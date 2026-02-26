Σήμερα η συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη με Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον – Διμερείς σχέσεις και Ιράν στην ατζέντα

Στην Ουάσινγκτον βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί σήμερα το μεσημέρι (26.02.2026) με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο.

Στο «τραπέζι» αναμένεται να πέσουν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, οι εξελίξεις με το Ιράν αλλά και η συμμετοχή της Ελλάδας στη διαδικασία σταθεροποίησης της Λωρίδας της Γάζας. Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο θα συζητήσουν και την βούληση της Αθήνας να συνεχίσει να δρα υπέρ της σταθερότητας στην Μεσόγειο.

Αυτή θα είναι η δεύτερη συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών σε διάστημα ενός χρόνου.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο όλων των διεθνών πρωτοβουλιών και θα συνεχίσει να έχει την ενεργό πολυμερή εξωτερική της πολιτική» δήλωσε στο ΕΡΤ News, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έδωσε το παρών στην τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems, παρουσία και της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

FM George Gerapetritis attended today the signing ceremony of the agreement between ONEX Shipyards and Technologies and Hanwha Power Systems in Washington D.C. pic.twitter.com/XDOwWjceuL — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 25, 2026

Κατά τη διαμονή του στην Ουάσινγοτν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα έχει, επίσης, επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα δώσει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.