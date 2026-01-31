Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ακριτίδης – Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Κινήματος

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο Νίκος Ακριτίδης, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός στις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου.

Ο Νίκος Ακριτίδης συνέδεσε το όνομά του με την πορεία του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη ενώ διατέλεσε βουλευτής από το 1977 έως το 2000.

Γεννήθηκε το 1935 στον Καταχά Πιερίας και ήταν Πόντιος στην καταγωγή. Σε νεαρή ηλικία εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε φυσικός και τοπογράφος μηχανικός στο ΑΠΘ.

Δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά ως ιδρυτής και ιδιοκτήτης φροντιστηρίων και ως δημιουργός των τεχνικών σχολών «Ο Προμηθέας» στη Θεσσαλονίκη.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΟΣΚ το 1974, μέλος του πρώτου οργανωτικού κλιμακίου του Κινήματος για την Κεντρική Μακεδονία και μέλος της τριμελούς γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης από το 1974 έως το 1977.

Το 1977 εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής ΠΑΣΟΚ Εκλογική περιφέρεια Α΄Θεσσαλονίκης και εκλεγόταν συνεχώς μέχρι και το 2000.

Στις κυβερνήσεις Ανδρέα Παπανδρέου χρημάτισε:

21 Οκτωβρίου 1981 – 5 Ιουλίου 1982: υπουργός Εμπορίου

5 Ιουλίου 1982 – 21 Σεπτεμβρίου 1984: υπουργός Συγκοινωνιών

21 Σεπτεμβρίου 1984 – 25 Απριλίου 1986: υπουργός Εμπορίου

27 Νοεμβρίου 1987 – 17 Μαρτίου 1989: υπουργός Εμπορίου

15 Σεπτεμβρίου 1995 – 22 Ιανουαρίου 1996: υπουργός Εμπορίου

Στις δημοτικές εκλογές του 1994 ήταν υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης με την στήριξη του ΠΑΣΟΚ, αλλά ηττήθηκε από τον Κωνσταντίνο Κοσμόπουλο της ΝΔ.

Φανατικός οπαδός του ΠΑΟΚ (ήταν μάλιστα οργανωμένο μέλος του) στις 16 Ιουνίου 1985 απένειμε το πρωτάθλημα στον αρχηγό του «Δικεφάλου» Κώστα Ιωσηφίδη στη φιέστα της Τούμπας.

ΠΑΣΟΚ: «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και θλίψη»

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει: Ο Νίκος Ακριτίδης υπηρέτησε τη δημόσια ζωή και τη Δημοκρατική Παράταξη με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση στις αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και διαδραμάτισε ενεργό ρόλο ως μέλος του πρώτου οργανωτικού κλιμακίου του Κινήματος για την Κεντρική Μακεδονία και μέλος της τριμελούς γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης από το 1974 έως το 1977.

Από το 1977 μέχρι το 2000 εκλεγόταν βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, ενώ διετέλεσε υπουργός Εμπορίου και Συγκοινωνιών.

Ο Νίκος Ακριτίδης ήταν ένας πολιτικός με καθαρό λόγο, σταθερές αξίες και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα των πολιτών.

Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και θλίψη.Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του.