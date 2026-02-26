Συμβαίνει τώρα:
Σήμερα η συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη με Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον – Διμερείς σχέσεις και Ιράν στην ατζέντα

Κατά τη διαμονή του στην Ουάσινγοτν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα έχει επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα δώσει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council
Μάρκο Ρούμπιο / Γιώργος Γεραπετρίτης
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης (αριστερά) με τον Μάρκο Ρούμπιο (δεξιά / Φωτογραφία αρχείου από State Department

Στην Ουάσινγκτον βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί σήμερα το μεσημέρι (26.02.2026) με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο.

Στο «τραπέζι» αναμένεται να πέσουν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, οι εξελίξεις με το Ιράν αλλά και η συμμετοχή της Ελλάδας στη διαδικασία σταθεροποίησης της Λωρίδας της Γάζας. Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο θα συζητήσουν και την βούληση της Αθήνας να συνεχίσει να δρα υπέρ της σταθερότητας στην Μεσόγειο.

Αυτή θα είναι η δεύτερη συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών σε διάστημα ενός χρόνου.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο όλων των διεθνών πρωτοβουλιών και θα συνεχίσει να έχει την ενεργό πολυμερή εξωτερική της πολιτική» δήλωσε στο ΕΡΤ News, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έδωσε το παρών στην τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems, παρουσία και της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Κατά τη διαμονή του στην Ουάσινγοτν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα έχει, επίσης, επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα δώσει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.

