Παύλος Μαρινάκης: Προχωρημένες συζητήσεις για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν, θέμα ημερών η ανακοίνωση ημερομηνίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο μεσολάβησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στα ελληνοτουρκικά
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διεργασίες για την επόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026). Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας της συνάντησης, καθώς και του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, είναι θέμα λίγων ημερών.

«Θα γίνει βεβαίως. Είναι νομίζω πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις. Είναι θέμα ολίγων ημερών η ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας όπου θα γίνει η επόμενη συνάντηση και το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για το επικείμενο ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε τη σημασία της χάραξης και του ελέγχου της πολιτικής ατζέντας από την εκάστοτε κυβέρνηση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό μέτωπο, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή του διαλόγου δεν συνιστά υποχώρηση αλλά στρατηγική συνέπειας. Όπως ανέφερε, η προσέγγιση αυτή «ούτε μίκρυνε τη χώρα ούτε έθεσε ποτέ ζητήματα κυριαρχίας», αντιθέτως ενίσχυσε τη διεθνή της θέση.

«Ο εύκολος δρόμος για έναν πρωθυπουργό είναι να παριστάνει τον τσάμπα πατριώτη…» είπε ο Παύλος Μαρινάκης, και πρόσθεσε: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε το δρόμο της συνέπειας του διαλόγου, ο οποίος πέραν του γεγονότος ότι δεν μίκρυνε ούτε κατ’ ελάχιστον ούτε συζητήθηκε ποτέ κάτι τέτοιο τη χώρα, τη μεγάλωσε ουσιαστικά» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος».

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Παύλος Μαρινάκης απαρίθμησε τις βασικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στον τομέα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, κάνοντας αναφορά στις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με τα Rafale και τις φρεγάτες Belharra. Παράλληλα, στάθηκε στη συνεργασία με την Τουρκία στο μεταναστευτικό, επισημαίνοντας τη μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά 80% την τελευταία εξαετία, αλλά και τη σημαντική αποκλιμάκωση των παραβιάσεων στον εναέριο χώρο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε, επίσης, οποιοδήποτε ενδεχόμενο μεσολάβησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στα ελληνοτουρκικά, επαναλαμβάνοντας ότι η πάγια και διαχρονική ελληνική θέση αναγνωρίζει ως μοναδική διαφορά με την Τουρκία τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, αποκλειστικά στη βάση του διεθνούς δικαίου και χωρίς συζήτηση θεμάτων κυριαρχίας. «Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε καν ως συζήτηση, ούτε καν ως θεωρία. Είμαστε ακόμα μια κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες από εμάς, που με την Τουρκία αντιλαμβανόμαστε ότι μας χωρίζει μόνο μια διαφορά: ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας χωρίς να βάζουμε ποτέ στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου. Όταν σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, τότε εμείς θα καταθέσουμε αυτήν τη θέση, η οποία είναι και η διαρκής, διαχρονική, αδιαπραγμάτευτη ελληνική θέση» είπε. 

