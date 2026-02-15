ΠΑΣΟΚ: Προτάσεις για διάλογο και το βλέμμα στραμμένο στο Συνέδριο – Κάλεσμα Ανδρουλάκη προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες

Να «κοιτάξει μπροστά» επιχείρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τις εργασίες της ολομέλειας της ΚΟΕΣ το μεσημέρι της Κυριακής 15.02.2026. Έβαλε στο στόχαστρό του την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά και έδειξε τον δρόμο προς το συνέδριο, απευθύνοντας προσκλητήριο σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες και προς τις εκλογές, όπου το ΠΑΣΟΚ θα πάει με αυτονομία για να πετύχει την πολιτική αλλαγή.

Και ενώ η συνεδρίαση διεξάγεται σε μάλλον ήρεμο κλίμα, δεν είναι λίγοι όσοι έβαλαν τις δικές τους “κόκκινες γραμμές”, καταθέτοντας τις δικές τους προτάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνέδριο με πολιτικό διάλογο, ψηφοφορίες και αποφάσεις ζήτησε ο Χάρης Δούκας, καταθέτοντας εκ νέου τρεις προτάσεις:

Δε θα συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ μετά από τις εκλογές, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα (…) Έχουμε την ευθύνη να ψηφίσουμε και να σφραγίσουμε έτσι αυτή την στρατηγική δέσμευση στο Συνέδριο

Για να γίνουμε και πάλι η εικόνα του μέλλοντος, οφείλουμε να συγκρουστούμε με κατεστημένες λογικές και αντιλήψεις. Με σύγχρονο αντισυμβατικό και συνάμα ρεαλιστικό λόγο.

Πρωτοβουλίες για προγραμματικό διάλογο με τα άλλα προοδευτικά κόμματα (…) Γιατί καμία πολιτική δύναμη από μόνη της δεν μπορεί να δώσει απάντηση στις τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται.

Καθαρές πολιτικές θέσεις, διακριτή ηγετική ομάδα και προεκλογική εκστρατεία «πόρτα – πόρτα», ζήτησε από την πλευρά του ο Παύλος Γερουλάνος, υπογραμμίζοντας και εκείνος πάντως, ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποκλείσει μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ.

«Με έχετε ακούσει ίσως να το λέω. Όχι μόνο τώρα, αλλά το επαναλαμβάνω: Υπάρχουν ακόμα εκεί έξω τρία ΠΑΣΟΚ που σήμερα δεν πάνε στην κάλπη. Από τα 3,5 εκατομμύρια Ελληνίδων και Ελλήνων που σήμερα δεν πάνε στην κάλπη η μεγάλη πλειοψηφία είναι παραδοσιακοί προοδευτικοί ψηφοφόροι εν αναμονή. Κάποιοι πήγαν στον Τσίπρα, διότι πίστεψαν ότι είναι ο Ανδρέας του μέλλοντος. Ποτέ δεν ήταν. Άλλοι πήγαν στον Μητσοτάκη διότι πίστεψαν ότι είναι προοδευτικός. Ποτέ δεν ήταν. Και τώρα κοιτούν εμάς. Αυτός είναι ένας γίγαντας εν υπνώσει», δήλωσε μεταξύ άλλων, τονίζοντας ότι για να πειστούν απαιτούνται καθαρές θέσεις, διακριτή ηγετική ομάδα και εκστρατεία “πόρτα – πόρτα”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με απλά λόγια, αν καθένας από εμάς φέρει έναν συμπολίτη μας που απέχει – ΕΝΑΝ – να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ στην κάλπη τότε θα διπλασιάσουμε τα ποσοστά μας και θα δημιουργήσουμε τη δυναμική που έχουμε ανάγκη. Και θα τους φέρουμε στην κάλπη αν δώσουμε μια υπόσχεση και την τηρήσουμε: ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι δεν θα υπηρετήσουμε τη συντήρηση σε έναν κόσμο που αλλάζει ριζικά», είπε, τονίζοντας ότι «ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή από ριζοσπαστικά κόμματα. Κόμματα με όραμα και ρεαλισμό. Όχι από πολιτικούς που πουλούν την εντολή του Λαού για ένα υπουργείο». Ενόψει συνεδρίου, δε, έβαλε τον πήχη ψηλά, τονίζοντας ότι «θα ξέρω ότι στις 28 του Μάρτη κάναμε την δουλειά μας, αν στις 29 διαβάσω ένα σοβαρό πρωτοσέλιδο που λέει: ‘“Ο γίγαντας ξύπνησε. Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει”».

«Καθαρές κουβέντες» ζήτησε από την πλευρά του και ο Μιχάλης Κατρίνης, τονίζοντας ότι όλοι είναι στρατευμένοι στον στόχο της νίκης στις εκλογές και τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης. Σημείωσε όμως ότι αν το ΠΑΣΟΚ που σήμερα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, αν δεν κερδίσει τη ΝΔ, τότε θα παραμείνει στην αντιπολίτευση.

«Καθαρές κουβέντες για να γίνουν και καθαρές επιλογές από τους πολίτες, είπε, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου ότι μερικές επιλογές στο πεδίο θολώνουν το μήνυμα. «Δεν είμαστε πειστικοί όταν λέμε “ψηφίστε μας και θα σας πούμε μετά με ποιους θα συνεργαστούμε”», είπε, «οφείλουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση επίμονα και άμεσα. Δεν είναι ώρα για πασοκομετρα και μεμψιμοιρίες».

«Στον δρόμο για το συνέδριο έχουμε πρόσθετη θεσμική υποχρέωση να ξανά βάλουμε στο προσκήνιο τι σημαίνει η ιδιότητα του μέλους, τα συλλογικά όργανα, η συλλογική εργασία», είπε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, εκφράζοντας προβληματισμούς για τη… διαδικασία νομιμοποίησης των φίλων του δίευρου, δεξιών και άλλων που δεν ψήφισαν ποτέ ΠΑΣΟΚ στην εθνική κάλπη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι λάθος ένας δημοκρατικά εκλεγμένος Γραμματέας Νομαρχιακης Επιτροπής που είναι παρών στα δύσκολα και στα εύκολα να μην έχει την τιμή να ηγηθεί της προσυνεδριακές προσπάθειας. «Η ενότητα είναι ευθύνη όλων μας. Η ευθύνη έχει διαβάθμιση με βάση τη θεσμική αρμοδιότητα», είπε ο ίδιος.

«Θέλουμε πραγματικό στρατό, όχι “δούρειους ίππους”. Όσοι μείναμε στα δύσκολα, πρέπει να νιώσουμε ότι θα ξανανικήσουμε μαζί. Δεν χωράνε τυχοδιωκτισμοί», υποστήριξε η Ευαγγελία Λιακούλη.

«Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Μόνο του το ΠΑΣΟΚ δεν βγαίνει», είπε ο Θόδωρος Μαργαρίτης. «Στην αρχιτεκτονική του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, αυτός ο κόσμος που έρχεται από την Αριστερά να έχει το χώρο που του ανήκει, όχι το χώρο του μουσαφίρη, του δανεικού», είπε, τονίζοντας ότι αυτός ο κόσμος δεν εκφράζεται πάντα.

Της ανάγκης οι σύνεδροι να αντιστοιχούν στα ποσοστά του κόμματος στις εκλογές, υπεραμύνθηκε ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης, που χαρακτήρισε “ανέκδοτο” να λέγεται ότι υπάρχει ένας αλγόριθμος, βάσει του οποίου θα εκλεγούν οι σύνεδροι. «Υπάρχει η σχέση της ετυμηγορίας του ελληνικού λαού με την ψήφο του στις εθνικές εκλογές και η κατανομή που γίνεται ανά δήμο της χώρας», είπε, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν 4.000 σύνεδροι συν τους απόδημους.

“Αστικό μύθο” χαρακτήρισε το ότι τα όργανα του ΠΑΣΟΚ δεν συνεδριάζουν, ο Ηρακλής Δρούλιας, τονίζοντας ότι συνεδριάζουν και μάλιστα τακτικά. Ότι δεν υπάρχει αλγόριθμος για συνέδρους υποστήριξε και εκείνος, υποστηρίζοντας ότι σέβονται την ψήφο κάθε ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές.