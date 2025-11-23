Πολιτική

Σήμερα οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας: Στα Κάτω Πετράλωνα θα ψηφίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

7.200 μέλη διεκδικούν μία από τις 3.200 θέσεις για την προεδρία των ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, συμμετοχή στα συμβούλια ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ αλλά και συνέδρων
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ψηφοφορία για τις ευρωεκλογές από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, σε εκλογικό τμήμα στο 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς, Κυριακή 9 Ιουνίου 2024. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Με τον εντυπωσιακό αριθμό των 122.546 πολιτών ενεργών μελών, διεξάγονται σήμερα (23.11.2025) οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη προέδρων και συμβουλίων στις διοικούσες επιτροπές εκλογικών περιφερειών (ΔΕΕΠ) και δημοτικών τοπικών οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), αλλά και των συνέδρων για το επικείμενο τακτικό συνέδριο του κόμματος. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με τις εσωκομματικές εκλογές του 2021, με την συμμετοχή πολλών νέων μελών.

Οι διαδικασίες για τις εκλογές ξεκίνησαν στις 8 το πρωί και θα ολοκληρωθούν στις 7 το απόγευμα. Ακριβώς η ίδια χρονική διάρκεια ισχύει και για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. 1 ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες, δηλαδή στις 6 το απόγευμα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί στο πολιτιστικό κέντρο Κάτω Πετραλώνων για να ρίξει την ψήφο του.

Υποψηφιότητα για μία από τις 3.500 κομματικές θέσεις -πρόεδροι ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, μέλη συμβουλίων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, σύνεδροι- κατέθεσαν 7.200 μέλη, καθώς και το γεγονός ότι ήδη εκτιμάται πως το ποσοστό ανανέωσης των μελών των προεδρείων των οργανώσεων του κόμματος θα ξεπεράσει το 60%.

Ενδιαφέροντα είναι και τα επιμέρους δεδομένα των ενεργών μελών που μπορούν να ψηφίσουν είτε στις 1.200 κάλπες που θα στηθούν σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά. Περισσότερα από τα μισά μέλη ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες. Το 48% εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, το 27% είναι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα και το 25% είναι συνταξιούχοι.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σήμερα εκτός από κάποιες, λίγες, οργανώσεις όπου υπάρχουν περισσότερες των δύο υποψηφιοτήτων και ενδεχομένως θα χρειαστεί δεύτερος γύρος την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

