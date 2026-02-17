ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη – Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ το σύνθημα πλέον να είναι «όλοι μαζί για την Αλλαγή», όπως βασικές αρχές και αξίες του κόμματος δεν επιτρέπεται να παραβιάζονται. Όταν αυτό γίνεται, η διαγραφή είναι μονόδρομος, ακόμα και όταν έχει κηρυχθεί πανστρατιά, ακόμα και στην τελική ευθεία για το συνέδριο, ακόμα και λίγο πριν από τις εκλογές.

Σε αυτό το πλαίσιο, έναν βουλευτή λιγότερο μετρά από χθες η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, που αριθμεί πλέον 32 άτομα, μετά την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον βουλευτή Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη. Ο τελευταίος, θεωρείται ότι ξεπέρασε τα εσκαμμένα, όταν, λίγο μετά από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΚΟΕΣ την Κυριακή, οπότε και κατέστη σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μοναδικό πολιτικό αντίπαλο τη Δεξιά, όχι μόνο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, αλλά προχώρησε σε «απαράδεκτες» κατά την Χαριλάου Τρικούπη δηλώσεις, κάνοντας λόγο για συνεργασία ακόμα και με… δικτατορικά καθεστώτα.

«Αν κινδυνεύει η Ελλάδα, πρέπει να συνεργαστούμε ακόμη και με τον διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανέναν», είπε, μιλώντας στο Κανάλι της Βουλής, προσθέτοντας πως απαιτούνται αποφάσεις που να εξαντλούν κάθε δυνατότητα συνεργασιών στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Εκεί όμως, που ‘ξέφυγε’, ήταν όταν ρωτήθηκε αμέσως μετά για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, προκειμένου να αποφευχθεί πολιτικό αδιέξοδο. «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα, πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα», είπε, σε μία αποστροφή που δε θα μπορούσε να μείνει ατιμώρητη στο ΠΑΣΟΚ.

Ήταν άλλωστε, απλώς, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Στην Χαριλάου Τρικούπη μιλούσαν λίγο αργότερα, με βαριά λόγια για τον διαγραφέντα βουλευτή, θυμίζοντας μεταξύ άλλων ότι «προκαλεί συνεχώς με δηλώσεις του και δημιουργεί προβλήματα εδώ και τρία χρόνια». Θύμιζαν δε, παλιότερες δηλώσεις του, όταν μιλούσε με απαξιωτικά λόγια για τον γάμο μεταξύ ομοφύλων, ή όταν καλούσε τους νησιώτες σε «παλλαϊκή άμυνα» αν περάσουν απέναντι οι Τούρκοι.

«Η υπογεννητικότητα και το εν γένει δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, που τείνει να εξελιχθεί σε εθνική πληγή και απειλεί μακροπρόθεσμα την επιβίωση του έθνους, δε λύνεται με τους γάμους των ομοφυλόφιλων, αλλά με γάμους νέων ετερόφυλων ζευγαριών που θα τεκνοποιούν και θέλουν στήριξη και κίνητρα για να κάνουν παιδιά, πολλά παιδιά», είχε πει μεταξύ πολλών άλλων τότε ο βουλευτής, κατηγορώντας την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρούσαν να αποπροσανατολίσουν από τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και να αλλάξουν την επικοινωνιακή ατζέντα ασχολούμενοι με τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομοφυλόφιλων ζευγαριών και το πως θα μάθουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο και το σχολείο το Νέο Πρότυπο των δυο μπαμπάδων ή των δυο μαμάδων.

Ότι δεν απηχούν τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ οι δηλώσεις Παρασκευαΐδη, είχε διαμηνύσει αρμοδίως η Χαριλάου Τρικούπη και όταν ο βουλευτής Λέσβου δήλωνε ότι η Τουρκία καταστρώνει μοχθηρά σχέδια κατάληψης των νησιών εν μία νυκτί και πως διαθέτει ισχυρό αποβατικό στόλο ο οποίος θα έρθει στα νησιά μας όπως η Χαμάς και θα σφάξει τον πληθυσμό. Καλούσε, δε, τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση και να οργανώσουν «παλλαϊκή άμυνα», ώστε όταν έρθουν οι Τούρκοι να μπορέσουν να αμυνθούν και όπως σημείωσε να ξέρει ο καθένας σε ποιο χαράκωμα θα βρίσκεται με το τουφέκι του.

Κάπως έτσι, γράφτηκαν οι τίτλοι τέλους για τη συμμετοχή του βουλευτή στην ‘πράσινη’ ΚΟ, ενώ κατά πολλούς ανοίγει ο δρόμος για την εκλογή στη Λέσβο του νυν βουλευτή Επικρατείας Παναγιώτη Δουδωνή στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Σε κάθε περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε χθες η πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφιότητας για τα ψηφοδέλτια στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ειδικότερα, οι απανταχού ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη διεύθυνση https://digitalsociety.gr/candidate-submission/ , με στόχο πάντα την «πολιτική αλλαγή» που ευαγγελίζεται το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να γίνει μία νέα αρχή που θα ξαναδώσει στους πολίτες ελπίδα, ασφάλεια και προοπτική, όπως συνηθίζουν να λένε.