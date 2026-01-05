Σωκράτης Φάμελλος: Η Ελλάδα πρέπει να είναι ισχυρή φωνή υπέρ του διεθνούς δικαίου

Ο Σωκράτης Φάμελλος τοποθετείται, με άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», για τις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν τη Βενεζουέλα, εστιάζοντας στην πρόσφατη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ. Στο κείμενό του, περιγράφει την εξέλιξη ως σοβαρή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των θεμελιωδών αρχών της διεθνούς ασφάλειας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναπτύσσει το σκεπτικό του γύρω από τη στρατηγική «America First», υποστηρίζοντας ότι η υιοθέτηση της λογικής της ισχύος υπονομεύει την αρχιτεκτονική ασφάλειας που συγκροτήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παράλληλα, ο Σωκράτης Φάμελλος ασκεί κριτική στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία θεωρεί ανεπαρκή απέναντι σε παραβιάσεις διεθνών συνθηκών και κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Σε εθνικό επίπεδο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, συνδέοντάς την με ευρύτερους προβληματισμούς για την προστασία της διεθνούς νομιμότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το άρθρο ολοκληρώνεται με αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των προοδευτικών δυνάμεων και της Ευρώπης υπέρ της ειρήνης, του διαλόγου και του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου.

Το άρθρο του Σωκράτη Φάμελλου

Η αυγή του 2026 σκιάζεται από την παράνομη επίθεση και τη χρήση στρατιωτικής βίας σε βάρος του κυρίαρχου κράτους της Βενεζουέλας και την απαγωγή του προέδρου της και της συζύγου του από τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ με το… πρόσχημα του πολέμου κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Πόλεμος υπάρχει, αλλά διεξάγεται από τον τραμπισμό κατά του Διεθνούς Δικαίου. Αποτελεί ευθεία καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου και αμφισβήτηση της ειρηνικής συνύπαρξης, της ασφάλειας και της αυτοδιάθεσης των λαών του κόσμου.

Η λογική του σερίφη του «Φαρ Ουέστ» και η φιλοσοφία της επικράτησης του ισχυρού αναιρούν τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ αλλά και συνολικά την αρχιτεκτονική ασφάλειας, όπως διαμορφώθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ώστε να μη ζήσει η ανθρωπότητα αντίστοιχες φρικαλεότητες.

Αυτή η ιμπεριαλιστική πρόκληση δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Είχε προαναγγελθεί στη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας στη βάση της αρχής America First και την επικαιροποίηση, μέσω της «Αρχής Τραμπ» του Δόγματος Μονρόε, του 19ου αιώνα, περί της απόλυτης κυριαρχίας των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο…

Πρόκειται για εξέλιξη που υπονομεύει τη σταθερότητα του κόσμου, της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Εξέλιξη που πλήττει τους λαούς και τις κοινωνίες.

Η ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ παραβιάζει θεμελιώδεις κανόνες της διεθνούς τάξης και δεν έχει καμία βάση νομιμοποίησης, παρά τις προφάσεις Τραμπ και των κάθε λογής υποστηρικτών του. Άλλωστε, είναι ξεκάθαρη η ομολογία του πως ο πραγματικός στόχος είναι οι πετρελαϊκοί πόροι και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της Βενεζουέλας και ο έλεγχος της κυβέρνησης εις βάρος των συμφερόντων των πολιτών της χώρας. Εξάλλου είναι πολλά τα παγκόσμια παραδείγματα των καταστροφικών επιπτώσεων αντίστοιχων επεμβάσεων, κυρίως στη Μέση Ανατολή, που οδηγούν σε μόνιμη πολύχρονη αποσταθεροποίηση.

Πρόκειται για παράνομη και αδικαιολόγητη ενέργεια, που παραβιάζει τις προβλέψεις και τις διαδικασίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας και επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα που απειλούν να εξαπλωθούν σε έναν κόσμο βίας, αστάθειας και χάους.

Η κανονικοποίηση και η ανοχή του νόμου του ισχυρού και η παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από τις ΗΠΑ «νομιμοποιούν» τα εγκλήματα Πούτιν και Νετανιάχου και ανοίγουν έναν πολύ επικίνδυνο ασκό του Αιόλου. Τον ασκό της διεθνούς ανομίας και επιθετικότητας για την προώθηση των εκάστοτε συμφερόντων των ισχυρών…

Ο πλανήτης μετατρέπεται σε πεδίο ανασφάλειας όταν οι ισχυρές δυνάμεις ενεργούν ως αυτόκλητοι -και υπεράνω του νόμου- σερίφηδες. Ο πλανήτης γίνεται πιο επικίνδυνος και ασταθής, αφού το Διεθνές Δίκαιο παραμερίζεται και οι διεθνείς οργανισμοί αδυνατούν να λειτουργήσουν ως δικλίδες ασφαλείας για ειρήνη και σταθερότητα.

Γι’ αυτό και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην ελαχίστων προοδευτικών τοποθετήσεων, είναι κατώτερη των περιστάσεων και επικίνδυνη. Η Ε.Ε. αντί, ως όφειλε, να υπερασπιστεί το Διεθνές Δίκαιο, αιτιολογεί και συγκαλύπτει την παραβίασή του! Η πρόσφατη εξέλιξη επιβεβαίωσε την έλλειψη ενιαίας, ενεργητικής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και την αδυναμία της Ε.Ε. να εναντιωθεί στην παραβίαση των διεθνών συνθηκών και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών και λαών.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται η Ευρώπη να σταθεί στο πλευρό των αρχών της Ειρήνης και του Διεθνούς Δικαίου, να πάψει να συμβιβάζεται με την επιχείρηση νομιμοποίησης της βίας και της καταπάτησης του Διεθνούς Δικαίου.

Ευθύνη των προοδευτικών δυνάμεων είναι να συμβάλλουν ώστε η Ε.Ε. να αλλάξει ρότα. Να καταστεί στρατηγικά αυτόνομη, να αποκτήσει ισχυρή εξωτερική πολιτική με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, στο πλαίσιο μίας νέα αρχιτεκτονικής ασφάλειας, με έμφαση σε πρωτοβουλίας ειρήνης, διαλόγου και συνύπαρξης. Το έλλειμμα αυτή της πολιτικής το βιώνουμε με τον χειρότερο τρόπο με την παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουμε να πρωτοστατήσουμε σε ένα δημοκρατικό κύμα αλληλεγγύης για να στηρίξουμε ένα δημοκρατικό και ειρηνικό μέλλον για όλους τους πολίτες, για όλες τις χώρες.

Όσον αφορά τη χώρα μας, η τοποθέτηση του Έλληνα πρωθυπουργού είναι ντροπιαστική και εκφράζει υποτέλεια στις ΗΠΑ. Όμως πέρα από αυτό, είναι και επικίνδυνη για τη χώρα. Μια επικίνδυνη κυβέρνηση και ένας επικίνδυνος πρωθυπουργός αφήνουν να εννοηθεί πως είναι θεμιτό να καταπατώνται τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών από τους ισχυρούς αυτού του κόσμου.

Αντιλαμβάνεται ο κ. Μητσοτάκης ότι με το «συγχωροχάρτι» προς τον Τραμπ μπορεί να ισχύσει ο νόμος του ισχυρού και στην Ανατολική Μεσόγειο και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας; Αν δεν το αντιλαμβάνεται, η άγνοιά του είναι ασυγχώρητη… Αν το αντιλαμβάνεται, η πολιτική του είναι επικίνδυνη για την πατρίδα… Πότε κρίνει ότι είναι σκόπιμο ο κ. Μητσοτάκης ότι μπορούμε να σχολιάσουμε τη διεθνή νομιμότητα αν όχι την ώρα που παραβιάζεται; Ακόμα μια απόδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν.

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια προοδευτική κυβέρνηση που θα συνεχίσει την πολυπαραμετρική και ενεργητική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και που θα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η ουσία του πραγματικού πατριωτισμού, και όχι οι εθνικιστικές κορόνες των «γαλάζιων» υπουργών προς άγραν ψήφων από την Ακροδεξιά.

Πώς τολμούν να μιλούν για νομιμότητα αυτοί που θάβουν δικογραφίες ακόμα και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας; Η Ελλάδα πρέπει να είναι ισχυρή φωνή υπέρ του Διεθνούς Δικαίου, της ειρήνης και της παγκόσμιας ασφάλειας. Η ειρήνη και η ασφάλεια δεν μπορούν να οικοδομηθούν σε έναν κόσμο όπου η ισχύς αντικαθιστά τον νόμο. Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε δυνατά όλοι οι προοδευτικοί και δημοκράτες πολίτες.

Οι προοδευτικές δυνάμεις έχουμε την ευθύνη να δημιουργήσουμε έναν ασφαλέστερο, δικαιότερο και πιο ειρηνικό κόσμο, μέσω της υπεράσπισης του Διεθνούς Δικαίου, την ενίσχυση των διεθνών θεσμών και τη συνεργασία μεταξύ των λαών. Αυτός είναι ο δρόμος που χρειάζεται να ακολουθήσουμε. Αυτή είναι η απαίτηση της κοινωνίας. Και τώρα είναι η ώρα της δράσης.