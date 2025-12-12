Σε πανηγυρικό κλίμα η σημερινή συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ λόγω Πιερρακάκη: Εύσημα Μητσοτάκη αλλά και «γκρίνια» για τα μπλόκα των αγροτών

Νέο κάλεσμα στους αγρότες για διάλογο αναμένεται να απευθύνει σήμερα Παρασκευή (12.12.25) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, δηλώνοντας έτοιμος, εφόσον σχηματίσουν ένα αντιπροσωπευτικό όργανο με ενιαία αιτήματα, να τους δεχτεί άμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όμως, η συνεδρίαση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επικεντρωθεί στον νέο Προϋπολογισμό και θα έχει πανηγυρικό χρώμα, καθώς θα διεξαχθεί με φόντο την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κ. Μητσοτάκης, στην έναρξη της ομιλίας του αναμένεται να μιλήσει για μια «τεράστια επιτυχία», η οποία, όπως θα πει, αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης της Ευρώπης» στην πολιτική που ακολουθεί από το 2019 μέχρι σήμερα.

«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας και αποτελεί μια στιγμή υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες» θα σημειώσει ο πρωθυπουργός.

Οι βουλευτές και οι διαμαρτυρίες για χειρισμούς στο αγροτικό

Δεδομένου ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα συγκαλείτε εν όψει της έναρξης της συζήτησης του νέου Προϋπολογισμού του 2026 το απόγευμα στη Βουλή, και τον λόγο θα λάβουν και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης με τον υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, για να μιλήσουν αναλυτικότερα για τα μέτρα, στο δίωρο που θα διαρκέσει η συνεδρίαση, είναι αβέβαιο αν θα προλάβουν να λάβουν το λόγο και οι βουλευτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι το βαρύ κλίμα μεταξύ βουλευτών για τους χειρισμούς στο αγροτικό «εκτονώθηκε» σε ένα μεγάλο βαθμό στη σύσκεψη της Τετάρτης που είχαν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

«Οι βουλευτές εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες και ο ρόλος τους είναι να μεταφέρουν τη φωνή τους στη Βουλή και στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στέκεται στο πλευρό των αγροτών και αυτό θα συνεχίσει να κάνει» δηλώνει στο newsit κυβερνητικός παράγοντας, ερωτηθείς για το εσωκομματικό «μέτωπο», όπως αποτυπώθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Το μήνυμα Μητσοτάκη στους «γαλάζιους» βουλευτές

Ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του, θα επικεντρώσει στον προϋπολογισμό, τον οποίο θα χαρακτηρίσει «ρεαλιστικό, κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό», δίνοντας έμφαση στις προβλέψεις για την ανακούφιση πρωτίστως της μεσαίας τάξης, των νέων αλλά και της οικογένειας.

Ο Κ. Μητσοτάκης θα απευθυνθεί και στους βουλευτές και θα τους ζητήσει να περάσουν το μήνυμα του προϋπολογισμού στις περιφέρειές τους, «ως γέφυρα», όπως σημειώνουν πηγές της κυβέρνησης, «από μια εξαετή πολιτική στο 2026, με πρώτο σταθμό το 2027, αλλά με ορίζοντα το 2030».

Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να παραινέσει τους βουλευτές του να μην είναι μόνο «ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των περιφερειών τους προς το κέντρο» αλλά και «εισηγητές των θεμάτων της κεντρικής κυβέρνησης προς την περιφέρεια».