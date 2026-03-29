Πολιτική

Σδούκου κατά ΠΑΣΟΚ για δηλώσεις Αποστολάκη: Ξεπέρασε κάθε φαντασία, που θύμισε τις εποχές των «γερμανοτσολιάδων»

«Χαρακτήρισε το 41% των πολιτών "πελάτες της Δεξιάς" επειδή δεν ψήφισαν το κόμμα που ήθελε» αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ
Μιλένα Αποστολάκη και Αλεξάνδρα Σδούκου
Σφοδρά πυρά κατά της Μιλένας Αποστολάκη για τις δηλώσεις στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, κάνοντας λόγο για τοποθετήσεις που «θύμισαν εποχές των “γερμανοτσολιάδων” και της πιο ακραίας τοξικότητας».

«Η αλήθεια είναι πως το ΠΑΣΟΚ μάς έχει συνηθίσει τελευταία σε τοποθετήσεις “πράσινου ΣΥΡΙΖΑ” αλλά η κ. Αποστολάκη ξεπέρασε κάθε φαντασία, που θύμισε τις εποχές των “γερμανοτσολιάδων” και της πιο ακραίας τοξικότητας», ανέφερε η Αλεξάνδρα Σδούκου.  Αναφερόμενη στις δηλώσεις της βουλευτού από το βήμα του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, κάνει λόγο για «αντιδημοκρατική τοποθέτηση» και υποστηρίζει πως η Μιλένα Αποστολάκη «προσβάλλοντας τους πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία τους αποκάλεσε “πελάτες της Δεξιάς”».

«Ούτε η λέξη κατάντημα δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς τον κατήφορο που επέλεξε η κ. Αποστολάκη για να χαρακτηρίσει το 41% των πολιτών, επειδή δεν ψήφισε το κόμμα που θα ήθελε εκείνη» επισημαίνει η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και προσθέτει: «Δυστυχώς όμως γίνεται ακόμα πιο θλιβερό, καθώς αυτή η χυδαιότητα δεν διορθώθηκε από κανέναν στο συνέδριο, ούτε την ηγεσία, ούτε το προεδρείο που διά της ανοχής τους, την υιοθέτησαν».

Καταλήγοντας, η Αλεξάνδρα Σδούκου αναφέρει ότι «τα όσα είπε η κ. Αποστολάκη όμως δεν χαρακτηρίζουν τους πολίτες που δεν ψήφισαν το κόμμα που θέλει εκείνη» και πρόσθεσε: «Χαρακτηρίζουν το ίδιο το κόμμα της που ενώ αυτοαποκαλείται “δημοκρατική παράταξη”, δεν έχει καταδικάσει ακόμα αυτή την αντιδημοκρατική τοποθέτηση».

