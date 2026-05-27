Άννα Παπαδοπούλου για «ΕΛΑΣ»: «Στόχος του κόμματος Τσίπρα είναι διακυβέρνηση του τόπου»

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του νέου πολιτικού φορέα του πρώην πρωθυπουργού υπερασπίστηκε τη διακυβέρνηση 2015-2019 και άφησε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ
H αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Τσίπρα, Άννα Παπαδοπούλου (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ως εγχείρημα με ευθεία στόχευση στη διακυβέρνηση παρουσίασε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη», η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου Άννα Παπαδοπούλου, μιλώντας στο Live News το απόγευμα της Τετάρτης (27.05.2026).

Η Άννα Παπαδοπούλου υποστήριξε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη», έρχεται να καλύψει ένα πολιτικό κενό στον προοδευτικό χώρο, κάνοντας λόγο για «μια ιστορική ημέρα» που, όπως είπε, «καταγράφεται πια στην πατρίδα μας». «Η χθεσινή ημέρα ήταν πραγματικά μια ιστορική ημέρα», είπε, αναφερόμενο στην παρουσίαση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του πρώην πρωθυπουργού, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (26.05.2026) στο Θησείο. Σημείωσε δε οι πολίτες του προοδευτικού χώρου έχουν βιώσει «τη ματαιότητα και την απογοήτευση», υπογραμμίζοντας ότι στόχος του νέου φορέα είναι οι πολίτες «να νιώσουν πραγματικά» ότι υπάρχει «ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης».

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου υπερασπίστηκε τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι έχει προχωρήσει σε «γενναία αυτοκριτική» για την περίοδο 2015-2019. «Δεν την έχουμε δει στο παρελθόν να την κάνει άλλο πολιτικό πρόσωπο», είπε, αποδίδοντάς του «το πλεονέκτημα της εντιμότητας» αλλά και της κυβερνητικής εμπειρίας.

«Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα και κατόρθωσε το 2019 να παραδώσει μια χώρα με γεμάτα ταμεία», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι αυτό έδωσε στην επόμενη κυβέρνηση τη δυνατότητα να διαχειριστεί την πανδημία.

 

Οι αιχμές για το ΠΑΣΟΚ

Η Άννα Παπαδοπούλου, η οποία είχε διατελέσει αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης στο ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε και στη δική της πολιτική διαδρομή. «Στο ΠΑΣΟΚ έχω υπάρξει από τα 18 μου ως φοιτήτρια», είπε, προσθέτοντας ότι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ήταν ο προσωπικός λόγος για τον οποίο αποστασιοποιήθηκε.

«Ενα τεράστιο ποσοστό που ανήκει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου παρέμεινε στο σπίτι του, διότι πληγώθηκε από αυτή την επιλογή», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ίδια δεν έχει «δαιμονοποιήσει» τον Αλέξη Τσίπρα και αναγνωρίζει, όπως είπε, «μια έντιμη προσπάθεια».

Αναφερόμενη στην πορεία του ΠΑΣΟΚ, απέφυγε να προσωποποιήσει πλήρως την κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, σημείωσε όμως ότι «τα πρόσωπα έχουν τη σημασία τους και οι πολιτικές που ασκούν». Επανέφερε, μάλιστα, τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο, λέγοντας ότι «με τους μηχανισμούς δεν μπορεί ένα προοδευτικό κόμμα να προχωρήσει μπροστά».

Ο στόχος του νέου κόμματος

Για τον στόχο του νέου φορέα ήταν σαφής: «Ο στόχος του κόμματος είναι η κυβερνώσα Αριστερά. Ο στόχος του κόμματος δεν μπορεί να μην είναι η πρωτιά». Οπως πρόσθεσε, το ζητούμενο είναι να πειστεί η ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει πρόγραμμα και δυνατότητα διακυβέρνησης «με προοδευτικό πρόσημο».

