ΣΥΡΙΖΑ: Πέντε παρεμβάσεις για τη Novartis – Ζητά ανάσυρση της δικογραφίας για τον Άδωνι Γεωργιάδη

Την υπόθεση Novartis επαναφέρει στο προσκήνιο ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας την ανάσυρση της αρχειοθετημένης δικογραφίας που αφορά τον υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Άδωνι Γεωργιάδη και ανακοινώνοντας σειρά παρεμβάσεων προς πέντε διαφορετικές αρχές, από την Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος και την ΑΑΔΕ έως τον Άρειο Πάγο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία που δικαιολογούν την επανεξέταση της δικογραφίας για τη Novartis και τον Άδωνι Γεωργιάδη, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, γραπτά μηνύματα που κατέθεσε στη Βουλή ο Μάριος Σαλμάς στις 22 Ιουλίου 2026. Παράλληλα, ζητά φορολογικό έλεγχο, νέα αγωγή του Δημοσίου κατά της φαρμακευτικής εταιρείας και διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν τον Νίκο Μανιαδάκη.

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Η Κουμουνδούρου χαρακτηρίζει τη Novartis «τη μεγαλύτερη υπόθεση διεθνούς διαφθοράς που έπληξε ποτέ τα ελληνικά δημόσια ταμεία» και στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης για τον τρόπο με τον οποίο, όπως καταγγέλλει, διαχειρίστηκε την υπόθεση τα τελευταία επτά χρόνια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά ανάσυρση της δικογραφίας Γεωργιάδη

Πρώτος αποδέκτης της παρέμβασης είναι η Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος, από την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την ανάσυρση της δικογραφίας ΑΒΜ ΕΟΕ Δ 42/2021 για τον Άδωνι Γεωργιάδη, η οποία τέθηκε στο αρχείο τον Ιανουάριο του 2022.

Το κόμμα επικαλείται τη δυνατότητα ανάσυρσης σε περίπτωση εμφάνισης νέων στοιχείων και υποστηρίζει ότι τέτοια στοιχεία αποτελούν τα γραπτά μηνύματα του υπουργού Υγείας που κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής ο Μάριος Σαλμάς.

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Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα από τα μηνύματα ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται σε αίτημα προς τον τότε αντιπρόεδρο της Novartis Κωνσταντίνο Φρουζή για διαφήμιση της εταιρείας σε συγκεκριμένη δημοσιογράφο, ενώ σε άλλο γίνεται αναφορά στον Νίκο Μανιαδάκη.

«Ζητάμε ανάσυρση της δικογραφίας και κλήση του Άδ. Γεωργιάδη σε έγγραφες εξηγήσεις, όπως ο νόμος επιβάλλει», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά ακόμη την εξέταση του Μάριου Σαλμά και την παραλαβή των ψηφιακών στοιχείων που επικαλείται, καθώς και δικαστική συνδρομή από τις ΗΠΑ.

Στην ίδια παρέμβαση θέτει και το ζήτημα της παρακολούθησης του τότε επικεφαλής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος Χρήστου Μπαρδάκη, ζητώντας να διερευνηθεί.

Στην ΑΑΔΕ για φορολογικό έλεγχο

Η δεύτερη κίνηση αφορά την ΑΑΔΕ, από την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά άμεσο φορολογικό έλεγχο.

Το κόμμα επικαλείται ποσά και πιστώσεις που, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, είχαν καταγραφεί στην πράξη αρχειοθέτησης ως «αδιευκρίνιστα» ή «άγνωστης πηγής» και υποστηρίζει ότι πρέπει να διαπιστωθεί εάν ακολούθησε φορολογικός έλεγχος.

Η Κουμουνδούρου συνδέει την παρέμβασή της και με τον χρόνο παραγραφής φορολογικών υποθέσεων, υποστηρίζοντας ότι για το 2015 η σχετική προθεσμία λήγει στο τέλος του 2026.

«Φορολογικό έλεγχο τώρα, πριν παραγραφεί και το 2015», αναφέρει.

Εξώδικο για την αγωγή του Δημοσίου κατά της Novartis

Τρίτο σκέλος της πρωτοβουλίας αποτελεί εξώδικο προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Υγείας, καθώς και προς τον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στην αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Novartis Hellas, ύψους 214 εκατ. ευρώ, η οποία, όπως σημειώνει, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας.

Ζητά απαντήσεις εντός 20 ημερών και την κατάθεση νέας, πλήρους και ορισμένης αγωγής πριν εκπνεύσουν οι σχετικές προθεσμίες, καθώς και αναζήτηση τυχόν ευθυνών για την προηγούμενη δικαστική εξέλιξη.

«Νέα, ορισμένη και πλήρη αγωγή του Δημοσίου, του ΕΟΠΥΥ, του e-ΕΦΚΑ και των νοσοκομείων για την πραγματική ζημία. Λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η παρέμβαση για τον Νίκο Μανιαδάκη

Η τέταρτη κίνηση απευθύνεται στον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αφορά τον Νίκο Μανιαδάκη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται την καταδίκη του για ψευδή κατάθεση μάρτυρα και ψευδή καταμήνυση σε βάρος του Μάριου Σαλμά και ζητά να αποσταλεί ο φάκελός του στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών ΔΕΠ.

Παράλληλα, ζητά από την υπουργό Παιδείας να τον θέσει σε αποχή από τα καθήκοντά του, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι σχετικές συνταγματικές και νομοθετικές προβλέψεις.

Αναφορά σε Άρειο Πάγο και Εισαγγελία Πλημμελειοδικών

Η πέμπτη παρέμβαση απευθύνεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να διερευνηθεί εάν οι καταδίκες του Νίκου Μανιαδάκη γνωστοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, ζητά να εξεταστεί, «με απόλυτο σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας», το ενδεχόμενο τυχόν ευθυνών προσώπων που, κατά την ανακοίνωση του κόμματος, όφειλαν να κινήσουν τις σχετικές διαδικασίες.

Στην Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης (08.09.2026) την Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος.

Στο κλιμάκιο συμμετείχαν ο τομεάρχης Διαφάνειας Παύλος Πολάκης, ο συντονιστής του Τμήματος Διαφάνειας Μάρκος Χατζησάββας και ο δικηγόρος Γιάννης Απατσίδης, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

«Ζητάμε ανάσυρση της δικογραφίας και κλήση του Άδ. Γεωργιάδη σε έγγραφες εξηγήσεις», επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας παράλληλα ως αιτήματα τον φορολογικό έλεγχο, την κατάθεση νέας αγωγής για τη ζημία του Δημοσίου και τη διερεύνηση των υπόλοιπων πτυχών που περιλαμβάνονται στις πέντε παρεμβάσεις του.