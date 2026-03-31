Πρωτοφανής επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Σεβαστίδη: «Είστε ψευδολόγος, υβριστής και συκοφάντης»

Οργισμένη είναι η αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στα χθεσινοβραδινά «πυρά» του Χριστόφορου Σεβαστίδη, Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που απευθύνονται στην ίδια.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην ανάρτηση της κάνει λόγο για «συκοφαντικό» και «ακραία υπονομευτικό για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης διάγγελμα Σεβαστίδη που σπεύδει να δώσει διαπιστευτήρια και χείρα βοηθείας στην υπόλογη κυβερνητική εξουσία». Χαρακτηρίζει μάλιστα τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων «ψευδολόγο, υβριστή και συκοφάντη», που τείνει «χείρα βοηθείας στον Φλωρίδη αντιδικώντας με τους συγγενείς θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών».

Όλη η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«Μια πρώτη απάντηση στο συκοφαντικό και ακραία υπονομευτικό για την Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης διάγγελμα Σεβαστίδη που, εν μέσω θυελλωδών αντιδράσεων συγγενών, συνηγόρων και ολόκληρης της κοινωνίας για τις μεθοδεύσεις στην δίκη των Τεμπών, σπεύδει να δώσει διαπιστευτήρια και χείρα βοηθείας στην υπόλογη κυβερνητική εξουσία



Ο κ. Χριστόφορος Σεβαστίδης αισθάνεται προφανώς πολύ εκτεθειμένος, και είναι. Όσο κι αν προσπαθεί, δεν κρύβεται. Δεν έχουν προηγούμενο οι ωμές παρεμβάσεις του σε ανοιχτές υποθέσεις, υπέρ της Κυβέρνησης και σε βάρος της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, της Δικαστικής Συνείδησης και του Κράτους Δικαίου.

Μπερδεύοντας το ρόλο του και καταχρώμενος την συνδικαλιστική του θέση και, μάλιστα, σε προεκλογική περίοδο για την Ένωσή του, επιχείρησε πριν λίγη ώρα, με βιντεοσκοπημένο Διάγγελμα (!), πρωτοφανές στα χρονικά, έχοντας πίσω του την Ελληνική σημαία (και ένα βάζο με bamboo), να εμφανισθεί ως θεσμικός παράγων του πολιτεύματος, επιτιθέμενος πολιτικά, επικοινωνιακά και προσωπικά σε συνηγόρους και συγγενείς θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών και επιχειρώντας για πολλοστή φορά μια χυδαία, φασιστική και βαθιά αντιδραστική επίθεση σε εμένα προσωπικά, ως μαχόμενη συνήγορο, που ενοχλώ την Κυβέρνηση και που έχω καταγγείλει επίορκους δικαστές, όπως και τον ίδιο.

Κύριε Σεβαστίδη, δεν μιλάτε «στο όνομα 3.000 δικαστών και εισαγγελέων», όπως ψευδώς δηλώσατε, γιατί ανάμεσά τους βρίσκονται πολλοί έντιμοι και ευσυνείδητοι δικαστές, που κάνουν το καθήκον τους χωρίς να συναλλάσσονται με τα Υπουργεία, την Κυβέρνηση και τον φασίστα Υπουργό Δικαιοσύνης Φλωρίδη, όπως εσείς. Δεν μιλάτε στο όνομα 3.000 δικαστών και Εισαγγελέων και μην μπερδεύεστε από το γεγονός ότι ο Υπουργός Φλωρίδης «διαθέτει» αδελφό Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύζυγο Δικαστή και γιο Εισαγγελέα.

Η επιλογή σας να στοχοποιείτε τους συνηγόρους των οικογενειών θυμάτων και εμένα προσωπικά ως συνήγορο που ενοχλεί, δεν είναι δικαστική, αλλά βαθιά καθεστωτική και βρόμικη. Και το καταλαβαίνουν όλοι. Ο απλός κόσμος που σας βλέπει επί 6,5 λεπτά να μιλάτε με τις λέξεις και τους φασιστικούς παραλληλισμούς του Άδωνι Γεωργιάδη και του Φλωρίδη, φρίττει.



Πώς ένας δικαστής μιλά για «παράνοια» και «παραφροσύνη», προσπαθώντας να στιγματίσει συνηγόρους και συγγενείς των θυμάτων και ειδικά μια συνήγορο που συμβαίνει να ενοχλεί την Κυβέρνηση; Και πώς δεν είχε αυτός ο δικαστής μια λέξη να πει για την ακραία προσβολή των αρχών του Κράτους Δικαίου όλο το τελευταίο διάστημα στη δίκη των Τεμπών; Με μπάζωμα του χώρου, καταστροφή βιολογικού υλικού, υπεξαγωγή βίντεο, αλλοίωση ηχητικών, άρνηση ιατροδικαστικών εξετάσεων, παραβίαση κάθε κανόνα της ποινικής δικονομίας;

Αλλά και με τα πρόσφατα φαινόμενα της κατάρρευσης επί της έδρας και λιποθυμίας της δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, στις 10 Μαρτίου 2026, την ημέρα που εσείς βρισκόσασταν στα Δικαστήρια της Λάρισας, χωρίς επίσημα ανακοινωμένο λόγο. Θα απαντήσετε τι κάνατε την κρίσιμη ημέρα στα Δικαστήρια της Λάρισας; Θα μας απαντήσετε τι συνέβη με την συνάδελφό σας Δικαστή που έκτοτε αγνοείται, με άμεση ωφέλεια της Κυβέρνησης να μην δίνονται τα κατασχεμένα βίντεο στους διαδίκους;

Και τι συνέβη με την έτερη συνάδελφό σας, που, μετά από ωμή παρέμβαση μπροστά στα μάτια μας από ανώτερη δικαστή, ανακάλεσε τρεμάμενη την απόφασή της να μας χορηγηθούν τα βίντεο της κρίσιμης βραδιάς του Εγκλήματος, που ανακαλύφθηκαν χάρη στην επιμονή και τις προσπάθειές μας 3 χρόνια μετά; Κύριε Σεβαστίδη, στις 23 Μαρτίου 2026 ουδείς συνήγορος ή συγγενής απείλησε δικαστή ή Εισαγγελέα της Έδρας. Οι δικηγόροι, μάλιστα, ήμασταν παρόντες μαζί με περισσότερους από 50 Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Ουδείς συγγενής απείλησε την έδρα. Αντίθετα υπήρξε κατάφωρη προσβολή της αξιοπρέπειας συγγενών, επιζώντων, συνηγόρων, αλλά και του κύρους της Δικαιοσύνης, για την οποία θα άξιζε και θα όφειλε να μιλήσει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, αν είχε πραγματική θεσμική εκπροσώπηση από εσάς. Δυστυχώς εσείς θέλετε να μετατρέψετε τη δίκη των Τεμπών σε ντεκόρ για την προεκλογική σας εκστρατεία. Και αυτό σας καθιστά ακατάλληλο για δικαστή.

Είστε ψευδολόγος, υβριστής, συκοφάντης, και δεν διστάζετε να τείνετε χείρα βοηθείας στον Φλωρίδη, αντιδικώντας με τους συνηγόρους και τους συγγενείς θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών. Δεν διστάσατε να επιτεθείτε ακόμη και σε μητέρα θύματος, ονομαστικά, για να ικανοποιήσετε τον κ. Φλωρίδη. Κύριε Σεβαστίδη, δικαστής ήταν ο Κόλλιας, που εμφανώς σας εμπνέει, δικαστές ήταν ο Τερτσέτης κι ο Πολυζωίδης, που εσείς σήμερα θα τους καταγγέλλατε για αντισυστημισμό, σόου και…αποσταθεροποίηση. Στη θέση σας θα ντρεπόμουν βαθιά. Αλλά, βέβαια, δεν θα ήμουν ποτέ στη θέση σας, γιατί ποτέ μου δεν επέλεξα να γλείφω τις εξουσίες, παραβιάζοντας αρχές, αξίες και την ίδια τη Δικαιοσύνη».