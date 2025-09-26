Παύλος Μπακογιάννης: Οι αναρτήσεις του Κώστα και της Ντόρας Μπακογιάννη για τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του – «Σαν να είναι ακόμα εδώ»

36 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη στυγερή δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, μετά από πυρά που δέχθηκε από μέλη της 17η Νοέμβρη, στην είσοδο της πολυκατοικίας που στεγάζονταν το γραφείο του. Ο γιος του, Κώστας Μπακογιάννης, η σύζυγός του, Ντόρα Μπακογιάννη αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέβασαν προς τιμήν του αναρτήσεις στα social media.

Όλοι έγραψαν λόγια από την καρδιά τους για τα 36 χρόνια που δολοφονήθηκε η Παύλος Μπακογιάννης. Κώστας Μπακογιάννης, Ντόρα Μπακογιάννη και Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφεραν πως η θύμησή του παραμένει ζωντανή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γιος του, Κώστας Μπακογιάννης ανέβασε μία τρυφερή φωτογραφία τους από όταν ο ίδιος ήταν μικρός. Στο στιγμιότυπο φαίνονται αγκαλιά να κολυμπούν.

«Τον θυμάμαι και χαμογελάω, σαν να είναι ακόμα εδώ και να τον καλημερίζω. Γιατί όσο η μνήμη μένει ζωντανή, οι άνθρωποί μας δεν φεύγουν ποτέ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Τον θυμάμαι και χαμογελάω, σαν να είναι ακόμα εδώ και να τον καλημερίζω. Γιατί όσο η μνήμη μένει ζωντανή, οι άνθρωποί μας δεν φεύγουν ποτέ. pic.twitter.com/1cxPKrvEPZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 26, 2025

«Για μας είναι πάντα εδώ»

Με μία ακόμη φωτογραφία, η χήρα του, Ντόρα Μπακογιάννη έδωσε το μήνυμα πως για αυτήν και την οικογένειά της, ο Παύλος Μπακογιάννης είναι ακόμα εδώ.

Στη φωτογραφία φαίνεται ο Παύλος Μπακογιάννης με τα παιδιά τους, Παύλο και Αλεξία.

«Για μας είναι πάντα εδώ. Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού», έγραψε στη λεζάντα η Ντόρα Μπακογιάννη.

Για μας είναι πάντα εδώ!

Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού! pic.twitter.com/sfTUJLZnz5 — Ντόρα Μπακογιάννη (@Dora_Bakoyannis) September 26, 2025

«Η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε για τον χαρακτήρα του, την ωριμότητά του και τη δύναμη του διαλόγου του. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως η σκέψη σε αυτόν παραμένει επίκαιρη και η μνήμη του είναι ελπίδα για τους πάντες.

Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Την μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Την αλήθεια ως πράξη θάρρους. 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας. pic.twitter.com/LBHoOyYVji — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) September 26, 2025

«Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Την μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Την αλήθεια ως πράξη θάρρους. 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.