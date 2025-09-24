Πολιτική

«Σφάχτηκαν» Βούλτεψη – Μπαλάφας: «Στις φλέβες σου ρέει ψέμα, όχι αίμα»

Τα σχόλια του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ εξόργισαν την βουλευτή της ΝΔ
«Σφάχτηκαν» Βούλτεψη – Μπαλάφας: «Στις φλέβες σου ρέει ψέμα, όχι αίμα»

Ένταση επικράτησε στον τηλεοπτικό αέρα ανάμεσα στην βουλευτή της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη και τον Γιάννη Μπαλάφα από τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή μια αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. 

Οι δυο πολιτικοί ήταν καλεσμένοι στο Action24 και ο Γιάννης Μπαλάφας είπε σκωπτικά: «Άκουσα τον κ. Μαρινάκη να λέει ότι η κυβέρνηση θα ασχοληθεί τώρα με την ακρίβεια και τα πρόστιμα. Τώρα. Και λίγο με συγχωρείτε γέλασα». Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Σοφίας Βούλτεψη η οποία του αντέτεινε: «Δεν είπε τώρα. Όχι δεν είπε τώρα». 

Η ένταση κορυφώθηκε με τον Γιάννη Μπαλάφα να λέει ότι δεν ανέχεται αυτό το στυλάκι να μην αφήνει τον άλλον να μιλήσει και την Σοφία Βούλτεψη να του απαντά ότι αν δεν θέλει να φύγει. 

Τον κατηγόρησε ότι λέει ψέματα και μάλιστα του είπε: «Αν δεν θέλετε να μην βγαίνετε μαζί μου. Δεν σας υποχρέωσε κανείς. Στις φλέβες σας ρέει ψέμα όχι αίμα».

Δείτε τον καυγά 

 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τσίπρας για Τέμπη: Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας
«Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης,αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας 8
Σε αναβρασμό το ΠΑΣΟΚ: Οι δηλώσεις Καστανίδη και Γερουλάνου για τα «αδρανή» όργανα και η ενόχληση Ανδρουλάκη
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο στο οποίο συμμετέχει και ο Παύλος Γερουλάνος έχει αδρανοποιηθεί, ενώ το Πολιτικό Συμβούλιο έχει de facto καταργηθεί
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μανχάταν – Τον υποδέχτηκε ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος
Συζητήθηκαν ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την επίσκεψη του κ.Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο 2
ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια: Η επίκαιρη ερώτηση του Φάμελλου που επιχειρεί να φέρει στη Βουλή τον Μητσοτάκη
«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει καταθέσει συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις για την πάταξη της αισχροκέρδειας και την ανακοπή της ακρίβειας, καλώντας την Κυβέρνηση να τις υιοθετήσει»
Σωκράτης Φάμελλος
Το παρασκήνιο της ακύρωσης της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη: Πρόσχημα η ενόχληση της Τουρκίας
«Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας» ήταν η απάντηση της Ελλάδας μέσω ανώτατης κυβερνητικής πηγής
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνάντηση το 2024 77
Newsit logo
Newsit logo