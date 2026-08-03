Η ΔΕΘ ως αφετηρία κυβερνητικής πρότασης: Το σχέδιο της ΕΛΑΣ πίσω από τις κλειστές πόρτες

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποκτά για την ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) χαρακτήρα πολιτικού ορόσημου. Ύστερα από μήνες οργανωτικής συγκρότησης και διαδοχικών θεματικών παρεμβάσεων, η ηγεσία του νέου φορέα περνά στην επόμενη φάση. Την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου κυβερνητικού σχεδίου με σαφές οικονομικό αποτύπωμα.

Το μήνυμα που επιχειρεί να εκπέμψει ο Αλέξης Τσίπρας προς το εσωτερικό του κόμματος, αλλά και προς το εκλογικό σώμα, συνοψίζεται σε μία επιλογή. Λιγότερη έμφαση στην καταγγελία, μεγαλύτερη βαρύτητα στην κυβερνησιμότητα. Η κοστολόγηση κάθε πρότασης στη ΔΕΘ αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο αυτής της στρατηγικής. Στην ηγεσία της ΕΛ.Α.Σ. επικρατεί η εκτίμηση ότι η πολιτική αντιπαράθεση των επόμενων μηνών θα κριθεί στην αξιοπιστία των αριθμών και στην ικανότητα κάθε κόμματος να εξηγήσει πώς χρηματοδοτεί τις δεσμεύσεις του.

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Η μεγάλη προσπάθεια μετατόπισης

Η επιλογή της κοστολόγησης υπηρετεί έναν ευρύτερο πολιτικό στόχο. Η ΕΛ.Α.Σ. επιδιώκει να μεταφέρει τη δημόσια συζήτηση από το ερώτημα «τι υπόσχεται» στο ερώτημα «τι μπορεί να εφαρμόσει». Πρόκειται για συνειδητή διαφοροποίηση από τη λογική των γενικών διακηρύξεων, με την ηγεσία να θεωρεί ότι ένα αναλυτικό κυβερνητικό πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει ως απάντηση στις επιφυλάξεις που εξακολουθούν να εκφράζονται για την οικονομική αξιοπιστία της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Η προσέγγιση αυτή είχε προαναγγελθεί ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού, όταν στελέχη του κόμματος μιλούσαν για «ολοκληρωμένο και κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα» με ορίζοντα τη ΔΕΘ.

Οι προτάσεις που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή

Το πρόγραμμα που διαμορφώνεται κινείται γύρω από παρεμβάσεις με έντονο κοινωνικό πρόσημο. Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η στεγαστική πολιτική, με πρόταση για δημόσιο φορέα κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων και νέα εργαλεία προστασίας της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και στην αναμόρφωση της φορολογικής πολιτικής με στόχο δικαιότερη κατανομή των βαρών.

Στην εκπαίδευση, οι επεξεργασίες περιλαμβάνουν αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης και νέο μισθολογικό πλαίσιο για τους εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από τις προτάσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και την παραγωγική ανασυγκρότηση.

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Τα μέτρα που παραμένουν εκτός κάδρου

Παρά τις σταδιακές παρουσιάσεις, σημαντικό μέρος του πακέτου παραμένει φυλαγμένο για τη Θεσσαλονίκη. Οι δημόσιες αναφορές στελεχών της ΕΛ.Α.Σ. συγκλίνουν στην ύπαρξη πρόσθετων πρωτοβουλιών που θα ανακοινωθούν συγκεντρωτικά από τον Αλέξη Τσίπρα κατά την ομιλία του. Μέχρι σήμερα, το περιεχόμενό τους έχει παραμείνει επτασφράγιστο μυστικό. Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί έναν προφανή πολιτικό σκοπό. Η ΔΕΘ να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης της νέας πολιτικής ατζέντας του κόμματος και όχι απλώς ακόμη μία στάση στην προετοιμασία της.

Το δίλημμα πίσω από τις κλειστές πόρτες

Πίσω από τον σχεδιασμό διακρίνεται ένα κρίσιμο πολιτικό δίλημμα. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η ανάγκη για παρεμβάσεις με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, οι οποίες θα αναδείξουν το ιδεολογικό στίγμα της ΕΛ.Α.Σ. Από την άλλη, η ηγεσία γνωρίζει ότι κάθε εξαγγελία θα περάσει από αυστηρό έλεγχο ως προς το δημοσιονομικό της κόστος. Εξάλλου “το που θα βρείτε τα λεφτά” είναι ερώτημα που χρόνια τώρα κυνηγά τον Αλέξη Τσίπρα και την πολιτική του διαδρομή. Γι’ αυτόν τον λόγο, η τεκμηρίωση αποκτά σχεδόν την ίδια σημασία με το ίδιο το περιεχόμενο των μέτρων. Η ισορροπία ανάμεσα στις δύο αυτές ανάγκες αναμένεται να καθορίσει και τον τελικό τόνο της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα.

Η πραγματική δοκιμασία

Η ΔΕΘ θα αποτελέσει την πρώτη συνολική αξιολόγηση της κυβερνητικής πρότασης της ΕΛ.Α.Σ. και ταυτόχρονα το πρώτο μεγάλο τεστ της πολιτικής φυσιογνωμίας του νέου φορέα. Το ζητούμενο για την ηγεσία του κόμματος ξεπερνά την επικοινωνιακή επιτυχία μιας ομιλίας. Η πραγματική επιδίωξη αφορά την εμπέδωση της εικόνας μιας πολιτικής δύναμης που φιλοδοξεί να διεκδικήσει την εξουσία με συγκεκριμένο σχέδιο, κοστολογημένες δεσμεύσεις και σαφείς προτεραιότητες. Αυτό είναι το πεδίο πάνω στο οποίο θα κριθεί η πολιτική αξία της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛ.Α.Σ. στη Θεσσαλονίκη.