ΠΑΣΟΚ: Σε εξέλιξη η καταμέτρηση για την νέα ΚΠΕ, προηγείται σε σταυρούς η Άννα Διαμαντοπούλου

Ισχυρή παρουσία καταγράφουν στελέχη από όλες τις βασικές εσωκομματικές τάσεις στη μάχη για τις 271 θέσεις του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου
Άννα Διαμαντοπούλου και Νίκος Ανδρουλάκης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Άννα Διαμαντοπούλου, κατά την 2η ημέρα εργασιών του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στο γυμναστήριο του Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο, Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 (Πηγή φωτογραφίας: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Μαριτίνα Ζαφειριάδου

Σε εξέλιξη είναι ακόμα και τώρα η καταμέτρηση των ψήφων για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, οι κάλπες για την οποία έκλεισαν το απόγευμα της Κυριακής (30.03.2026). Τα αποτελέσματα μάλιστα, δεν αναμένονται πριν από το πέρας ενός 24ώρου από εκείνη την ώρα, πράγμα ενδεικτικό της πολυπλοκότητας της διαδικασίας, αφού σε ένα ψηφοδέλτιο με 506 υποψηφίους, υπήρχε το δικαίωμα οι 5000 σύνεδροι να βάλουν ως 45 σταυρούς.

Ως αυτή την ώρα, με την καταμέτρηση για την νέα ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ να έχει ξεπεράσει το 50%, η τάση δείχνει πρωτιά της Άννας Διαμαντοπούλου, ενώ ακολουθούν (με σειρά που μπορεί να αλλάζει από λεπτό σε λεπτό) ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, ο Θανάσης Γλαβίνας και ο Λευτέρης Καρχιμάκης. Στην πρώτη δεκάδα φαίνεται ότι τερματίζουν ακόμα ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο Ηρακλής Δρούλιας, η Όλγα Μαρκογιαννάκη και η Μάρα Κουκουδάκη, άπαντες «προεδρικοί». Η πλευρά Ανδρουλάκη, εξάλλου, θεωρείται βέβαιο ότι θα λάβει την «μερίδα του λέοντος» με πολλούς να ανεβάζουν τον πήχη στους 170 και πλέον ανθρώπους, από τους συνολικά 271 της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής (ΚΠΕ).

Από το περιβάλλον του Μανώλη Χριστοδουλάκη, φέρονται να προηγούνται σε σταυρούς ως αυτή την ώρα η Τόνια Αντωνίου, ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Ελισάβετ Φελώνη και ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ενώ μεταξύ των ανθρώπων περιβάλλοντος του Χαρη Δούκα προηγούνται ο Χρήστος Πρωτόπαπας, ο Κώστας  Πανδής και η Ρωξάνη Μπέη. Από την πλευρά του Παύλου Γερουλάνου, προηγουνται αυτή την ώρα ο Γιώργος Πετρουλάκης και η Έφη Χαλάτση, ενώ στους «διαμαντοπουλικούς» ξεχωρίζουν η Χαρά Κεφαλίδου και η Βαγγελιώ Σχοιναράκη.

Πολιτική
