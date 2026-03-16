Πέρασαν από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής η αναβάθμιση των F-16 και η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής έδωσε το «πράσινο φως» για μια σειρά σημαντικών αμυντικών πρωτοβουλιών, ανάμεσά τους η ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού συστήματος προστασίας, η αναβάθμιση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 50, καθώς και άλλα έργα που εντάσσονται στο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα «Ατζέντα 2030».

Όπως ανέφερε νωρίτερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στα προγράμματα που εγκρίθηκαν περιλαμβάνονται επίσης ο εκσυγχρονισμός των φρεγατών τύπου MEKO, η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας για την υποδοχή των F-35, καθώς και η συνέχεια της τεχνικής υποστήριξης (FOS) για τα μεταγωγικά αεροσκάφη C-27J.

Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν από το ΚΥΣΕΑ, που θα εξετάσει τα εξοπλιστικά προγράμματα αυτά την επόμενη εβδομάδα.

Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, με τη θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας, ύστερα από πολύωρη συνεδρίαση που συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Παρών» από την αντιπολίτευση στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», εκτός ΚΚΕ και Πλεύσης Ελευθερίας που το καταψήφισαν.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η ενεργοποίηση προγραμμάτων στρατιωτικού εξοπλισμού που αφορούν:

Την αναβάθμιση της αεράμυνας

Την προμήθεια εκπαιδευτικών βλημάτων 120 χιλ. για τα άρματα μάχης Leopard 2

Την αναβάθμιση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 50 σε Viber

Έργα Υποδομών στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας για τα αεροσκάφη F-35

Tην υποστήριξη και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών Συστημάτων των μεταγωγικών αεροσκαφών C-27J

Tη σύναψη Διακρατικής συμφωνίας με την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία (USAF) για προμήθεια και εκτέλεση Επισκευών- Υλικών προς υποστήριξη των ολοκληρωμένων Συστημάτων (αεροσκαφών και λοιπών).

Όσον αφορά την κατακύρωση συμβάσεων, πέρασαν:

Η σύμβαση για το πρόγραμμα αναβάθμιση δυνατοτήτων φρεγατών ΜΕΚΟ (κύρια και ηλεκτρονικά συστήματα)

δυνατοτήτων φρεγατών ΜΕΚΟ (κύρια και ηλεκτρονικά συστήματα) Η σύμβαση για το πρόγραμμα αναβάθμιση δυνατοτήτων φρεγατών ΜΕΚΟ (ενεργοποίηση/διασύνδεση συστημάτων μάχης).

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, υπήρξε έντονη αντίδραση των κομμάτων της Αντιπολίτευσης για την απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος βρίσκεται για διμερείς συναντήσεις στο Λονδίνο με ομολόγους του.

Επίσης, φέρεται ότι κατέγραψαν ισχυρές αντιρρήσεις σε σχέση με τις διαδικασίες απευθείας αναθέσεων και όχι μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, αλλά και για το υψηλός κόστος του συνολικού προγράμματος που αγγίζει τα 4,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης ψήφισαν «Παρών» σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», πλην του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας που το καταψήφισαν.

Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε το πρόγραμμα για τα βλήματα των Leopard, ενώ όλα τα υπόλοιπα τα υπερψήφισε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε «Παρών» εκτός της «Απίδας του Αχιλλέα» και για τα έργα στην Ανδραβίδα για τα F-35, ενώ ψήφισε «υπέρ» στα υπόλοιπα.

Η Ελληνική Λύση ψήφισε «Παρών» στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», καταψήφισε τα έργα υποδομής για τα F-35 και στις συμβάσεις για τα C-27, ενώ τα υπόλοιπα τα υπερψήφισε.

Η Νίκη δήλωσε «Παρών» στα έργα στην Ανδραβίδα για τα F-35 και στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», ενώ ψήφισε τα υπόλοιπα.

Η Νέα Αριστερά απείχε της συνεδρίασης.