολιάζει πιο συγκεκριμένα ότι «ο πρωθυπουργός, που σε πείσμα της νομιμότητας και της αξιοκρατίας κρατούσε επί μέρες στην κυβέρνηση τον κ. Λαζαρίδη, που είχε ομολογήσει ότι εξαπάτησε το Δημόσιο, κηρύσσει σήμερα τον πόλεμο στον πελατειασμό». Υποστηρίζει δε, πως «αν δεν είχε υπάρξει η καθημερινή πίεση του ΠΑΣΟΚ και δεν είχε παρέμβει στον δημόσιο διάλογο η Ντόρα Μπακογιάννη ενεργοποιώντας αντίρροπες εσωκομματικές δυνάμεις, ο κ. Λαζαρίδης ως προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη θα ήταν ακόμη υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δείχνει καθημερινά στην κοινωνία την αλαζονεία με την οποία κυβερνά».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει επιπλέον για την τοποθέτηση του πρωθυπουργού σχετικά με το κράτος δικαίου, ότι «τα excel με αριθμούς δεν αναιρούν το βίωμα». «Ας μην κρύβεται πίσω από το δάχτυλο του ο Πρωθυπουργός που έχει συστηματικά εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς του, που έστησε στο Μέγαρο Μαξίμου έναν παρακρατικό μηχανισμό παρακολούθησης των υπουργών του, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων», αναφέρει.

Ακόμη ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «ο κ. Μητσοτάκης διατείνεται επιπλέον ότι ‘στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία’, αλλά δεν λέει κουβέντα για την ανοχή του στις συνεχείς επιθέσεις του κ. Γεωργιάδη σε αυτήν». Προσθέτει ότι «οι τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας και Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας παραβιάζουν τις αρχές του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών, συνιστούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης και δημιουργούν κλίμα πίεσης και εκφοβισμού εις βάρος των λειτουργών της». «Ο πρωθυπουργός υπονομεύει ο ίδιος με ‘λαγό’ τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το κύρος των θεσμών», υποστηρίζει καταληκτικά.

