«Σκληραίνει» τη στάση της η κυβέρνηση μετά την άρνηση των αγροτών για διάλογο: Σενάρια για εισαγγελική παρέμβαση μετά τη Δευτέρα

Ξεκάθαρο μήνυμα στους αγρότες ότι δεν συζητείται καν το ενδεχόμενο για νέα μέτρα, εκτός από το πακέτο στήριξης που θέτει σε διάλογο στέλνει η κυβέρνηση στους αγρότες, μετά την απόφαση τους να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις μέσα στις γιορτές.

Πηγές της κυβέρνησης υπογραμμίζουν ότι από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν, είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά.

«Δεν ενδίδουμε σε μαξιμαλισμούς»

Με τη φράση «προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν μαξιμαλισμό» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τις Βρυξέλλες, τα ξημερώματα της Παρασκευής, έδωσε το στίγμα, ενώ τόνισε πως οι πόρτες του Μαξίμου παραμένουν ανοιχτές για να προσέλθει αντιπροσωπεία των αγροτών για διάλογο, ώστε να βρεθεί άμεσα κοινός τόπος και να διαλυθούν τα μπλόκα πριν από τα Χριστούγεννα.

Η κυβέρνηση καλεί εκ νέου αγρότες και κτηνοτρόφους να λάβουν υπ΄ όψιν τους στις αποφάσεις τους ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, οι χειμερινοί προορισμοί να λειτουργήσουν και οι μεταφορές των αγαθών να γίνουν απρόσκοπτα, όπως τονίζουν αρμόδια στελέχη.

Σενάριο για εισαγγελική παρέμβαση

Στο κυβερνητικό επιτελείο κρατούν στάση αναμονής. Εάν ως τις αρχές της εβδομάδας, με τη Δευτέρα να είναι «ορόσημο», δεν εκτονωθεί η κρίση και τα μπλόκα παραμείνουν, είναι πιθανό να υπάρξει και εισαγγελική παρέμβαση για παρακώληση των συγκοινωνιών.

«Χρησμός» Βορίδη;

Μάλιστα, χθες, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, προειδοποίησε ότι αν συνεχίσουν «το “δεν μιλάω”, στο τέλος δεν θα πάρει τίποτα κανένας», επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξει άμεσα διάλογος.

Νόμος του Κράτους η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Στο μεταξύ, χθες στη Βουλή, με 159 ψήφους υπέρ και 133 κατά ψηφίστηκε η ρύθμιση για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Μία μεταρρύθμιση στην οποία αντιδρούν οι αγρότες, όμως η Κυβέρνηση την χαρακτηρίζει προϋπόθεση για να συνεχιστεί η κατανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πυρά» στο ΠΑΣΟΚ

Με «πυρά» κατά της Χαριλάου Τρικούπη αντέδρασε το Μέγαρο Μαξίμου στην καταψήφιση της νομοθετικής πρωτοβουλίας από το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι είναι απορίας άξια η στάση του «να αντιταχθεί σε μία καίρια μεταρρύθμιση για τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στην κατανομή των επιδοτήσεων του πρωτογενούς τομέα».

«Για ποιο λόγο, το ΠΑΣΟΚ να πει όχι σε μια νομοθετική παρέμβαση που θα έχει ως αποτέλεσμα οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν παραπάνω χρήματα;. Πώς γίνεται, από τη μία πλευρά, να διαμαρτύρεται το ΠΑΣΟΚ, μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τις πληρωμές των αγροτών και των κτηνοτρόφων και, από την άλλη, να μην ψηφίζει ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για τη συνέχιση των πληρωμών;» αντέδρασε και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι καταψηφίζοντας τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ «εκτίθεται» στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα αλλά και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.