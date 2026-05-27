Ο Γιάννης Καλλιάνος διαψεύδει τα σενάρια ένταξής του σε κόμμα Σαμαρά: «Τον σέβομαι, όμως δεν έχω να πάω πουθενά»

Τέλος στα σενάρια που τον εμφανίζουν να εξετάζει μετακίνηση σε πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά επιχείρησε να βάλει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, με ανάρτησή του στα social media, διαμηνύοντας ότι «δεν έχει να πάει πουθενά».

Ο Γιάννης Καλλιάνος αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τα οποία θα εντασσόταν σε κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, εφόσον αυτό δημιουργηθεί. «Τον κ. Σαμαρά, ως πρώην πρωθυπουργό, τον σέβομαι απολύτως. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ δεν έχω να πάω πουθενά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μετεωρολόγος.

Με εμφανώς αιχμηρό τόνο, ο Γιάννης Καλλιάνος μίλησε για «σενάρια διάσπασης, αποχωρήσεων και πολιτικών μετακινήσεων», τα οποία, όπως είπε, δεν έχουν σχέση με τη δική του πολιτική στάση. «Όσοι με γνωρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζουν πολύ καλά πώς πορεύομαι: πάντα με καθαρές θέσεις και χωρίς πολιτικές μετακινήσεις εντυπωσιασμού», σημείωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι στόχος του ήταν και παραμένει «να είναι χρήσιμος στην κοινωνία, στους πολίτες που τον εμπιστεύονται και στους Νεοδημοκράτες που τον έστειλαν στη Βουλή». Παράλληλα, τάχθηκε κατά της δημιουργίας «στρατοπέδων» μέσα στον ίδιο πολιτικό χώρο, επιμένοντας ότι η παράταξη «δυναμώνει μέσα από την ενότητα, τη σύνθεση και τον αλληλοσεβασμό».

«Αυτό που εύχομαι είναι ενότητα και σοβαρότητα, όχι διαρκή σενάρια διάσπασης, αποχωρήσεων και πολιτικών μετακινήσεων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες περιμένουν «λύσεις, δουλειά και ουσία» και όχι «παραπολιτικά παιχνίδια και ιστορίες επιστημονικής φαντασίας».

Ο Γιάννης Καλλιάνος απέδωσε τα σχετικά σενάρια σε κύκλους που, όπως είπε, έχουν και στο παρελθόν κατασκευάσει «ειδήσεις» γύρω από το πρόσωπό του. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι το 2019 και το 2023 κάποιοι έγραφαν πως μιλούσε δήθεν «σε άδειες καρέκλες» στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις.

«Τελικά, οι πολίτες απάντησαν μόνοι τους», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι το 2019 εξελέγη με 20.000 σταυρούς και τέσσερα χρόνια αργότερα με 30.000 ψήφους.

Κλείνοντας, επέλεξε έναν πιο προσωπικό τόνο, λέγοντας ότι αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια τέτοιου είδους «πληροφορίες» «με χαμόγελο και με κράνος, αν είμαι με τη μηχανή».