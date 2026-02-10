Σπαρτιάτες: Αθωωτική και η δεύτερη εισαγγελική πρόταση για τους 11 πρώην βουλευτές και τον Ηλία Κασιδιάρη για εξαπάτηση ψηφοφόρων

Τη διατήρηση της πρώτης αθωωτικής απόφασης για τους 13 κατηγορούμενους για την υπόθεση των Σπαρτιατών, εισηγήθηκε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων. Κατά την αγόρευσή της, πρότεινε την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων, των 11 πρώην βουλευτών των Σπαρτιατών, του Ηλία Κασιδιάρη και ενός δικηγόρου για εξαπάτηση εκλογικού σώματος.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη ήταν η απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, ωστόσο κατά της αθωωτικής απόφασης είχε ασκηθεί εισαγγελική έφεση και έτσι οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των Σπαρτιατών, από τους οποίους και ο Ηλίας Κασιδιάρης, κάθισαν και πάλι στο σκαμνί για το ίδιο αδίκημα.

Σήμερα (10/2/2026) και πάλι η εισαγγελική λειτουργός, πρότεινε την αθώωση του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλία Κασιδιάρη, 11 πρώην βουλευτών κόμματος και ενός δικηγόρου, υποστηρίζοντας ότι «δεν αποδείχθηκε η κατηγορία» και ότι «θα πρέπει άπαντες οι κατηγορούμενοι να απαλλαχθούν».

Η εισαγγελέας της έδρας, ανέφερε ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της εξαπάτησης εκλογικού σώματος, καθώς, όπως είπε δεν προέκυψε συνεννόηση των 11 τότε βουλευτών με τον Ηλία Κασιδιάρη. «Δεν έχει αποδειχθεί ότι λάμβαναν εντολές οι βουλευτές από κανέναν», σημείωσε η εισαγγελέας και συμπλήρωσε ότι «δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο κίνητρο πίσω από την παρουσιαζόμενη σκευωρία».

Σχετικά με τον καταδικασμένο σε 13ετη κάθειρξη, έγκλειστο στις φυλακές Δομοκού, Ηλία Κασιδιάρη, η εισαγγελέας σημείωσε ότι «δεν έχει αποδειχθεί ότι βουλευτές των Σπαρτιατών λάμβαναν οδηγίες από τον Ηλία Κασιδιάρη και η δήλωση Κασιδιάρη περί δικαίωσης του από την εκλογή των Σπαρτιατών, δεν είναι ικανό στοιχείο για να στηρίξει την κατηγορία αυτή».

Μιλώντας για τις σχέσεις μεταξύ των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ακροδεξιού κόμματος, μίλησε για συγκρουσιακή κατάσταση, ήδη από το 2023, μετά τη διαγραφή του βουλευτή Φλώρου που στήριξε την υποψηφιότητα του Ηλία Κασιδιάρη για το Δήμο της Αθήνας. «Οι υπόλοιποι βουλευτές τάχθηκαν απέναντι στην απόφαση αυτή ζητώντας να παραπεμφθεί στα πειθαρχικά όργανα του κόμματος» είπε προσθέτοντας ότι «οι βουλευτές των Σπαρτιατών σε ένδειξη διαμαρτυρίας ή επειδή ήταν πρακτικά αδύνατον να μεταβούν, δεν παραστάθηκαν σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής τον Αύγουστο του 2023.

Η καθολική αποχή από τη συνεδρίαση είχε ως αποτέλεσμα να παρασταθεί μόνος του ο Β. Στίγκας», ο οποίος προχώρησε στις δηλώσεις περί Greek mafia «χωρίς να προσδιορίσει σε ποια πρόσωπα αναφέρεται». Οπως ωστόσο σημείωσε, η εισαγγελική λειτουργός στη συνέχεια ανασκεύασε τις δηλώσεις του ο αρχηγός των Σπαρτιατών.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο, το Εκλογοδικείο κήρυξε έκπτωτους τρεις βουλευτές του κόμματος, τον Βασίλη Στίγκα και ακόμη δύο βουλευτές, μετά από προσφυγές εκλογέων. Οι βουλευτικές έδρες δεν αναπληρώθηκαν και το Κοινοβούλιο έμεινε με 297 βουλευτές.