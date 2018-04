Πέτρος Κόκκαλης: Απαντά ξεκάθαρα αν κατεβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές!

Κατεβαίνει ο Πέτρος Κόκκαλης με τον ΣΥΡΙΖΑ; Ένα ερώτημα που… καίει εδώ και λίγες ώρες. Αφορμή δημοσίευμα (σ.σ. στο πρωτοσέλιδο μάλιστα) της εφημερίδας Φιλελεύθερος.

Ένα δημοσίευμα που αναφέρει πως ο 48χρονος σήμερα, πρώην αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού και γιος του μεγαλοεπιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη, δεν φλερτάρει απλά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής του κόμματος στις εκλογές του Μαΐου 2019.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η σχετική πρόταση που δέχθηκε ο Πέτρος Κόκκαλης ήρθε απευθείας από το Μέγαρο Μαξίμου. Κομιστής ήταν ο Γιώργος Τσίπρας, εξάδελφος του Αλέξη Τσίπρα και σύμβουλός του επί των Οικονομικών.

Τι απαντά ο Πέτρος Κόκκαλης

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, πάντως, έσπευσε να πάρει θέση και να διαψεύσει ξεκάθαρα το δημοσίευμα. Κι αυτό ήρθε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Η απάντησή του, μάλιστα, ήρθε με… check – in και σκωπτική διάθεση! Σε αυτήν, φαίνεται πως ο Πέτρος Κόκκαλης βρίσκεται στο Μπαχρέιν. Και γράφει: «Cost of a phone call = 0,05 cents > Value of information published @φιλελευθερος«.

Δηλαδή η αξία της πληροφορίας που δημοσιεύεται είναι μικρότερη από το… κόστος ενός τηλεφωνήματος το οποίο είναι στα 5 cents!

Σα να λέει πως ένα απλό τηλεφώνημα θα αρκούσε για να διαψεύσει τις πληροφορίες…

Δείτε την ανάρτηση

Cost of a phone call = 0,05 cents > Value of information published @φιλελευθερος Geplaatst door Petros Kokkalis op vrijdag 27 april 2018

