Παύλος Γερουλάνος: Αν όλα πήγαιναν καλά στο ΠΑΣΟΚ, δε θα έκανα προτάσεις

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ξεκαθάρισε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν αμφισβητείται, άφησε ωστόσο αιχμές για τη λειτουργία των οργάνων
Ο Παύλος Γερουλάνος
Ο Παύλος Γερουλάνος στη Βουλή / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Στην ανάγκη άμεσων κινήσεων και καθαρών πολιτικών επιλογών ενόψει μιας μακράς προεκλογικής περιόδου αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος. Όπως είπε, «ο πραγματικός χρόνος που έχουμε μπροστά μας είναι μέχρι το Πάσχα», καθώς στη συνέχεια θα ξεκινήσει μια προεκλογική εκστρατεία διάρκειας έξι έως δώδεκα μηνών, με καθοριστική σημασία για τη δυναμική με την οποία το κόμμα θα εισέλθει στις εκλογές.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (22.01.2026) στον ΣΚΑΪ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος έθεσε τρεις άμεσες προτεραιότητες για το επόμενο δίμηνο, ξεκινώντας από την ανάγκη συχνότερης και ουσιαστικότερης λειτουργίας των κομματικών οργάνων.

Όπως ανέφερε, κρίσιμα ζητήματα στην εξωτερική πολιτική, την οικονομία και τα κοινωνικά θέματα απαιτούν άμεσες πολιτικές απαντήσεις, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν αυτός ο ρόλος ανήκε στο Πολιτικό Συμβούλιο. Αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη λειτουργία των κομματικών οργάνων, επισήμανε ότι η τελευταία συνεδρίαση της ΚΟΕΣ πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου δυόμισι μήνες, διάστημα στο οποίο –όπως είπε χαρακτηριστικά– «έχει αλλάξει ο κόσμος».

Απαντώντας σε ερώτηση για την πορεία του κόμματος, ο Παύλος Γερουλάνος ξεκαθάρισε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δεν αμφισβητείται, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις του αφορούν το τι μπορεί να γίνει καλύτερα. «Οι τελευταίες μέρες έδειξαν ότι μπορούμε και να ασκούμε κριτική και να είμαστε ενωμένοι απέναντι στα μεγάλα προβλήματα», είπε.

Παράλληλα, ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε την ανάγκη να ανοίξει έγκαιρα η συζήτηση για κρίσιμα θεσμικά ζητήματα ενόψει του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου το κόμμα να μην αιφνιδιαστεί στην προεκλογική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Ανάμεσα στα θέματα που έθεσε περιλαμβάνονται η συνταγματική αναθεώρηση, το άρθρο 16, οι σχέσεις Κράτους–Εκκλησίας, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και ο εκλογικός νόμος, σημειώνοντας ότι όσο περισσότερα συζητηθούν εγκαίρως, τόσο ισχυρότερη θα είναι η πολιτική προετοιμασία.

 

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο άνοιγμα του κόμματος προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας ότι «οι πολίτες πρέπει να νιώσουν πως το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που τους καλωσορίζει». Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε λόγο για «έκρηξη δημοκρατίας», με εργαλεία όπως το ηλεκτρονικό μητρώο και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών με κάθε τρόπο.

