«Σφάχτηκαν» Βούλτεψη – Μπαλάφας: «Στις φλέβες σου ρέει ψέμα, όχι αίμα»

Ένταση επικράτησε στον τηλεοπτικό αέρα ανάμεσα στην βουλευτή της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη και τον Γιάννη Μπαλάφα από τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή μια αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Οι δυο πολιτικοί ήταν καλεσμένοι στο Action24 και ο Γιάννης Μπαλάφας είπε σκωπτικά: «Άκουσα τον κ. Μαρινάκη να λέει ότι η κυβέρνηση θα ασχοληθεί τώρα με την ακρίβεια και τα πρόστιμα. Τώρα. Και λίγο με συγχωρείτε γέλασα». Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Σοφίας Βούλτεψη η οποία του αντέτεινε: «Δεν είπε τώρα. Όχι δεν είπε τώρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ένταση κορυφώθηκε με τον Γιάννη Μπαλάφα να λέει ότι δεν ανέχεται αυτό το στυλάκι να μην αφήνει τον άλλον να μιλήσει και την Σοφία Βούλτεψη να του απαντά ότι αν δεν θέλει να φύγει.

Τον κατηγόρησε ότι λέει ψέματα και μάλιστα του είπε: «Αν δεν θέλετε να μην βγαίνετε μαζί μου. Δεν σας υποχρέωσε κανείς. Στις φλέβες σας ρέει ψέμα όχι αίμα».

Δείτε τον καυγά