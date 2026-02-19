Στα άκρα η κόντρα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν λέγατε;»

Νέο «παράθυρο» για να βάλλει κατά του ΠΑΣΟΚ, άνοιξε για τη Νέα Δημοκρατία, με αφορμή την υπόθεση με τα επιδόματα «μαϊμού» του ΟΠΕΚΑ, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται και η Αναστασία Χατζηδάκη, στενή συνεργάτιδα του Νίκου Ανδρουλάκη στη Χαριλάου Τρικούπη.

Το θέμα παίρνει σοβαρές πολιτικές διαστάσεις, με τη Νέα Δημοκρατία να «στοχοποιεί» ευθέως τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας το ερώτημα αν γνώριζε για τα όσα ερευνάται η πρώην Γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος (2022 – 2025) και μέχρι χτες μέλος της Κ.Ο.Ε.Σ. (Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου) για την περίοδο που ήταν στέλεχος του ΟΠΕΚΑ, πριν αποσπαστεί στη Χαριλάου Τρικούπη.

Το ερώτημα στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

«Επειδή γνωρίζω καλά από τα οργανογράμματα των κομμάτων, ο Γραμματέας Οργανωτικού θεωρείται “δεξί χέρι” του Προέδρου. Δεν πρόκειται για μια περιφερειακή θέση. Είναι ο άνθρωπος που έχει εικόνα της κομματικής λειτουργίας, που βρίσκεται στον στενό πυρήνα. Και αναρωτιέμαι, λοιπόν: Δεν γνώριζε ο κ. Ανδρουλάκης για τη στενή του συνεργάτιδα;» δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ν.Δ., Μακάριος Λαζαρίδης, προκαλώντας την αντίδραση του Δημήτρη Μάντζου.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

«Έρχονται δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις πετάτε από το παράθυρο της Βουλής για να συγκαλύψετε τους υπουργούς σας» αντέτεινε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, για να προσθέσει: «Η Ν.Δ. είναι αυτή που κυβερνά επτά χρόνια τώρα. Την ευθύνη για τους ελέγχους στο δημόσιο τομέα (…), τη λογοδοσία για τους ελέγχους την έχει η κυβέρνηση. Άρα δεν μπορείτε να συγκρίνετε περιστατικά τα οποία αναδεικνύονται μέσα από έρευνα με τα δικά σας σκάνδαλα».

«Υποκρισία»

«Το ΠΑΣΟΚ επιμένει να παρουσιάζει τη σημερινή κυβέρνηση ως “κυβέρνηση των σκανδάλων”. Όμως η πραγματικότητα το διαψεύδει. Διότι όπου υπάρχει οσμή σκανδάλου το τελευταίο διάστημα, όλο και κάποιο στέλεχός του εμφανίζεται στο κάδρο. Τη μία ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κουμπάρος του κ. Ανδρουλάκη. Την άλλη ο κ. Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ. Τώρα η κυρία Χατζηδάκη. Σαν πολλά δεν μαζεύτηκαν το τελευταίο διάστημα σε βάρος σας, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ;» ανταπάντησε ο Μ. Λαζαρίδης, μιλώντας για «υποκρισία» της Χαριλάου Τρικούπη.

Η ΝΔ, η οποία βρίσκεται σταθερά στα «χαρακώματα» με το ΠΑΣΟΚ – το οποίο καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση – κατηγορεί το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, και προσωπικά τον ίδιο, ότι εμφανίζονται «ως τιμητές των πάντων» και ότι «στήνουν επικοινωνιακά δικαστήρια» σε βάρος της κυβέρνησης, όταν στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης.

Στους Π. Μαρινάκη και Ν. Ανδρουλάκη η «σκυτάλη» της αντιπαράθεσης

Η υπόθεση της Αναστασίας Χατζηδάκη, η οποία ελέγχεται για την περίοδο που υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ (2020 – 2023), ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων, σε παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων ανασφάλιστων υπερηλίκων, παίρνει διαστάσεις πολιτικής «θύελλας».

Την επίσημη κυβερνητική θέση αναμένεται να εκφράσει σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώ δημόσια τοποθέτηση αναμένεται και από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Ανεστάλη η κομματική ιδιότητα της Α. Χατζηδάκη

Από χτες, το ΠΑΣΟΚ, μετά από επιστολή που απέστειλε η ίδια, εκκίνησε τις διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας της Α. Χατζηδάκη «έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ», όπως επισημαίνει στην ανακοίνωση της η Χαριλάου Τρικούπη.