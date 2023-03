«Έχουμε μια κεντρική στόχευση που έχει να κάνει με το νέο Δημόσιο, με την αλλαγή των διαδικασιών, αυτήν υπηρετούμε και παρά τις εκκρεμότητες είναι αντικειμενικό να πω ότι η βελόνα κουνήθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο συζήτησης που διοργανώνει σήμερα το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στο 4ου Greek economy: Looking into the future με θέμα «Ψηφιακή Μετάβαση και 4η βιομηχανική επανάσταση».

Όπως επισήμανε ο υπουργός «αυτό το οποίο επιδιώξαμε να κάνουμε σε σχέση με τα ψηφιακά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ήταν μέσα από ένα νέο υπουργείο να μπορέσουμε να αλλάξουμε την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο. Κεντρική μεταρρύθμιση ορίστηκε το gov.gr, ο νέος πυλώνας επαφής του πολίτη με το Δημόσιο, συγκεντρώσαμε αρχικά μέσα σε 9 μήνες τις υφιστάμενες υπηρεσίες που ήταν 501 και τώρα έχουμε 1.530, οι οποίες ξανασχεδιάζονται και απλουστεύονται ενώ ενσωματώνονται στην πλατφόρμα».

Ο υπουργός έκανε λόγο και για το πρόγραμμα ΜΙΤΟΣ με το οποίο αποτιμώνται οι υπηρεσίες που φτάνουν τις 5.000 διαδικασίες, «οι οποίες είναι οι εξωστρεφείς, δηλαδή οι υπηρεσίες που ουσιαστικά το κράτος αλληλεπιδρά με τον πολίτη και την επιχείρηση» και συμπλήρωσε ότι «ένας στόχος γενικός πρέπει να είναι ότι οι 4.000 υπηρεσίες που εκκρεμούν πρέπει την επόμενη τετραετία να ψηφιοποιηθούν. Κεντρική γραμμή είναι να τελειώσουμε αυτήν την μετάβαση και ταυτόχρονα να ξανασχεδιάσουμε τις υπηρεσίες με έναν τρόπο πολιτοκεντρικό».

Ο κ. Πιερρακάκης προσέθεσε ότι «όλα αυτά όσα αναφέρθηκαν αφορούν κατά βάση την 3η βιομηχανική επανάσταση, έχουμε ακόμη πολλά σημεία του κράτους που δεν έχουν μεταρρυθμιστεί και δεν έχουν αλλάξει, πολλές εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν και να ολοκληρωθούν. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με μια μετάβαση τεχνολογική η οποία θα είναι ραγδαία».

Έκανε μάλιστα λόγο για έναν δυισμό (ενώ είμαστε σε κάποια θέματα μπροστά, όπως στην κινητή τηλεφωνία, την ίδια ώρα είμαστε πίσω όπως στις συντάξεις που δεν έβγαιναν στην ώρα τους). «Κλείνοντας τον δυισμό πρέπει ταυτόχρονα να μπορέσουμε να μην χάσουμε το επόμενο κάλεσμα που είναι όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, όπως το chat gpt. Όλα αυτά είναι ήδη στη ζωή μας και πρέπει να τα εντάξουμε και να τα ενσωματώσουμε στην κυβερνητική πολιτική εκεί που πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία και μεγάλο νόημα».

Ο υπουργός ανέφερε ότι στις κυβερνητικές προτεραιότητες ήταν η εμπειρία των πολιτών. «Τα δεδομένα μιλάνε μόνα τους. Το ελληνικό Δημόσιο σε τέσσερα χρόνια τριπλασίασε τις υπηρεσίες του κι έτσι εκατονταπλασίασε την εξυπηρέτηση του κόσμου», σημείωσε λέγοντας ότι οι ψηφιακές συναλλαγές έφτασαν τις 1,2 δισεκατομμύρια. «Ο πλήρης ανασχεδιασμός τής διαδικασίας αλλάζει τελείως και τον τρόπο και την εμπειρία του πολίτη, αλλά και τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος. Αυτό που κοιτάζουμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τις διαδικασίες του κράτους. Αυτό περιλαμβάνει και το ψηφιακό και αλλαγή στο γράμμα του νόμου και τον ανθρώπινο παράγοντα».

Στο μεταξύ, σχολίασε ότι υπάρχουν δείκτες στους οποίους η Ελλάδα κινείται χαμηλά και σε άλλοι που καταγράφει μεγάλη βελτίωση, ενώ υπογράμμισε ότι μέχρι το 2027 θα υπάρχουν 4,8 εκατομμύρια γραμμές οπτικής ίνας. Πρόσθεσε ότι έχει καταγραφεί πρόοδος όσον αφορά στην πτώση των τιμών στις τηλεπικοινωνίες και αναφέρθηκε στους διαγωνισμούς έργων, λέγοντας ότι «στους διαγωνισμούς υπάρχει μια ευρωπαϊκή και μια ελληνική γραφειοκρατία, εκεί τα πράγματα καθυστερούν, γίνονται διαρκείς βελτιώσεις. Μέσω της στρατηγικής του gov.gr κάναμε όλη αυτήν την έμφαση στις μικρές υπηρεσίες».

Για την Διαύγεια είπε ότι πρόκειται για μια «σπουδαία καινοτομία, μετέβη στο public cloud άρα δουλεύει ήδη καλύτερα».

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι το πιο ουσιαστικό όλων είναι για πρώτη φορά η δημοπρασία του μεγαλύτερου έργου κυβερνοασφάλειας στην ιστορία της χώρας το οποίο αφορά στην διασφάλιση των υποδομών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. «Είναι πολύ ουσιαστικό να επενδύσουμε στην κυβερνοασφάλεια, θα είναι το πεδίο ουσίας των επόμενων δεκαετιών να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε όλα τα συστήματα όσο κάνουμε την ψηφιακή μετάβαση. Η δική μας δουλειά είναι το κομμάτι το οποίο αφορά τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, την διαλειτουργικότητα και τη γενική στρατηγική. Από κει και πέρα κάθε οργανισμός έχει την ευθύνη να αναβαθμίζει την τεχνολογική του λειτουργία και τα συστήματα ασφαλείας του».

Κλείνοντας κατέληξε ότι «το ταμείο Ανάκαμψης μας επιτρέπει να χρηματοδοτήσουμε το σύνολο αυτής της στρατηγικής και για τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και για εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλα για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τα κενά και να κάνουμε και την μετάβαση».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ