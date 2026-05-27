«ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη»: Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Τσίπρα αναλαμβάνει η Θεώνη Κουφονικολάκου

Εκπρόσωπος Τύπου της «ΕΛΑΣ – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» αναλαμβάνει η Θεώνη Κουφονικολάκου, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα συγκρότησης του επικοινωνιακού επιτελείου του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Στο πλευρό της, ως αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα -της «ΕΛΑΣ – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης», ορίζονται ο Κώστας Καρπουχτσής, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο Νίκος Νυφούδης και η Άννα Παπαδοπούλου, πρόσωπα με διαφορετικές διαδρομές στον χώρο της πολιτικής, της νομικής, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής δράσης.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου είναι δικηγόρος και πρώην Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, θέση στην οποία υπηρέτησε επί οκτώ χρόνια. Έχει επίσης διατελέσει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού, με έμφαση στην προστασία ανηλίκων από τη βία και στην ανάδειξη της φωνής των παιδιών.

Στο νέο σχήμα εντάσσονται επίσης ο οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων Κώστας Καρπουχτσής, ο δικηγόρος – ποινικολόγος Γιώργος Μπαλατσούκας, ο πρώην βουλευτής με το Ποτάμι Νίκος Νυφούδης και η δικηγόρος Άννα Παπαδοπούλου, η οποία είχε διατελέσει αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έως τον Απρίλιο του 2026.

Τα βιογραφικά των Κουφονικολάκου, Καρπουχτσή, Μπαλατσούκα, Νυφούδη και Παπαδοπούλου

Η Θεώνη Κουφονικολάκου είναι δικηγόρος, πρώην Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, θεσμό στον οποίο υπηρέτησε για οκτώ χρόνια, ενώ έχει διατελέσει και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ως Συνήγορος, εστίασε ιδιαίτερα στην προώθηση της συμμετοχής των παιδιών σε διαδικασίες που επηρεάζουν τη ζωή τους και στην ανάδειξη της φωνής τους, καθώς και στη δημιουργία ενός συνεκτικού συστήματος για την προστασία των ανηλίκων από τη βία. Έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με την αντιμετώπιση παραβιάσεων των δικαιωμάτων των πιο ευάλωτων παιδιών και εκείνων που διαβιούν στο φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχει συγγράψει άρθρα/κείμενα πολιτικής για τη δημοκρατική εκπαίδευση και την πρόληψη, έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση της κακοποίησης σε βάρος ανηλίκων και έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα για την ερμηνεία της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την επαγγελματική αναδοχή.

Από το 2015 έως το 2017 ήταν διευθύντρια του γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών συμμετέχοντας στη διαπραγμάτευση με τους “θεσμούς” σε τεχνικό επίπεδο και στον σχεδιασμό πολιτικών και ρυθμίσεων άμβλυνσης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς. Προηγουμένως εργαζόταν ως δικηγόρος κυρίως σε υποθέσεις καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας ενώ συνεργάστηκε με ΜΚΟ παρέχοντας νομική στήριξη σε ευάλωτους πληθυσμούς. Παράλληλα συνεργάστηκε με τη ΓΣΕΕ ως επιστημονική συνεργάτιδα σε έρευνα για την κοινωνική προστασία και την γονεϊκή ανθεκτικότητα και ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στη Νομική Αθηνών, ενώ έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Κώστας Καρπουχτσής είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως τα προγράμματα ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Απόφοιτος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δραστηριοποιείται από το 2007 ως ελεύθερος επαγγελματίας, συνεργαζόμενος καθημερινά με επιχειρήσεις και φορείς. Διαθέτει άμεση γνώση των αναγκών και των προκλήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποστηρίζοντάς τες στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων καινοτομίας και ανάπτυξης.

Ο Γιώργος Μπαλατσούκας είναι Δικηγόρος – Ποινικολόγος. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2023 και πραγματοποίησε την άσκησή του από το 2021 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων. Αποφοίτησε με άριστα το 2014 από το 3ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων “Οδυσσέας Ελύτης” και εισήχθη στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο, summa cum laude, και το Δεκέμβριο του 2023 εκπόνησε τη διπλωματική του εργασία με τίτλο «Capital Market Crime: European Dimension» – «Έγκλημα της Κεφαλαιαγοράς: ευρωπαϊκή διάσταση». Έχει αναπτύξει συνδικαλιστική δράση από τα φοιτητικά του χρόνια διατελώντας Γραμματέας και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής ΑΠΘ.

Ο Νίκος Νυφούδης έχει σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και τα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μεταπτυχιακά στο University of Portsmouth, υπήρξε ενεργός από νεαρή ηλικία σε ευρωπαϊκά φόρουμ νεολαίας και εθελοντισμού, έχοντας εκπροσωπήσει τη χώρα στα σημαντικότερα γεγονότα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία της πολιτικής για τους νέους. Παράλληλα με την πολιτική και αυτοδιοικητική του δράση στο Δήμο Πυλαίας -Χορτιάτη, είναι ένας δυναμικός επιχειρηματίας με διεθνή παρουσία, έχοντας δημιουργήσει επιτυχημένα εγχειρήματα στον χώρο της εστίασης και των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων. Έχει γράψει τρία βιβλία και αρθρογραφεί με συνέπεια τα τελευταία 15 χρόνια σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, αναδεικνύοντας τα ζητήματα των νέων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της Περιφέρειας. Ενώ διετέλεσε βουλευτής με το Ποτάμι (2019).

Η Άννα Παπαδοπούλου είναι δικηγόρος με ειδίκευση στον χειρισμό ποινικών υποθέσεων όλου του φάσματος του ποινικού δικαίου και ιδίως υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος από το στάδιο της σύνταξης και υποβολής εγκλήσεων/μηνύσεων, την προκαταρκτική εξέταση/προανάκριση και την κυρία ανάκριση μέχρι την παράσταση στο ακροατήριο. ‘Εχει εμπειρία σε υποθέσεις εταιρικής ποινικής ευθύνης και εγκλημάτων κατά της περιουσίας και της ιδιοκτησίας.

Έχει συμμετάσχει στον χειρισμό υποθέσεων αστικού δικαίου, όπως επίσης αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτών σχετικά με διαταγές πληρωμής, ανακοπές/αναστολές κατά διαταγών πληρωμής, κατασχέσεις κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, πλειστηριασμούς κ.α. Παράλληλα αρθρογραφεί σε εφημερίδες και ιστοσελίδες για πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Ενώ διετέλεσε τομεάρχης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη συνέχεια αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ από το 2022 έως τον Απρίλιο του 2026.