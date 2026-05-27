ΥΠΕΘΑ σε Τουρκία: Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και τετελεσμένα

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε το απόγευμα της Τετάρτης (27.05.2026) το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, απαντώντας σε τοποθετήσεις της τουρκικής πλευράς για την Ανατολική Μεσόγειο, με αιχμή τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αποδέχεται από την Τουρκία «αναθεωρητικές» και «αυθαίρετες» προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην Αθήνα τονίζουν ότι, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν «αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις» δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα.

Το ίδιο μήνυμα συνοδεύεται και από υπενθύμιση της αποτρεπτικής ετοιμότητας της χώρας. «Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος», αναφέρουν οι ίδιες πηγές, επισημαίνοντας ότι προασπίζουν με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια.

Οι νέες προκλητικές δηλώσεις Γκιουλέρ

Η ελληνική αντίδραση ήρθε μετά τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος επανέφερε το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν θα δεχθεί «τετελεσμένα» στο Αιγαίο ή στη Μεσόγειο.

Μιλώντας σε μέλη της 9ης Διοίκησης Συνοριακής Ταξιαρχίας στην Αδριανούπολη, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας ισχυρίστηκε ότι οι δραστηριότητες που, κατά την τουρκική πλευρά, αποσκοπούν στον εξοπλισμό νησιών «που θα έπρεπε να έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς» είναι ασύμβατες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο.

«Δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι σε καμία προσπάθεια που θίγει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιασάρ Γκιουλέρ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Τουρκία ενεργεί υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας και δίνει προτεραιότητα στον διάλογο για τα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Έσπευσε, ωστόσο, να προσθέσει ότι η προσέγγιση αυτή «δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο» πως η Άγκυρα θα κάνει συμβιβασμούς στα εθνικά της δικαιώματα και συμφέροντα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γιασάρ Γκιουλέρ έκανε λόγο για «μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες» που, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα και αντιβαίνουν στο πνεύμα των διεθνών συμφωνιών. Η Αθήνα, από την πλευρά της, απαντά ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια αναθεώρησης του status quo μέσα από μονομερείς τουρκικές ερμηνείες.