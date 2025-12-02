Σε τεντωμένο σχοινί η σχέση αγροτών – κυβέρνησης: Οι νέες πληρωμές, οι βουλευτές επαρχίας και το τελεσίγραφο για ανοιχτούς δρόμους

Σε μία δύσκολη διελκυστίνδα με τους αγρότες βρίσκεται η κυβέρνηση. Από τη μία αναγνωρίζει το δίκαιο πολλών από τα αιτήματα τους και δίνει «αγώνα δρόμου» για να τηρηθεί με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, και από την άλλη, σε πιο σκληρή γραμμή, ξεκαθαρίζει ότι τα μπλόκα σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτά.

«Αντιλαμβάνομαι το δικαίωμα – κανείς δεν το αμφισβητεί – της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης περαιτέρω, περισσότερων πραγμάτων. Δεν υπάρχει, όμως, περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία. Να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί, επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης αποτυπώνοντας τη γραμμή που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση και ειδικότερα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τα μπλόκα των αγροτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Αστυνομία(…), με τον επιχειρησιακό τρόπο που εκείνη θα επιλέξει, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους, να επιβάλει τον νόμο. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί. Αυτό είναι καθήκον των αρχών να επιβάλουν τον νόμο» τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ωστόσο, κανείς δεν υποτιμά ότι η απομάκρυνση των τρακτέρ, από τη στιγμή που έκλεισαν εθνικές οδούς, είναι ένα πολύ «δύσκολο στοίχημα» και η προοπτική να υπάρξουν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και αγροτών και κτηνοτρόφων, είναι κάτι που όλοι απεύχονται.

Πόσο μάλλον, που η ΝΔ βασίζεται στην επαναπροσέγγιση των αγροτών, που αποτελούν ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό, για τη δημοσκοπική της άνοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δύσκολη θέση οι «γαλάζιοι» βουλευτές αγροτικών περιοχών

Η ανησυχία είναι προδήλως πιο έντονη στους βουλευτές της ΝΔ που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές, καθώς βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Αυτή τη στιγμή, όσο και αν προσπαθούν να επικοινωνήσουν τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι επίκειται να δοθεί ως το τέλος του χρόνου άλλο 1,2 δισ. ευρώ, δεν βρίσκουν ευήκοα ώτα αλλά αντίθετα συναντούν την οργή του αγροτών και κτηνοτρόφων, που είναι και οι βασικοί τους ψηφοφόροι.

Αιχμές για τους χειρισμούς της Αστυνομίας

Ταυτόχρονα δεν λείπουν και οι «γκρίνιες» για τους χειρισμούς της Αστυνομίας, στην οποία καταλογίζουν ότι ενώ ήξερε τις προθέσεις των αγροτών να προχωρήσουν σε μπλόκα, μοιάζει να αιφνιδιάστηκε.

«Κατόπιν εορτής, με ποιο επιχειρησιακό σχέδιο να αντιμετωπίσουν τώρα τις κινητοποιήσεις…;» δηλώνει δηκτικά στο newsit.gr «γαλάζιος» βουλευτής από αγροτική περιοχή.

«Υπήρχε εύφλεκτη ύλη»

«Υπήρχε εύφλεκτη ύλη… Οι χειρισμοί της κυβέρνησης στην ευλογιά, που δεν τιθασεύτηκε, οι καθυστερημένες αποζημιώσεις, λογαριασμοί από το παρελθόν, όπως οι πληρωμές για τις ζημιές από τον Ντάνιελ… Ήρθε και ο ΟΠΕΚΕΠΕ» δηλώνει έτερος βουλευτής της ΝΔ, βάζοντας στην εξίσωση τις χαμηλές τιμές που πωλούν οι αγρότες τα προϊόντα τους και το αυξημένο κόστος παραγωγής.

«Είναι μια άσχημη συγκυρία» τονίζει, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι αυξημένοι έλεγχοι που επιβάλλουν πλέον οι Βρυξέλλες, στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και οδήγησε σε καθυστερήσεις πληρωμών, δεν αφήνουν περιθώρια κινήσεων στην Κυβέρνηση.

Η εντολή Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου βρισκόταν χθες, είχε συνεχή ενημέρωση και η εντολή ήταν να ανοίξουν οι δρόμοι, ενώ η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνουν οι πληρωμές που υπολείπονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πάντως πριν από τις γιορτές.

Το ενδεχόμενο οι αγρότες να συνεχίσουν να βρίσκονται στα μπλόκα ως τα Χριστούγεννα είναι ένα σενάριο που προκαλεί τεράστια ανησυχία, καθώς οι συνέπειες θα είναι πολυεπίπεδες και με μεγάλο οικονομικό κόστος.

«Υπομονή»

Με τη φράση «συνιστώ υπομονή» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απευθύνθηκε στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους διαβεβαιώνοντας ότι έως το τέλος του έτους θα διατεθεί, με δεύτερη κατανομή, ακόμη 1,2 δισ. ευρώ.

«Οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι περισσότεροι ακόμα κι από πέρυσι. Κατανέμονται, όμως, σε δύο δόσεις και στη δεύτερη δόση θα γίνει το “ταμείο”, η εξόφληση (…)» τόνισε.

Όπως διευκρίνισε, βάσει χρονοδιαγράμματος, το 2025 οι πληρωμές προς τους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από το Υπουργείο Οικονομικών θα φτάσουν τα 3,7 δις ευρώ συνολικά. Ειδικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβληθούν 3,3 δις ευρώ φέτος, έναντι 2,7 δισ. το 2024, δηλαδή 600 εκατ. περισσότερα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι έχει ικανοποιήσει πολλά από τα χρόνια αιτήματα των αγροτών, όπως τις μειώσεις ΦΠΑ στα λιπάσματα, στα αγροτικά μηχανήματα, στις ζωοτροφές, την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για στο αγροτικό πετρέλαιο σε μόνιμη βάση, αλλά και το αίτημα για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα.

Το ορόσημο της 31ης Δεκεμβρίου

«Τα στοιχεία που δίνουμε είναι απολύτως ακριβή και ως προς τα ποσά που θα καταβληθούν και ως προς την αλλαγή του συστήματος. Το κράτος φέτος, έως τις 31 Δεκεμβρίου θα έχει δώσει συνολικά περισσότερα λεφτά στους αγρότες από τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε σύγκριση με πέρυσι. Στο τέλος, όλοι θα αντιληφθούν ότι δημιουργείται ένα σύστημα αξιόπιστο, δικαιότερο και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» δήλωσε από την πλευρά του και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης (ΣΚΑΙ), που έχει αναλάβει τις διαβουλεύσεις με τις Βρυξέλλες.