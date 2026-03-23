Πυρά της αντιπολίτευσης για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης: «Ανεπαρκή», «ασπιρίνες», «κοροϊδία»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στη νέα δέσμη μέτρων οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε τη Δευτέρα (23.03.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισαν τις παρεμβάσεις ανεπαρκείς, το ΚΚΕ έκανε λόγο για «μέτρα-κοροϊδία», ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος τις περιέγραψε ως «ασπιρίνες».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι τα μέτρα στήριξαν που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση ήρθαν καθυστερημένα, σε μια στιγμή κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων έχουν ήδη διαμορφώσει ασφυκτικές συνθήκες για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, η ειδική στήριξη για τη βενζίνη δεν αρκεί, εφόσον δεν συνοδεύεται από ουσιαστική ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών, επέκταση του πλαφόν και στα διυλιστήρια, καθώς και προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση αποφεύγει να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα και δεν διαμορφώνει ένα πραγματικό δίχτυ προστασίας για την κοινωνία απέναντι στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

O ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι τα μέτρα αναπαράγουν την επιδοματική λογική, χωρίς να αγγίζουν τη ρίζα του προβλήματος, που –όπως σημειώνει– βρίσκεται στην αισχροκέρδεια, στα υπερκέρδη των καρτέλ και στους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών στην ενέργεια και τα καύσιμα. Η Κουμουδούρου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιλέγει να μη φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων, ενώ αφήνει ανέγγιχτους τους ενεργειακούς φόρους. Παράλληλα, παρέπεμψε σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Αυστρία, υποστηρίζοντας ότι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιλέγουν μειώσεις φόρων εκεί όπου στην Ελλάδα προκρίνεται η λύση των επιδομάτων.

Το ΚΚΕ υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν αποσκοπούν στην ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών, αλλά στη διατήρηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Στο σχόλιό του κάνει λόγο για επαναφορά των γνωστών «pass», που, όπως αναφέρει, επιδοτούν στην πράξη την αύξηση των τιμών, ενώ ασκεί κριτική και στην πρόβλεψη για ενίσχυση των ακτοπλοϊκών εταιρειών και για επιδότηση μέρους του κόστους αγοράς λιπασμάτων. Το κόμμα ζητεί, μεταξύ άλλων, κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ενέργεια, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, πλαφόν στις τιμές και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

Ιδιαίτερα οξύς εμφανίστηκε στη Βουλή και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε τα μέτρα «ασπιρίνες», υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στο μέγεθος της επιβάρυνσης που υφίστανται οι πολίτες. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επέκρινε την περιορισμένη, κατά την άποψή του, επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, αμφισβήτησε τη σκοπιμότητα της ενίσχυσης προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αποφεύγει να παρέμβει στα διυλιστήρια και στη φορολογία εκεί όπου, κατά τον ίδιο, εντοπίζεται το πραγματικό πρόβλημα. Παράλληλα, επανέφερε τις γνωστές θέσεις του περί προμήθειας φθηνότερης ενέργειας από τη Ρωσία, συνδέοντας την κριτική του για τα οικονομικά μέτρα με συνολικότερες αιτιάσεις περί λανθασμένων κυβερνητικών χειρισμών στο διεθνές πεδίο.

Μετωπική επίθεση εξαπέλυσε και ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, ο οποίος, μιλώντας στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υπηρετεί «τα συμφέροντα των λίγων» και συνθλίβει την κοινωνική πλειοψηφία. Ειδικά για τα μέτρα στα καύσιμα, έκανε λόγο για παρεμβάσεις που δεν συνιστούν ουσιαστική ανακούφιση, αλλά «μετρήσιμη κοροϊδία», υποστηρίζοντας ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και η ενίσχυση μέσω ψηφιακής κάρτας δεν καλύπτουν παρά ένα ελάχιστο μέρος της επιβάρυνσης που έχουν ήδη υποστεί τα νοικοκυριά. Κατά τον ίδιο, έως ότου ενεργοποιηθούν τα μέτρα, οι νέες ανατιμήσεις θα έχουν ήδη εξανεμίσει το όποιο όφελος, ενώ καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι διατηρεί στο απυρόβλητο τα διυλιστήρια και αξιοποιεί τα πρατήρια καυσίμων ως φοροεισπρακτικό μηχανισμό, μέσω του οποίου το κράτος αντλεί υπερέσοδα εις βάρος της κοινωνίας.