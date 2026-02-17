Πολιτική

SAFE: «Πράσινο φως» για την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά αμυντικά δάνεια

Η έγκριση από τους υπουργούς Οικονομικών ανοίγει τον δρόμο για τις πρώτες προχρηματοδοτήσεις από την Κομισιόν, στο πλαίσιο του μηχανισμού των 150 δισ. ευρώ για κοινές προμήθειες άμυνας
Έλληνας στρατιώτης
Έλληνας στρατιώτης (Φωτογραφία αρχείου / ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Με την τελική έγκριση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, η Ελλάδα εντάσσεται στο δεύτερο κύμα κρατών-μελών που «κλειδώνουν» πρόσβαση στα δάνεια του χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE για αμυντικές προμήθειες.

Μαζί με την Αθήνα, εγκρίθηκαν τα εθνικά επενδυτικά σχέδια Εσθονίας, Ιταλίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Πολωνίας, Σλοβακίας και Φινλανδίας, συνολικής αξίας 74 δισ. ευρώ – ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ του συνολικού «φακέλου» των 150 δισ. ευρώ του SAFE. Η απόφαση έχει πρακτικό βάρος: ανοίγει τον δρόμο για την υπογραφή των σχετικών δανειακών συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εκκίνηση των πρώτων εκταμιεύσεων, με δυνατότητα προχρηματοδότησης έως και 15% των κεφαλαίων που έχει αιτηθεί κάθε χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική έγκριση μεταφράζεται σε πρόσβαση σε «προσιτά» και μακράς διάρκειας δάνεια για αμυντικές δαπάνες, με στόχο την επιτάχυνση προμηθειών και την κάλυψη επιχειρησιακών κενών μέσω κοινών προμηθειών.

Σε επίπεδο διαδικασίας, πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο πακέτο μετά το πρώτο κύμα που είχε εγκριθεί τις προηγούμενες ημέρες για οκτώ άλλα κράτη-μέλη. Με τις σημερινές εγκρίσεις, 16 από τα 19 αιτήματα που έχουν υποβληθεί στο SAFE έχουν λάβει πλέον το τελικό «πράσινο φως» που απαιτείται για να ξεκινήσουν οι πρώτες εκταμιεύσεις.

Οι επόμενες δόσεις θα συνδέονται με τακτικές ενημερώσεις που θα αποστέλλουν τα κράτη-μέλη προς την Επιτροπή, καθώς ο μηχανισμός SAFE –όπως έχει παρουσιαστεί από τις Βρυξέλλες– στοχεύει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αμυντική παραγωγή και τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού, μέσα από κοινές προμήθειες και επενδύσεις σε «κρίσιμες» ικανότητες.

