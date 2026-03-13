Πολιτική

Παύλος Γερουλάνος για διαγραφή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου: Θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί, χρειάζεται ψυχραιμία και ενότητα

«Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι, όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας» δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος
Ο Παύλος Γερουλάνος
Ο Παύλος Γερουλάνος / ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ/EUROKINISSI

Την ανάγκη να υπάρξει ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο οποίος μάλιστα, παρέδωσε την έδρα του στο κόμμα και στη θέση του θα ορκιστεί ο Βαγγέλης Γιαννακούρας.

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας», δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος από την Κρήτη όπου βρίσκεται, σε ερώτηση για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ ενόψει και του συνεδρίου.

«Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές», τόνισε και επισήμανε:

«Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο. Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

