Παύλος Μαρινάκης για αγρότες: Θέλουμε να ακούσουμε τα αιτήματά τους, λέμε όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας

Σε διάλογο κάλεσε τους αγρότες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως «είμαστε εδώ και αναμένουμε τους εκπροσώπους που θα ορίσουν για να γίνει η συνάντηση».

Όπως δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση, «χθες το είπαμε με τη μορφή έκκλησης. Η κυκλοφορία σε παρακαμπτήριες πλέον αυξάνει τις πιθανότητες ατυχημάτων, κίνδυνος αύξησης τιμών, καθυστερούν θεραπείες, αγωνιούν οι ξενοδόχοι με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Τρίκαλα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θέλουμε να ακούσουμε τα αιτήματά τους. Δεν θα δεχθούμε μαξιμαλιστικά αιτήματα. Αλλά λέμε όχι στην ασυδοσία και την ταλαιπωρία της κοινωνίας. Θέλουμε να μάθουμε ποιοι θα έρθουν και με ποιους θα συνομιλήσει η κυβέρνηση», τόνισε.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε πως «ευτυχώς που έστω και τώρα γίνονται έλεγχοι και με προσωπική απόφαση Μητσοτάκη περνάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αν δεν γίνονταν αυτά δεν θα είχαμε πληρωμές. Τα δυο ενδεχόμενα ήταν ή πληρωμές όπως γίνονται τώρα, ή καθόλου πληρωμές. Περάσαμε σε μια νέα εποχή έτσι ώστε οι έντιμοι αγρότες να παίρνουν περισσότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντιλαμβάνομαι την πίεση γιατί άργησαν οι πληρωμές περίπου ένα μήνα.

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις βουλευτών στην μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είπε: Αν δεν είχε ληφθεί αυτή η απόφαση πολύ δύσκολα θα είχαμε πάρει το πράσινο φως από την Κομισιόν. Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ήταν το πιο σημαντικό κλειδί για να ξεκλειδώσουν οι φετινές και οι επόμενες επιδοτήσεις. Δεν είναι μια απόφαση υπό συζήτηση αλλά μια απόφαση για να μπορεί να γίνει η συζήτηση. Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε ευχάριστοι αλλά για να είμαστε χρήσιμοι.