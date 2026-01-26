Πολιτική

Στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης: Στο επίκεντρο η συνάντηση με τον γγ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες

Παρέμβαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας και επαφές για τη Μέση Ανατολή
Γιώργος Γεραπετρίτης
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στο βήμα της Ολομέλειας της Βουλής / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος

Με το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή και με αιχμή το ραντεβού με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μεταβαίνει από αύριο, 27 Ιανουαρίου, στη Νέα Υόρκη, όπου θα παραμείνει έως και τις 31 του μήνα.

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στις 9:00 π.μ., ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα συναντηθεί με την ειδική εκπρόσωπο του γενικού γραμματέα των Ηνωμένα Έθνη για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, Βανέσα Φραζίρ. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα παρέμβει στην Ανοικτή Συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή, ενώ το απόγευμα, στις 3:30 μ.μ., θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον γγ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Το ίδιο απόγευμα, στις 5:30 μ.μ., ο υπουργός Εξωτερικών θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση του Council on Foreign Relations, με επίκεντρο τον ρόλο της Ελλάδας σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στις 12:30 μ.μ., θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «From the High Seas to the Consumer: Securing Maritime Trade and the Global Economy».

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα έχει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
154
117
102
55
52
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Παρέμβαση... Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά: Πείτε μας κ. Μητσοτάκη την ατζέντα της συνάντηση με Ερντογάν για να δούμε αν πρέπει να γίνει
Η τοποθέτησή της έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία, σύμφωνα με δηλώσεις της ίδιας, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση του κόμματός της
Η Μαρία Καρυστιανού 26
Επίκαιρη ερώτηση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη για την ενέργεια - «Τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν από τα ακριβότερα τιμολόγια ρεύματος στην Ευρώπη»
«Σχεδόν ένα στα πέντε ελληνικά νοικοκυριά αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
O Νίκος Ανδρουλάκης
Τα συλλυπητήρια μηνύματα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» - «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι»
Τη φονική πυρκαγιά στην μπισκοτοβιομηχανία σχολίασε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, υπενθυμίζοντας ότι το 2025 έκλεισε με «τραγικό απολογισμό δεκάδων νεκρών» σε εργατικά δυστυχήματα
Εικόνες από το φλεγόμενο εργοστάσιο από ψηλά
Ο Ανδρουλάκης ζητά παραίτηση Φλωρίδη για τη «διάταξη Κεφαλογιάννη»: «Δεν στέκεται ως υπουργός Δικαιοσύνης»
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στη κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για απομάκρυνση από τον ευρωπαϊκό δρόμο και για πρακτικές που «προσομοιάζουν στην Ουγγαρία»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
20
Newsit logo
Newsit logo