Σκληρή απάντηση ΥΠΑΑΤ σε Λιακούλη για την ευλογιά: Τα ίδια λέει και η Λατινοπούλου

Απάντηση στις νέες επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση θεμάτων της κτηνοτροφίας δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αφορμή δημόσια τοποθέτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη. Το υπουργείο κατηγορεί την κ. Λιακούλη ότι επαναφέρει «ανακριβείς και ήδη απαντημένες καταγγελίες», επιλέγοντας να δημιουργήσει πολιτικές εντυπώσεις σε μια κρίσιμη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα.

Όπως σημειώνεται, οι αιτιάσεις της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη, για τη διαχείριση θεμάτων της κτηνοτροφίας έχουν επανεμφανιστεί στο παρελθόν, συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2025, από την πρόεδρο της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου, με επίκεντρο την αποκαλούμενη «επιστολή Βάρχελι». Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ζήτημα είχε συζητηθεί θεσμικά στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στο πλαίσιο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπενθυμίζει ότι ο αρμόδιος υπουργός έχει ήδη τοποθετηθεί επί του ζητήματος, ενώ επικαλείται και πρόσφατη δημόσια δήλωση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων, κ. Χάνσεν, ο οποίος από τη Βουλγαρία χαρακτήρισε τον εμβολιασμό «ύστατο μέτρο» και όχι βασική στρατηγική διαχείρισης επιζωοτιών.

Το ΥΠΑΑΤ καταλογίζει στην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, ότι αγνοεί σκόπιμα τόσο τις θέσεις της Πολιτείας όσο και τις επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, οι οποίες, όπως επισημαίνεται, είναι διαθέσιμες δημόσια. «Είτε δεν τις έχει διαβάσει είτε επιλέγει σκοπίμως να τις παρακάμπτει», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Η επαναλαμβανόμενη διασπορά αποσπασματικών και παραπλανητικών πληροφοριών γύρω από ένα ζήτημα με τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες δεν συνιστά πολιτική κριτική· συνιστά ανευθυνότητα», σημειώνει το υπουργείο, τονίζοντας ότι η εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και όχι σε εύκολα συνθήματα.

Η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ

«Σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους για την ελληνική κτηνοτροφία, η κυρία Λιακούλη επιλέγει συνειδητά να επαναφέρει ανακριβείς και ήδη απαντημένες καταγγελίες, επιχειρώντας να δημιουργήσει εντυπώσεις πάνω σε ένα ζήτημα που απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ίδιες ακριβώς αιτιάσεις είχαν προβληθεί ήδη τον Οκτώβριο του 2025 από την κυρία Λατινοπούλου, με επίκληση της λεγόμενης «επιστολής Βάρχελι». Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς και θεσμικά στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στο πλαίσιο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς» (Α’ 183).

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ήδη απαντήσει με σαφήνεια στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, μετά την επιστολή του Επιτρόπου Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, υπενθυμίζοντας ότι ο Επίτροπος Χάνσεν, σε πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή του από τη Βουλγαρία, χαρακτήρισε τον εμβολιασμό ως ύστατο μέτρο και όχι ως βασική στρατηγική.

Παρά ταύτα, η κυρία Λιακούλη επιμένει να αγνοεί τόσο τις επίσημες απαντήσεις της Πολιτείας όσο και τις τεκμηριωμένες θέσεις της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες. Είτε δεν τις έχει διαβάσει είτε επιλέγει σκοπίμως να τις παρακάμπτει.

Η επαναλαμβανόμενη διασπορά αποσπασματικών και παραπλανητικών πληροφοριών γύρω από ένα ζήτημα με τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τον πρωτογενή τομέα δεν συνιστά πολιτική κριτική· συνιστά ανευθυνότητα.

Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν ανάγκη από εύκολα συνθήματα και ψευδαισθήσεις, αλλά από σοβαρές, επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις που διασφαλίζουν το μέλλον του κλάδου και την αξιοπιστία των ελληνικών προϊόντων.»