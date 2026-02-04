Σταύρος Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου η σύσκεψη στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο

Σε συνάντηση στις 24 Φεβρουαρίου 2026 στις ΗΠΑ, την οποία συγκαλεί ο Αμερικανός ομόλογός του Κρις Ράιτ και όπου θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου μαζί με αντιπροσωπεία της Κομισιόν, αναμένεται να παρευρεθεί ο Σταύρος Παπασταύρου.

«Είναι μια συνάντηση που δείχνει τη σημασία που δίνουν και οι δυο πλευρές του Ατλαντικού στο να δημιουργηθεί μια διαφοροποιημένη ενεργειακή διαδρομή για την απεξάρτηση του ρωσικού φυσικού αερίου», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (04.02.2026) στον ΣΚΑΪ. «Για να το πούμε απλά, στη ΝΑ Ευρώπη το 2025 μπήκαν γύρω στα 14-15 bcm ρωσικού φυσικού αερίου από την Τουρκία. Αυτό η ΕΕ αποφάσισε να το σταματήσει, άρα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικοί διάδρομοι. Η χώρα μας που έχει τις υποδομές και τη γεωγραφική θέση είναι ένας κόμβος ενεργειακός που μπορεί να λειτουργήσει εναλλακτικά, για να βοηθήσει να έχουν ενεργειακά αποθέματα οι ευρωπαϊκές χώρες», είπε.

Απαντώντας στο ερώτημα τι κερδίζει ο Έλληνας πολίτης από τις ενεργειακές εξελίξεις και τη στρατηγική ενίσχυσης του Κάθετου Διαδρόμου, ο Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, γεγονός που –όπως είπε– αναβαθμίζει σημαντικά τη γεωπολιτική θέση της χώρας. «Χθες το βράδυ έγιναν έξι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία από τη Ρωσία. Υπάρχουν περιοχές στο Κίεβο χωρίς θέρμανση και ρεύμα, με θερμοκρασίες στους -20 βαθμούς. Πώς θα μπορούσε η Ελλάδα, που έχει ζήσει την παράνομη εισβολή στην Κύπρο, να μείνει απαθής όταν μια άλλη χώρα δέχεται εισβολή; Με ποιο ηθικό ανάστημα;», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε λόγο για άμεση αξιοποίηση των ελληνικών ενεργειακών υποδομών, όπως η Ρεβυθούσα και η FSRU της Αλεξανδρούπολης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επένδυση των 75 εκατ. ευρώ στον σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου στον Αμπελά Λάρισας, μία από τις μεγαλύτερες στη Θεσσαλία, που θα δημιουργήσει 100 θέσεις εργασίας. «Αυτά είναι έμμεσα αλλά απτά οφέλη που δεν μπορούμε να αγνοούμε», τόνισε.

Σταύρος Παπασταύρου: «Από Σεπτέμβριο οι γεωφυσικές έρευνες της Chevron»

Αναφερόμενος στη Chevron και τους υδρογονάνθρακες, ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι εγκρίθηκαν οι 4 συμβάσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σε 2 εβδομάδες από σήμερα (04.02.2026) έρχονται οι εκπρόσωποι του αμερικανικού κολοσσού, ώστε να πέσουν οι υπογραφές με τη HelleniQ Energy και αμέσως μετά να πάνε στην ελληνική Βουλή.

«Θυμίζω ότι η αποδοχή του ενδιαφέροντος της Chevron έγινε Τετάρτη 26 Μαρτίου. Πριν περάσει λοιπόν ένας χρόνος, βγήκαν οι σχετικές αποφάσεις, δημοσιεύτηκε και ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, πέρασε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα πάει στη Βουλή αφού πέσουν οι υπογραφές και θα γίνει νόμος του κράτους. Αποτέλεσμα στο δεύτερο μισό του 2026 να ξεκινήσουν οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες, από τον Σεπτέμβριο και μετά», τόνισε.

Και συνέχισε, λέγοντας ότι «στο Ιόνιο η ExxonMobil με τη HelleniQ Energy προχωρούν ώστε το 2027 να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Εκεί θα ξέρουμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νότια της Κρήτης αν τα κοιτάσματα που έχουμε είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, πράγμα που θα δημιουργήσει πραγματικούς αυξημένους δημόσιους πόρους και θα μας βάλει σε άλλη προοπτική».