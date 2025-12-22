Παύλος Μαρινάκης για έρευνα της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών: Έγινε καταγγελία από έναν άλλο συγγενή

«Καμία εκδικητική ενέργεια» δεν βρίσκεται πίσω από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στα οικονομικά του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών διεμήνυσε ο Παύλος Μαρινάκης σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Η συναυλία αυτή έγινε εδώ και πολύ καιρό. Τώρα έγινε το εξής: ένας άλλος συγγενής έκανε μια καταγγελία και αυτό η ΑΑΔΕ το συνυπολόγισε και το ελέγχει. Υπάρχουν κάποιοι που είναι υπεράνω των νόμων; Γιατί πρέπει μια καταγγελία δημόσια να μην ελέγχεται από ανεξάρτητη αρχή; Καμία εκδικητική ενέργεια. Το κράτος λειτουργεί και ας περιμένουμε τα πορίσματα των ελέγχων αυτών» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού λέγοντας πως: «Δεν υπάρχει κανένα ακαταδίωκτο. Προστατεύονται οι αρχές σε κάποια αδικήματα εξ αμελείας. Ο νόμος είναι του 2016. Η ανάρτηση της κας Καρυστιανού δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα».

«Δεν υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο ιερά πρόσωπα που έχουν χάσει δικά τους πρόσωπα. Δεν υπάρχουν συγγενείς δυο ταχυτήτων. Ο συγκεκριμένος σύλλογος δεν εκπροσωπεί όλους τους συγγενείς. Ως προς τις ασυλίες η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να μην υπάρχουν πολίτες δυο ταχυτήτων στις παραγραφές. Εμείς λέμε να αλλάξει το άρθρο 86 αλλά δεν μπορούμε να ζητάμε να μην υπάρχουν ασυλίες για άλλους και εμείς να έχουμε ασυλία» κατέληξε.