Δουλειά και τον Αύγουστο για το ΠΑΣΟΚ: Στόχος ένα δυναμικό come back από Σεπτέμβριο

Για πολλούς ο Αύγουστος σηματοδοτεί τον μήνα των διακοπών, της ξεκούρασης και της χαλάρωσης. Κάτι που ελάχιστα ισχύει για τα κόμματα, όταν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έτσι και στο ΠΑΣΟΚ, αποφάσισαν να μην χαλαρώσουν, αλλά αντίθετα, να «τρέξουν» όλες τις εκκρεμότητές τους ενόψει εορτασμού της 3ης Σεπτεμβρίου και βεβαίως ενόψει εμφάνισης του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, για δεύτερη φορά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ήδη, στη συνεδρίαση της Πέμπτης από κοινού του Πολιτικού Συμβουλίου και των Τομέων Πολιτικής του κόμματος, τη δεύτερη κατά σειρά, και αυτή στην οποία είχε ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης να λάβει σημειώματα με προτάσεις αφενός για την καλύτερη δυνατή αποδόμηση του έργου της κυβέρνησης, αφετέρου για τις αντιπροτάσεις του ΠΑΣΟΚ που θα πρέπει να ξεχωρίσουν και να παρουσιάσουν κατόπιν επιπλέον επεξεργασίας, το υλικό που μαζεύτηκε ήταν πολύ.

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Τα στελέχη του κόμματος ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του προέδρου και συγκέντρωσαν στην Χαριλάου Τρικούπη τις επιμέρους, δικές τους «πράσινες βίβλους» των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ από τη μία και «μαύρες βίβλους» της διακυβέρνησης της ΝΔ από την άλλη. Οι προτάσεις αυτές, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, που θα ξεχωρίσουν, θα τύχουν πολλής συζήτησης και περαιτέρω επεξεργασίας, ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, σε συνεδριάσεις μέσω zoom, αν δε γίνεται αλλιώς, προκειμένου στο τέλος του μήνα να είναι όλα έτοιμα και αυτές απολύτως ρεαλιστικές, κοστολογημένες και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Κατά τα άλλα, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να κάνει δυναμικό “come back” το φθινόπωρο, τόσο στις δημοσκοπήσεις όσο και στη μαζικότητα των εκδηλώσεων. Σε αυτό θα βοηθήσει αφενός ο εορτασμός της 3ης Σεπτέμβρη στην «πράσινη» Κρήτη, αφετέρου ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός που προγραμματίζεται να γίνει στην Αθήνα, αυτή τη φορά, με αφορμή τη συμπλήρωση 45 ετών από τον «Οκτώβριο του Σοσιαλισμού» και την «κυβέρνηση της Αλλαγής» με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η απεύθυνση αυτή στο θυμικό των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, σε συνδυασμό με την μεγάλη οραματική ομιλία που ετοιμάζει για τη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται στο ΠΑΣΟΚ, να αλλάξουν εμφανώς το κλίμα.

Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ νιώθει για άλλη μια φορά να βάλλεται από εξωγενείς παράγοντες. Δεν είναι τυχαίο ότι τα δημοσιεύματα που μιλούσαν για κρυφή συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη, με την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, διαψεύθηκαν άμεσα από όλους τους εμπλεκομένους, με μερικούς εξ αυτών μάλιστα, να επιφυλάσσονται κάθε νομίμου δικαιώματός τους. Και ακόμα, βρισκόμαστε πολύ νωρίς στην προεκλογική περίοδο. Αν όσα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαιωθούν, ακόμα και εννέα μήνες πριν από τις εκλογές, ή και …περισσότερο.