Πλεύρης για το δυστύχημα νότια της Κρήτης: «Εάν ήταν σκάφος του λιμενικού τώρα θα φώναζαν κόμματα της αριστεράς και ΜΚΟ»

«Αυτό ακριβως καταδεικνύει τη στοχοποίηση που υφίστανται όσοι προστατεύουν τα σύνορα της πατρίδας μας»
Ο Θάνος Πλεύρης
Ο Θάνος Πλεύρης / EUROKINISSI

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης διευκρίνισε με ανάρτησή του στα social media, ότι το πλοίο που προσέγγισε τη λέμβο των μεταναστών στο σημείο του δυστυχήματος, 20 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, ήταν εμπορικό σκάφος.

«Εάν ήταν σκάφος του λιμενικού τώρα θα φώναζαν κόμματα της αριστεράς και ΜΚΟ για δήθεν έγκλημα του λιμενικού και της ελληνικής πολιτείας. Τώρα ούτε ανακοίνωση. Αυτό ακριβως καταδεικνύει τη στοχοποίηση που υφίστανται όσοι προστατεύουν τα σύνορα της πατρίδας μας, πράγμα που ενοχλεί αλληλέγγυους και λοιπούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.

Στην πλήρη ανάρτησή του περιέγραψε σύντομα το περιστατικό ως θανατηφόρο δυστύχημα νότια της Κρήτης και επανέλαβε ότι το πλοίο που προσέγγισε ήταν εμπορικό, υπογραμμίζοντας τις επικρίσεις του προς όσους, όπως είπε, στοχοποιούν τις δυνάμεις που φρουρούν τα σύνορα.

Η ανάρτηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου:

«Το τριήμερο που πέρασε είχαμε δυστυχώς ένα θανατηφόρο δυστύχημα νότια της Κρήτης με νεκρούς μετανάστες. Το πλοίο που προσέγγισε τη λέμβο των μεταναστών, όταν συνέβη το δυστύχημα, ήταν εμπορικό σκάφος. Εάν ήταν σκάφος του λιμενικού τώρα θα φώναζαν κόμματα της αριστεράς και ΜΚΟ για δήθεν έγκλημα του λιμενικού και της ελληνικής πολιτείας. Τωρα ούτε ανακοίνωση. Αυτό ακριβως καταδεικνύει τη στοχοποίηση που υφίστανται όσοι προστατεύουν τα σύνορα της Πατρίδας μας, πράγμα που ενοχλεί αλληλέγγυους και λοιπούς».

Οι έρευνες στους Καλούς Λιμένες Κρήτης μετά το ναυάγιο με τους μετανάστες συνεχίζονται με το Λιμενικό να έχει στα χέρια του βίντεο από τη στιγμή που βυθίζεται η ξύλινη βάρκα.

Στο βίντεο που έχει στα χέρια του Λιμενικό έχει καταγραφεί καρέ καρέ η τραγωδία με τους μετανάστες που χάνονται στα νερά του Κρητικού πελάγους.

Τρεις άνθρωποι κατάφεραν να ανέβουν στο φορτηγό πλοίο και να σωθούν. Οι υπόλοιποι, κινούμενοι μαζικά προς τη μία πλευρά, ανατρέπουν τη βάρκα. Μέσα σε δευτερόλεπτα, η θάλασσα κατάπιε δεκάδες ανθρώπους. Τουλάχιστον τέσσερις έχασαν τη ζωή τους στα παγωμένα νερά. 

Είκοσι άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τη θάλασσα. Ωστόσο, πάνω από 20 αγνοούνται.

