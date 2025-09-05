Πολιτική

Στέφανος Κασσελάκης: Ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει πολύ καλά γιατί με αντιγράφει – Πάνω από το πτώμα μου συμπόρευση μαζί του

«Με τον βάλτο εγώ δεν μπλέκω» δήλωσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό
Ο Αλέξης Τσίπρας με τον Στέφανο Κασσελάκη
Ο Αλέξης Τσίπρας με τον Στέφανο Κασσελάκη / EUROKINISSI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Αιχμηρός εμφανίστηκε ο Στέφανος Κασσελάκης σχολιάζοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής (5.9.25), ο Στέφανος Κασσελάκης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Πιστεύω πως θα τα πάει πολύ καλά ο κ. Τσίπρας. Πρώτον πάει για σπουδές σε αμερικανικό πανεπιστήμιο, μετά γράφει βιβλίο, μετά αρχίζει νέο κόμμα. Από την στιγμή μου με αντιγράφει, πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Να έρθει και στις Σπέτσες που είναι στην περιφέρειά του, να μιλήσει σε ψηφοφόρους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Μακάρι να επιστρέψει. Γιατί όλοι πρέπει να κρινόμαστε. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι έχει συμβεί, πώς προωθούμε ένα αφήγημα ότι θα έρθει ο σωτήρας και ο ένας, ο άλλος. Τους ξέρετε όλους πλέον. Κοιτάξτε εμένα, πόση λάσπη έχω φάει δύο χρόνια, πώς έχω αντέξει, πώς συνεχίζω… Και κοιτάξτε και άλλους που έχουν κάνει rebranding. Φτάνει πλέον με τις μηχανοραφίες, την ίντριγκα. Βάλτε καθαρούς ανθρώπους μπροστά που έχουν δουλέψει στην κοινωνία, φτάνει πια», επισήμανε.

 

Μάλιστα, στην ερώτηση εάν υπάρχει πιθανότητα συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα ξεκαθάρισε: «Πάνω από το πτώμα μου. Το λέω ξεκάθαρα. Με τον βάλτο εγώ δεν μπλέκω». 

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως «εγώ λέω στον ελληνικό λαό να μην μασάει σε ψεύτικα διλήμματα, να κοιτάξει τις επιλογές του, ν α δει ποια είναι η καθαρή εναλλακτική, να δει ποιος έχει τις ικανότητες να κάνει αυτή την οικονομία να δουλέψει για τους πολλούς και να αποφασίσει».

«Χρειαζόμαστε εκλογές. Θέλω να πέσει το παλιό σάπιο σύστημα, να έρθει ένα νέο μοντέλο στη χώρα», είπε, σχολιάζοντας πως δεν πρέπει να αλλάζει συνεχώς ο εκλογικός νόμος. 

Παράλληλα, τόνισε πως δεν υπάρχουν σχέδια συμπόρευσης με κανένα άλλο κόμμα, ούτε με την Πλεύση Ελευθερίας. 

«Αν ο ελληνικός λαός θέλει να μας δώσει κυβερνητικές ευθύνες εγώ θέλω να πω ξεκάθαρα ότι θα έχουμε μια ρεαλιστική, ανθρωπιστική πολιτική, που δεν πρόκειται να ξεπουλήσει το Αιγαίο ποτέ», κατέληξε.

