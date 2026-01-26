Στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης: Στο επίκεντρο η συνάντηση με τον γγ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες

Με το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή και με αιχμή το ραντεβού με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μεταβαίνει από αύριο, 27 Ιανουαρίου, στη Νέα Υόρκη, όπου θα παραμείνει έως και τις 31 του μήνα.

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στις 9:00 π.μ., ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα συναντηθεί με την ειδική εκπρόσωπο του γενικού γραμματέα των Ηνωμένα Έθνη για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, Βανέσα Φραζίρ. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα παρέμβει στην Ανοικτή Συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή, ενώ το απόγευμα, στις 3:30 μ.μ., θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον γγ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Το ίδιο απόγευμα, στις 5:30 μ.μ., ο υπουργός Εξωτερικών θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση του Council on Foreign Relations, με επίκεντρο τον ρόλο της Ελλάδας σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στις 12:30 μ.μ., θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «From the High Seas to the Consumer: Securing Maritime Trade and the Global Economy».

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα έχει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.